IRW-News: Auryn Resources Inc. : Fury Gold Mines Limited jetzt am Markt

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc. : Fury Gold Mines Limited jetzt am Markt

Auryns Umstrukturierung und Übernahme der Eastmain abgeschlossen

Vancouver & Toronto, Kanada - 9. Oktober 2020 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury Gold oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion bekannt, die zu Auryn Resources Incs (TSX: AUG und NYSE American: AUG) Übernahme der Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) (Eastmain) und zur Bildung der Fury Gold führt. Vor der Fusion hat Auryn ihre peruanischen Assets in zwei neue Unternehmen (die Spincos) ausgegliedert und die Aktien an die Auryn-Aktionäre verteilt. Fury Gold hat jetzt auch den Nettoerlös aus der zuvor abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 23 Mio. CAD erhalten, die vom Abschluss der Fury Gold-Transaktion abhängig war. Die Aktien der Fury Gold werden voraussichtlich am Montag, dem 12. Oktober 2020, an der NYSE American und am Dienstag, dem 13. Oktober 2020 (aufgrund des kanadischen Feiertages Thanksgiving) an der Toronto Stock Exchange gehandelt. Auryn-Aktien werden bis zum Marktschluss am 9. Oktober 2020 weiter gehandelt. Solange Auryn-Aktien weiterhin an der TSX unter dem Symbol AUG gehandelt werden, hat ein Käufer Anspruch auf Erhalt von SpinCo-Aktien bei Handelsabwicklung und ein Verkäufer von AUG behält keinen Anspruch auf SpinCo-Aktien.

Eine Nachricht von Ivan Bebek, Chair:

Wir möchten den Aktionären und den vielen Menschen und Firmen danken, die die Gründung der Fury Gold Mines ermöglicht haben. Wir sind sehr begeistert von den anspruchsvollen Wachstumsplänen für das Unternehmen und sind zufrieden mit der Unterstützung der Aktionäre für die Transaktion und des Board of Directors der Fury Gold, die auf unserer jüngsten Jahresversammlung demonstriert wurde. Wir freuen uns, Mike Timmins als CEO und Director der Fury Gold erneut zu bestätigen und unsere anderen hochqualifizierten neuen Mitglieder im Board der Fury Gold willkommen zu heißen.

Eine Nachricht von Mike Timmins, President & CEO:

Im Namen von Fury Gold möchte ich den Investoren danken, die die Überzeugung und Weitsicht hatten, an unserer Finanzierung im September teilzunehmen, die die Gründung des Unternehmens unterstützte. Es ist eine Freude, die Eastmain-Aktionäre offiziell bei Fury Gold willkommen zu heißen und wir sie neu positionieren werden, um an dem beträchtlichen Wachstums- und Entdeckungspotenzial teilzunehmen, das wir in den kanadischen Gold-Assets des Unternehmens sehen. Ich möchte auch David Rivard im technischen Team begrüßen. Er wird als Explorationsmanager für Kanada eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung unserer Explorationspläne spielen.

Ich freue mich auf das bevorstehende Bohrprogramm in Eau Claire, Quebec, in das wir die umliegenden Gemeinden miteinbeziehen und mit unseren Aktionären in Verbindung bleiben, während wir die planen, Fury loszulassen und die nächste Etappe bedeutender Wertschöpfung in Angriff zu nehmen."

Bohrungen in Eau Claire Drilling und Unternehmensupdates:

Groupe Roullier hat einen Bohrauftrag für 50.000 Bohrmeter erhalten, der Anfang November beginnen soll. In den kommenden Wochen plant Fury Gold außerdem, vor Beginn des Bohrprogramms einen Bericht über den aktuellen Stand der Bohrzielbestimmung vorzulegen, die auf den im Sommer durchgeführten Arbeiten basiert.

Darüber hinaus freut sich Fury Gold, Saga Williams in den Board of Directors des Unternehmens aufzunehmen. Frau Williams, LLB, ist seit über 20 Jahren in indigenen Gemeinschaften in Regierungs- und Unternehmensfunktionen als Rechtsberaterin, Vermittlerin und Beraterin für Unternehmensführung sowie als strategische Beraterin tätig. Frau Williams war Mitglied von Verhandlungsdelegationen, die erfolgreich Vereinbarungen über 1 Milliarde Dollar geregelt haben, und hat an Engagements und Verhandlungen der indigenen Gemeinschaft zur Unterstützung nationaler Energie- und Bergbauprojekte gearbeitet. Frau Williams lehrt an der Osgoode Hall Law School als außerordentliche Professorin und unterstützt von Studenten geleitete Verhandlungen mit den Schwerpunkten Konsultation, Rechte der indigenen Bevölkerung und Versöhnung. In den letzten 25 Jahren hatte sie auch viele gemeinnützige Board-Positionen inne. Frau Williams ist Anishinaabe, Mitglied der Curve Lake First Nation und derzeit eine gewählte Amtsträgerin für ihre Gemeinde.

Fury Gold freut sich auch, David Rivard als Exploration Manager für Kanada in das technische Team aufzunehmen. Herr Rivard ist ein Explorationsgeologe mit über 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, hauptsächlich in archäischem Gelände. Herr Rivard war zuvor Senior Exploration Geologist bei der Newmont Corporation und verantwortlich für die Betreuung der Exploration Newmonts Assets in Quebec, einschließlich der Minenregion Eleonore. Von 2013 bis 2017 war er regionaler Geologe für Eastmain und kennt daher bereits einige der James Bay-Goldprojekte der Fury Gold Mines. Herr Rivard war von 2007 bis 2013 auch Vice-President für Exploration bei Beaufield Resources. Herr Rivard hat einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Quebec in Montreal und ist ein professioneller Geologe, der beim Ordre des Geologues du Quebec registriert ist. Er war Teil des Explorationsteams, das 2004 für die Entdeckung der Goldlagerstätte Eleonore, der Entdeckung des Jahres durch AEMQ (Quebec Mineral Exploration Association), verantwortlich war. Außerdem war er Teil des geologischen Teams, das 2015 von AEMQ für die Entdeckung des Jahres, die Goldlagerstätte Eau Claire ausgezeichnet wurde.

Der frühere CFO von Eastmain, Joe Fazzini, wird Fury Gold nicht weiter als CFO tatig sein. Er wird jedoch während dieser wichtigen geplanten Integrationsphase weiterhin als Berater mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Die Interim-CFO von Auryn, Elizabeth Senez, wird weiterhin als Interim-CFO für Fury Gold arbeiten.

Ehemalige Auryn-Aktionäre, die Informationen über die peruanischen SpinCos suchen, können ihre temporären Websites unter www.sombreroresources.com und www.tieronemetals.com besuchen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS DER FURY GOLD MINES LIMITED

Mike Timmins

President, CEO & Director

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Ltd. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600, info@furygoldmines.com oder besuchen www.furygoldmines.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Fury

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada ausgerichtetes Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das landesweit in drei produktiven Bergbauregionen positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachweislichem Erfolg bei der Finanzierung und Entwicklung von Bergbau-Assets wird Fury Gold ihre Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projektentwicklung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury Gold strebt danach, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltigen Bergbau einzuhalten.

Zukunftsgerichtete Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungs- und/oder Prognoseinformationen enthalten, einschließlich Informationen zu den Wachstumsplänen und zukünftigen Ergebnissen der Fury Gold und der Spin-out-Unternehmen sowie zum Zeitpunkt und den Ergebnissen des Bohrprogramms in Eau Claire. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche Zukunftsaussichten ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurden und unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53759

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53759&tr=1

