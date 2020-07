IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. unterzeichnet Joint-Venture-Vereinbarung mit FeelGoodCBD, LLC.

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. unterzeichnet Joint-Venture-Vereinbarung mit FeelGoodCBD, LLC.

27. Juli 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (das Unternehmen oder CanaFarma) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Vereinbarungsprotokoll (Memorandum of Agreement) mit FeelGoodCBD, LLC (FeelGood) unterzeichnet hat, um als Joint-Venture-Partner in den Bereichen der Vermarktung und Bewerbung, des Vertriebs und Verkaufs von Hanfölprodukten unter der Marke FeelGood zusammenzuarbeiten.

FeelGood und CanaFarma werden gemeinsam eine hochwertige Linie von Nahrungsprodukten auf Hanfölbasis entwickeln, welche die strengen Qualitätskriterien, für die FeelGood bekannt ist, erfüllen. Der von CanaFarma verfolgte wissenschaftliche Ansatz, für den das Unternehmen in der Entwicklung und Formulierung seiner Produkte auch ein hohes Ansehen genießt, paart sich mit FeelGoodCBD, LLCs einzigartigem Erfahrungsschatz in der Lebensmittelbranche, um so Produkte in Premiumqualität unter der Marke FeelGood auf den Markt zu bringen, auf welche die Konsumenten großes Vertrauen setzen können.

FeelGoods Management meint dazu: Wir hatten nach einem geeigneten Weg gesucht, um unsere eigenen Nahrungsprodukte im wachstumsstarken CBD-Markt entsprechend zu vermarkten. Wir wollten aber sichergehen, dass unsere strengen Qualitätskriterien auch eingehalten werden. Diesen hohen Ansprüchen wird die Firma CanaFarma wahrlich gerecht; sie verfolgt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einen konsequenten, wissenschaftlich fundierten Ansatz. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit, damit wir die Marke FeelGood zu einer marktführenden Premiummarke ausbauen können.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, erklärt: Wir sind begeistert, dass wir diese Joint-Venture-Partnerschaft mit FeelGoodCBD, LLC realisieren konnten. Für uns ist die Marke FeelGood die perfekte Ergänzung zu unseren Marken YOOFORIC und Herbal State of Mind.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält FeelGood von CanaFarma 10.000.000 Stammaktienkaufwarrants, von denen jeder innerhalb von fünf Jahren ausgeübt und in eine Stammaktie aus dem Aktienkapital von CanaFarma zum Preis von 0,87 Dollar eingetauscht werden kann. 1.000.000 der oben angeführten Warrants werden mit sofortiger Wirkung zugeteilt. Die Zuteilung der übrigen 9.000.000 Warrants erfolgt in gleichen monatlichen Teilmengen innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten, der genau 30 Tage nach der Unterzeichnung des Vereinbarungsprotokolls beginnt. Sämtliche Warrants (und Stammaktien, die nach Ausübung der Warrants begeben werden) sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Das Vereinbarungsprotokoll gilt für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren und beinhaltet standardmäßige Joint-Venture-Klauseln, darunter auch Investitionsverpflichtungen und einen vereinbarten Gewinnaufteilungsvertrag basierend auf dem Erfolg der Marke FeelGood.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN UND ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf sein potenzielles zukünftiges Wachstum, Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle des Unternehmens befinden. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Weltereignisse und Auswirkungen des COVID-19-Virus und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

