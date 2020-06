IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark leitet Gold-Silber-Explorationsbohrprogramm über 50.000 Meter ein

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark leitet Gold-Silber-Explorationsbohrprogramm über 50.000 Meter ein

Edmonton, 17. Juni 2020. Benchmark Metals Inc. (Benchmark oder das Unternehmen) (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTF, WKN: A2JM2X ) freut sich, bekannt zu geben, dass die Arbeiter damit begonnen haben, Bohrgeräte und technisches Personal in sein Gold-Silber-Projekt zu entsenden, um das größte für die Region Toodoggone im Jahr 2020 geplante Bohrprogramm aufzunehmen. Das Unternehmen plant Bohrungen bis zu 50.000 Meter, wobei der Großteil der neuen Bohrungen auf die Erweiterung der Ressourcen und die Definition abzielt. Benchmark sieht das Potenzial, die bestehenden Explorationsziele in eine mehrere Millionen Unzen schwere Gold-Silber-Mineralressource umzuwandeln. Eine begrenzte Anzahl von Bohrungen wird neue Explorationsziele erproben, die anomale geologische Eigenschaften aufweisen, um neue mineralisierte Zonen an der Oberfläche zu entdecken. Das über den Straßenweg zugängliche Gold-Silber-Projekt Lawyers liegt 45 km von der erstklassigen Au-Cu-Porphyr-Lagerstätte Kemess entfernt.

CEO John Williamson meint: Benchmark wird gleichzeitig 5 Bohrgeräte im Einsatz haben und erwartet, dass die Ergebnisse von Ende Juli bis Dezember 2020 eingehen werden. Das offensive Bohrprogramm ist der erste wichtige Meilenstein auf dem Weg zur Erstellung einer neuen Ressourcenschätzung. Daraufhin soll eine Wirtschaftlichkeitsbewertung folgen, mit der die Machbarkeit einer neuen Gold-Silber-Mine geprüft wird.

Höhepunkte des Programms 2020:

· Bohrungen auf bis zu 50.000 m mit 5 Bohrgeräten

· Geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) und Magnetotellurik (MT)

· Magnet-/VLF-Bodenuntersuchung in mehreren Zonen

· Detaillierte Festgesteins-, Alterations- und Strukturkartierungen

· Umfassende Boden- und Gesteinsprobennahmen bei neuen Explorationszielen

· Weiterentwicklung von über 6 tertiären Zielen für neues Entdeckungspotenzial

· Weiterentwicklung von Cu-Au-Porphyr-Zielgebieten

· Laufende metallurgische Arbeiten

· Beginn von geotechnischer Datenerfassung

· Erfassung grundlegender Umweltdaten

