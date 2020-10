IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Company beginnt mit dem Handel am OTCQB Market unter dem Ticker CNIKF

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Company beginnt mit dem Handel am OTCQB Market unter dem Ticker CNIKF

TORONTO, 14. Oktober 2020 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel" oder das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 14. Oktober 2020 von den OTC Pink Sheets (OTCPK") zum OTCQB Venture Marketplace (OTCQB") aufsteigen und dort den Handel unter dem Symbol CNIKF" aufnehmen wird.

Mark Selby, Chair und CEO, kommentierte: Der Handel am OTCQB wird das Unternehmen einem viel breiteren Spektrum von US-Investoren zugänglich machen und unser Ziel unterstützen, die Liquidität und Sichtbarkeit in den USA zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unsere Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das sich in einem der weltweit besten Bergbaugebiete befindet, dieser neuen Investorengruppe vorzustellen.

Das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

Der OTCQB Venture Market ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase. Die teilnehmenden Unternehmen müssen in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein und einen jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess durchlaufen. Anleger finden Quotierungs- und Marktinformationen in Echtzeit unter https://www.otcmarkets.com/stock/CNIKF/overview.

Weder TSX Venture Exchange noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsservices bereitstellen. Wir ermöglichen Anlegern einen einfachen Handel über den Broker ihrer Wahl und ermöglichen es Unternehmen, die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATS, die von OTC Link LLC, Mitglied FINRA/SIPC, betrieben werden.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Zeitpunkt für den Abschluss der geplanten Transaktion, Höhe und Verwendung der Erlöse, strategische Pläne, einschließlich künftiger Explorations- und Entwicklungsergebnisse sowie Unternehmens- und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlich ist, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Timing der aktualisierten Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

