IRW-News: Carlyle Commodities Corp.: Carlyle ernennt Herrn Sheldon Inwentash in den Beirat

7. Januar 2021 - CARLYLE COMMODITIES CORP. (CSE: CCC, FWB: 1OZ, OTC: DLRYF) (Carlyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors die Erweiterung des Beirats genehmigt und Herrn Sheldon Inwentash, einen versierten und erfahrenen Bergbauexperten, zu seinem neuesten Mitglied ernannt hat.

Morgan Good, Chief Executive Officer von Carlyle, meint dazu: Carlyle freut sich ungemein, Herrn Inwentash als Mitglied in seinem Beirat begrüßen zu können. Herr Inwentash verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in den Kapitalmärkten, eine erstklassige Vielfalt an Fachkenntnissen, Erfahrungen und Erfolgen im Junior-Rohstoffsektor sowie Kontakte im Finanzwesen auf der ganzen Welt, die auch einige der bemerkenswertesten und prominentesten Experten und Investoren in der Branche einschließen. Die Aufnahme von Herrn Inwentash in den Beirat wird sich sicherlich von unschätzbarem Wert erweisen und dem wachsenden Team von Carlyle noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen.

Herr Sheldon Inwentash ist der Gründer, Chairman und CEO von ThreeD Capital Inc. und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Investor. Er war Mitbegründer des ersten kommerziellen Pharmakogenomikunternehmens, Visible Genetics, im Jahr 1994, das 2001 von Bayer übernommen wurde. Während seiner zwanzigjährigen Zeit an der Spitze von Pinetree Capital generierte Herr Inwentash bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre durch frühe Investitionen in Queenston Mining (Übernahme durch Osisko Mining Corp. für 550 Millionen Dollar), Aurelian Resources (Übernahme durch Kinross für 1,2 Milliarden Dollar) und Gold Eagle Mines (Übernahme durch Goldcorp für 1,5 Milliarden Dollar), um nur einige zu nennen.

Herr Inwentash erlangte sein B.Comm-Diplom an der University of Toronto und ist konzessionierter Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant). 2007 war er Finalist aus Ontario bei der von Ernst & Young vergebenen Auszeichnung des Unternehmers des Jahres. Im Jahr 2012 erhielt Herr Inwentash die Ehrendoktorwürde (Doctor of Laws/LL.D) der University of Toronto für seine bedeutsamen Führungskompetenzen als Unternehmer, seine Philanthropie und sein inspirierendes Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit HDI eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet und hat weiters eine Option auf eine 50 %-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eine 100 %-Beteiligung am Goldprojekt The Newton in der Clinton Mining Division in B.C. und hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol CCC notiert.

