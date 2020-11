IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna übernimmt etabliertes Getränkeunternehmen, Naturo Group, mit Aktiva im Wert von über 35 Mio. $

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna übernimmt etabliertes Getränkeunternehmen, Naturo Group, mit Aktiva im Wert von über 35 Mio. $

Zusammenlegung zweier führender kanadischer Unternehmen der Getränkeindustrie wird einzigartige Vertikale bei Mineral- und Cannabisgetränken auf pflanzlicher Basis darstellen

Vancouver (British Columbia), 24. November 2020. Der aufstrebende Marktführer bei mit Cannabis angereicherten Getränken, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV,

Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen) meldete heute, dass er mit dem Privatunternehmen Naturo Group Investments Inc. (Naturo oder das Zielunternehmen) eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) vom 24. November 2020 unterzeichnet hat, der zufolge das Unternehmen plant, alle emittierten und ausstehenden Wertpapiere des Zielunternehmens (die Wertpapiere des Zielunternehmens) von den Eigentümern des Zielunternehmens zu erwerben (die Transaktion). Nach dem Abschluss der Transaktion wird Naturo eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens und das Unternehmen wird das zusammengelegte Geschäft von Naturo und dem Unternehmen weiterführen.

BevCanna und Naturo waren in den vergangenen drei Jahren im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft tätig, einschließlich eines Rahmenlizenzabkommens, durch das BevCanna exklusiven Zugang zur hochmodernen, 40.000 Quadratfuß großen Getränkeherstellungsanlage von Naturo, einer unberührten alkalischen Quellwasserquelle vor Ort, 315 Acres Land für den Outdoor-Anbau sowie einer von Health Canada genehmigten Mineralformulierung mit Fulvin- und Huminstoffen auf pflanzlicher Basis hat. Laut dem letzten unabhängigen Schätzungsbericht von Naturo vom Februar 2020 liegt der Unternehmenswert von Naturo zwischen 38 und 42 Millionen kanadischen Dollar.

Durch die geplante Zusammenlegung wird ein einzigartiges, vollständig lizenziertes Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von White-Label-Getränken geschaffen, das über ein globales Vertriebsnetz mit mehreren Kanälen aus traditionellen Einzelhandels- und Cannabis-Vertriebskanälen verfügt. BevCanna wird die 40.000 Quadratfuß große Getränkeanlage und 315 Hektar Agrarland im Wert von 10,4 Millionen Dollar sowie eine Getränkeherstellungsausrüstung im Wert von 3,4 Millionen Dollar zum Jahresende und eine exklusive alkalische Quellwasserquelle vor Ort, die auf unabhängige Weise mit 18 Millionen Dollar bewertet wurde, in Besitz nehmen. BevCanna wird auch die Vorzeigemarke von Naturo, TRACE, besitzen, die zurzeit eine führende Position innerhalb der kanadischen Kategorie der Fulvin-/Huminstoffe einnimmt und in über 3.000 kanadischen Einzelhandelsläden verkauft wird, wobei ausgewählte internationale Vereinbarungen und Partnerschaften geprüft werden.

Abgesehen vom landesweit vertriebenen alkalischen und kohlensäurehaltigen Mineralwasser erweitert TRACE seine Produktauswahl auch auf Nutrazeutika und nimmt weitere Nutrazeutika und pflanzliche Heilmittel, einschließlich Cannabinoide, Adaptogene und Nootropika, auf nationalen und internationalen Märkten auf.

Für BevCanna wird das Abkommen zukünftige Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des aktuellen Pachtabkommens, des Lizenzgebührenabkommens sowie der Fertigungsabkommen von BevCanna mit Naturo beseitigen. Diese beseitigten Abkommen und Gebühren werden das zukünftige Betriebskapital aufrechterhalten und es BevCanna ermöglichen, weitere Ressourcen für seine Betriebe und den Aktionärswert aufzuwenden. Das geplante Unternehmen wird die jahrzehntelange Erfahrung der beiden Betriebsteams in den Bereichen Verbrauchsgüter, Kapitalmärkte, Unternehmensstrategie und Aktiengesellschaften zusammenführen.

Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen eine unschlagbare Kombination sein wird, sagte Marcello Leone, Founder von Naturo und CEO von BevCanna. Innovative Getränke zu kreieren, die die Konsumenten lieben werden - egal ob mineralisch oder auf Cannabisbasis, ob für Wellness oder Freizeit -, ist nach wie vor unsere Leidenschaft. Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem uns ein Geschäftszusammenschluss in die Lage versetzen wird, beiden Unternehmen einen unglaublichen Wert zu bieten und zwei außergewöhnlich erfahrene Teams zusammenzubringen, wodurch einer der größten Akteure der Branche für Verbrauchsgüter, Cannabisgetränke und Naturprodukte entsteht.

BevCanna hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte verzeichnet und steht nun zusätzlich zu seinen in den USA vermarkteten Produkten an der Schwelle zur Kommerzialisierung auf dem kanadischen Markt, sagte John Campbell, Chief Strategic Officer bei BevCanna. Unsere exklusive Partnerschaft mit Naturo hat entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen und es ist nun an der Zeit, die Beziehung zu formalisieren und die Stärken beider Unternehmen zusammenzulegen.

Die Transaktion

Die Absichtserklärung sieht vor, dass das Unternehmen alle beim Abschluss (der Abschluss) der Transaktion ausstehenden Wertpapiere des Zielunternehmens von den Inhabern der Wertpapiere des Zielunternehmens (die Verkäufer) für die Emission von etwa 50.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Vergütungsaktie) an die Verkäufer unter Annahme eines Preises von 0,40 Dollar pro Vergütungsaktie erwirbt. Die Parteien haben vereinbart, bis 22. Januar 2021 ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Transaktion auszuverhandeln und zu unterzeichnen, das die Absichtserklärung ersetzen wird.

Es ist davon auszugehen, dass die ehemaligen Inhaber der Wertpapiere des Zielunternehmens nach dem Abschluss der Transaktion etwa 32 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens besitzen werden und kein neuer Kontrollblockinhaber (wie dies in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) bezeichnet wird) geschaffen wird. Es ist davon auszugehen, dass das Board of Directors von BevCanna nach dem Abschluss der Transaktion unverändert bleiben wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Transaktion eine Geschäftsänderung oder eine grundlegende Änderung des Unternehmens gemäß mit den Richtlinien der CSE darstellt.

Bedingungen der Transaktion

Der Abschluss der Transaktion unterliegt unter anderem einer zufriedenstellenden Kaufprüfung durch die Parteien, der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens, der Zustimmung der CSE, sofern anwendbar, dem Erhalt einer unabhängigen Bewertung von Naturo durch BevCanna, der Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens und von Naturo, sofern anwendbar, wobei BevCanna beim Abschluss über ausreichende Barmittel verfügt, um die zusammengelegten Geschäfte der Unternehmen zu betreiben, sowie weiterer Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind.

Einige oder alle der emittierten Vergütungsaktien könnten einem Hinterlegungsvertrag unterliegen, der gemäß den Richtlinien der CSE beim Abschluss in Kraft tritt. Die Transaktion wird gemäß den anwendbaren Ausnahmen nach geltendem Recht durchgeführt. In Zusammenhang mit der Transaktion ist keine Vermittlungsprovision zu entrichten. Naturo, das von Marcello Leone, CEO von BevCanna, kontrolliert wird, hat sich bereit erklärt, bis zur Beendigung der Absichtserklärung exklusiv mit BevCanna zu verhandeln. Der Abschluss der geplanten Transaktion soll bis 31. März 2021 erfolgen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Naturo Group Investments Inc.

Die Naturo Group entwickelt und produziert Getränke und Verbraucherprodukte für Hausmarken und White Label-Kunden. Sie kann eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Kreation, der Markenbildung und dem Vertrieb legendärer Marken vorweisen, die von Verbrauchern in allen Teilen der Welt geschätzt werden. Naturo besitzt und betreibt landesweit, in ganz Kanada vertriebene Hausmarken, die zurzeit in über 3.000 kanadischen Einzelhandelsläden verkauft werden, einschließlich 7/11, Loblaws, London Drugs, Metro und Farm Boy, sowie online direkt an den Verbraucher über Amazon. Im Jahr 2021 wird Naturo auf den US-Markt expandieren. Die Naturo Group mit Sitz in der kanadischen Provinz British Columbia besitzt einen unberührten alkalischen Quellwasser-Grundwasserleiter sowie eine erstklassige, 40.000 Quadratfuß große, HACCP-zertifizierte Produktionsanlage mit einer aktuellen Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinen Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat kürzlich auch die US-amerikanische E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheit und Wellness erworben. BevCannas Vision besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Aufgussprodukte zu sein.

