IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVue bringt 3 Mio. $ mittels Platzierung auf

IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue bringt 3 Mio. $ mittels Platzierung auf

Höhepunkte

- ClearVue Technologies Limited hat feste Zusage erhalten, ca. 3 Mio. $ (vor Kosten) mittels Platzierung aufzubringen

- Starke Beteiligung, einschließlich Einführung einer Reihe neuer professioneller und anspruchsvoller Investoren

- Gelder sollen zur Beschleunigung der Kommerzialisierung der patentierten PV-Fenstertechnologie von ClearVue verwendet werden, mit Schwerpunktlegung auf die wichtigsten Zielmärkte: Nordamerika, Deutschland und Australien

- Unternehmen ist nun ausreichend kapitalkräftig, um seine Wachstumspläne weiter umzusetzen

14. August 2020 - ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Unternehmen für smarte Baustoffe, freut sich bekannt zu geben, dass es feste Zusagen von professionellen und anspruchsvollen Investoren erhalten hat, etwa drei Millionen Dollar (vor Kosten) mittels einer Platzierung (die Platzierung) zu beschaffen.

Im Rahmen der Platzierung werden voraussichtlich 31.998.787 neue voll eingezahlte Stammaktien (neue Aktien) zu einem Preis von 0,095 Dollar pro neue Aktie emittiert werden. Der Emissionspreis entspricht einem Rabatt von 17,4 % auf den letzten Schlusskurs von ClearVue (11. August 2020) von 0,115 US-Dollar pro Aktie und einem Rabatt von 13,1 % auf den fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,1093 US-Dollar pro Aktie vor dem Datum dieser Pressemitteilung. 27.288.260 der neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. August 2020 unter Anwendung der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens emittiert werden, wobei 16.672.956 neue Aktien gemäß der ASX Listing Rule 7.1 und 10.615.304 Aktien gemäß der ASX Listing Rule 7.1A emittiert werden.

Weitere 4.710.527 neue Aktien (um etwa 0,44 Millionen Dollar im Rahmen der Platzierung aufzubringen) sollen an mit dem Director verbundene Unternehmen emittiert werden und unterliegen einer Genehmigung der Aktionäre, die bei einer Jahreshauptversammlung (die Jahreshauptversammlung), die voraussichtlich im September 2020 stattfinden wird, eingeholt werden muss (mit dem Director verbundene Aktien).

Die im Rahmen der Platzierung emittierten neuen Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens.

Darüber hinaus erhält jeder Investor, der im Rahmen der Platzierung neue Aktien emittiert, unter der Bedingung, dass das Unternehmen die Genehmigung der Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung erhält, für je zwei an ihn emittierte neue Aktien eine frei gebundene, nicht börsennotierte Option, wobei jede Option einen Ausübungspreis von 0,20 Dollar aufweist und am oder vor dem 31. Dezember 2022 verfällt (die gebundenen Optionen).

Die mit dem Director verbundenen Aktien und die gebundenen Optionen werden kurz nach der Jahreshauptversammlung emittiert werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Nach dem Abschluss der Platzierung soll das Board of Directors von ClearVue wie folgt umstrukturiert werden:

- Sean Rosenberg tritt von seinem Amt als Non-Executive Director zurück.

- Jamie Lyford tritt von seinem Amt als Director des Unternehmens zurück, wird jedoch weiterhin in einer erweiterten Führungsposition für das Unternehmen tätig sein.

- Roger Steinepreis wird in einer nicht leitenden Position in das Board aufgenommen werden.

Argonaut Securities Pty. Ltd. (www.argonaut.com) fungierte bei der Platzierung als Konsortialführer.

Diese Pressemitteilung wird vom Board von ClearVue Technologies Limited für die Veröffentlichung genehmigt:

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ken Jagger

Chief Executive Officer

ClearVue Technologies Limited

ken@clearvuepv.com

Tel.: +61 8 9482 0500

ClearVue Technologies Limited

PO Box 902, West Perth WA 6872

+618 9482 0500

info@clearvuepv.com

www.clearvuepv.com

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

