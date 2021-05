IRW-News: Condor Gold Plc.: Condor Gold Plc gibt seine ungeprüften Ergebnisse für die drei Monate mit Ende 31. März 2021 bekannt

IRW-PRESS: Condor Gold Plc.: Condor Gold Plc gibt seine ungeprüften Ergebnisse für die drei Monate mit Ende 31. März 2021 bekannt

14. Mai 2021. Condor Gold (AIM: CNR; TSX: COG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc/) (Condor oder das Unternehmen) gibt bekannt, daß das Unternehmen heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für die drei Monate mit Ende 31. März 2021 bekannt gegeben und die Managements Discussion and Analysis (Lagebericht) für den gleichen Zeitraum veröffentlicht hat.

Beide Unterlagen wurden auf der Website des Unternehmens www.condorgold.com veröffentlicht und sind auch bei SEDAR unter www.sedar.com erhältlich.

Highlights des ersten Quartals 2021

- Solider Kassenbestand: 6,3 Mio. GBP per Ende März

- Das Unternehmen kündigte im Januar die Mobilisierung eines zweiten Kernbohrgeräts für die laufende 3.300 Bohrmeter umfassende Infill-Bohrkampagne in den Startergruben La India an. Die Bohrungen werden in einem Abstand von 25 x 25 m niedergebracht.

- Abschluss der Bohrungen zur Bodenuntersuchung, die 23 geotechnische Bohrungen für die endgültigen Entwürfe des Bergelagers und des Wasserrückhaltebehälters sowie von 58 geotechnische Testgruben in diesen Bereichen und am Standort der Aufbereitungsanlage umfasste.

- Abschluss einer Privatplatzierung von 9.523.810 neuen Stammaktien des Unternehmens im Februar zu einem Preis von 42 Pence pro Aktie, einschließlich einer Zeichnung von 4.871.414 Aktien durch Board-Mitglieder und den CFO, um einen Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 GBP vor Aufwendungen zu erzielen. Die Platzierung wurde direkt vom Unternehmen mit institutionellen und anderen Investoren arrangiert.

- Im Februar begann das Unternehmen mit Bohrungen im Rahmen eines 5.000 Bohrmeter umfassenden Explorationsprogramms auf dem Cacao-Prospektionsgebiet mit der Zielsetzung, die Tiefe des Niveaus der Hauptgoldmineralisierung zu demonstrieren und es im Streichen auf bis zu 3.000 m auszudehnen. Cacao, nur 4 km von der geplanten und genehmigten Aufbereitungsanlage in La India entfernt, beherbergt bereits eine vermutete Mineralressource von 662.000 Tonnen mit 2,8 g/t Gold für 60.000 Unzen Gold, die Condor mittels 2.890 m Bohrmeter im Jahr 2019 abgegrenzt hat. Cacao ist ein stark höffiges Ziel und liegt auf einer großen Dilatationsöffnung zwischen zwei großen Feeder-Zonen (Korridore La India und Andrea). Der Erzgang Cacao ist einer der mächtigsten im Bezirk, vergleichbar mit dem Haupterzgang La India. Mineralische Texturen sind identisch mit La India.

- Die Ergebnisse für die ersten 26 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.296 m im Rahmen des Infill-Bohrprogramms in der Startergrube La India Starter wurden im März bekannt gegeben. Das Hauptziel des Bohrprogramms ist die Bereitstellung von Bohrproben mit einem Abstand von 25 m in den beiden flachen (bis zu 35 m tiefen), hochgradigen Startergruben im Bereich der Hauptmineralreserve in der Tagebaugrube La India. Zu den Ergebnissen zählte LIDC404, die ab der Oberfläche 9,6 m wahre Mächtigkeit mit 3,98 g/t Gold lieferte (Pressemitteilung vom 9. März 2021).

- Am 15. März stimmte das Unternehmen dem Kauf einer kompletten neuen semiautogenen Mühle (SAG -Mühle) von First Majestic Silver Corp (First Majestic) (TSX: FR) zu. Der Kaufpreis beträgt ca. 6,5 Mio. USD, einschließlich 3,0 Mio. USD, die in Aktien des Unternehmens zu 50 Pence pro Stammaktie (die Gegenleistungsaktien) zu zahlen sind. Das SAG-Mühlenpaket ist ein Schlüsselelement der Anlage, die erforderlich ist, um das Projekt La India des Unternehmens zur Produktion zu bringen. Die SAG-Mühle wird laut Schätzungen von Metso Outotecs technischer Support-Gruppe basierend auf den metallurgischen Eigenschaften des Erzes und des mineralisierten Materials auf Condors Projekt La India einen dauerhaften Durchsatz von bis zu 2.300 Tonnen pro Tag (tpd) oder 0,8 Millionen Tonnen pro Jahr (tpa) haben. Basierend auf internen technischen Studien und Abbauverwässerungsstudien von SRK Consulting (UK) Limited wird eine anfängliche Produktion von 80.000 bis 100.000 Unzen Gold pro Jahr erwartet.

- Am 30. März wurden weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden Kernbohrprogramm in den Startergruben La India veröffentlicht. LIDC406, 17,90 m (17,4 m wahre Mächtigkeit) mit 3,27 g/t Gold aus 24,55 m Bohrtiefe, einschließlich 2,1 m mit 15,1 g/t Gold. Dieses Ergebnis ist sehr ermutigend und verleiht dem geologischen Modell, der Berechnung der Mineralressourcen und Reserven sowie dem Minenplan ein beträchtliches Vertrauen mein Plan. Siehe Pressemitteilung vom 30. März 2021.

Highlights nach Ende des ersten Quartals

- Am 29. April veröffentlichte Condor die Ergebnisse aus 44 Infill-Bohrungen und RC-Ersatzbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.290 m, die in den Startergruben La India niedergebracht wurden. Ein Bohrabschnitt in LIDC413 von 22,05 m (21,6 m wahre Mächtigkeit) mit 6,48 g/t Gold, einschließlich 15 m wahrer Mächtigkeit mit 8,68 g/t Gold ab 24,75 m Bohrtiefe in einer Startergrube, ist in Bezug auf Mächtigkeit und Gehalt nahe der Oberfläche außergewöhnlich. Sehr beeindruckend ist auch der Bohrabschnitt in LIDC416 von 16,00 m (15,7 m wahre Mächtigkeit) mit 5,30 g/t Gold ab 18,35 m Bohrtiefe einschließlich 5,8 m wahrer Mächtigkeit mit 12,35 g/t. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 29. April 2021.

Mark Child, Chairman und CEO, kommentierte:

Condor hat im ersten Quartal 2021 erhebliche Fortschritte erzielt und das Projekt La India vor dem Bau in den Status ausführfähig gebracht. Es gibt mehrere Bereiche, die hervorgehoben und erklärt werden sollten. In Kombination bringen sie Condors Strategie zum Bau und Betrieb einer Mine mit Produktion von ca. 100.000 Unzen Gold pro Jahr voran und zeigen einen Goldbezirk mit 5 mio. Unzen:

Das 3.500 Bohrmeter umfassende Infill-Bohrprogramm in den Startergruben von La India ist fast abgeschlossen. Ziel ist es, das geologische Modell durch Bohren in einem Bohrabstand von 25 x 25 m mittels PQ-, dreifach verrohrten Kernbohrungen und RC-Ersatzbohrungen zu bestätigen. Die Bohrergebnisse waren ausgezeichnet. Ein Highlight ist der Bohrschnitt in LIDC413 von 22,05 m (21,6 m wahre Mächtigkeit) mit 6,48 g/t Gold, einschließlich 15 m wahrer Mächtigkeit mit 8,68 g/t Gold ab 24,75 m Bohrtiefe. Die Startergruben La India machen etwa 10 % der Hauptmineralreserve in der Tagebaugrube La India aus, sind flach, ab der Oberfläche 35 m tief und enthalten 455.000 Tonnen mit 4,17 g/t Gold für 59.674 Unzen Gold bei einem Cut-off-Gehalt von 2,00 g/t und haben ein niedriges Abraumverhältnis. Bei einem Goldpreis von 1.700 USD/Unze wird der operative Cashflow auf ca. 60 Mio. USD geschätzt. Sie sollen frühzeitig abgebaut werden, um die Amortisationszeit zu verkürzen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern.

Die Machbarkeitsstudien zum Bergelager und zum Wasserrückhaltedamm sind zu 75 % abgeschlossen. Die Studie zum standortweiten Wasserhaushalt ist erheblich fortgeschritten und soll in diesem Sommer abgeschlossen werden. Die Räumung und Vorbereitung von 11 Hektar im Bereich der Aufbereitungsanlage wird mit Fertigstellung der Hauptwasserdurchlässe und der Zufahrtsstraße vorangetrieben.

Der Kauf eines komplett neuen SAG-Mühlenpakets von First Majestic Silver für 6,5 Mio. USD stellt eine bedeutenden Schritt für das Projekt dar, da die Mühle eine Größe von 2.300 tpd (0,8 Mio. tpa) hat und die anfängliche Produktion aus den 3 vollständig genehmigten Tagebaugruben auf 80.000 bis 100.000 Unzen Gold pro Jahr geschätzt wird. Dies markiert Stufe 1 der Produktion. Das Design und die Gestaltung der Aufbereitungsanlage umfassen die Möglichkeit, die Produktionskapazität zu verdoppeln. Die neue Mühle ist zu 100 % versandbereit und wurde von Metso Outotec hergestellt und mit Garantien geliefert. Die Annahme von Condor-Aktien im Wert von 3 Mio. USD zu 50 Pence durch First Majestic Silver als Teil der Kaufgegenleistung ist ein Vertrauensvotum in das Projekt.

Das 5.000 Bohrmeter umfassende Bohrprogramm auf dem Erzgang Cacao zielt darauf ab, ein Potenzial von 500.000 Unzen Gold in Cacao zu demonstrieren, das derzeit eine kleine vermutete Mineralressource von 662.000 Tonnen mit 2,8 g/t Gold für 60.000 auf einer Streichlänge von 500 m beherbergt, aber in der Tiefe und im Streichen in beide Richtungen offen ist. Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um Cacao bis in der Tiefe und über eine Streichlänge von 3.000 m zu überprüfen. Etwa die Hälfte der Bohrungen wurde fertiggestellt. Die Mächtigkeit des Erzganges ist vergleichbar mit den besten Abschnitten in La India, und das Hangende des Erzganges zeigt wie in La India zunehmend die Ausbildung eines Erzstocks.

CONDOR GOLD PLC

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE THREE MONTHS TO 31 MARCH 2021

Three Three

months months

to 31 to 31

March March

2021 un 2020 un

audited audited

£ £

Revenue - -

Administrative (512,51 (386,31

expenses 8) 4)

Gain on disposal of - 477,616

project

Operating Note (512,51 91,302

gain/(loss) 3 8)

Finance income - 1,175

Loss before income (512,51 92,477

tax 8)

Income tax expense Note - -

4

Gain/(loss) for the (512,51 92,477

period 8)

Other comprehensive

income/(loss):

Write off of Minorit -

y

Interest

Currency (422,39 1,436,6

translation 2) 56

differences

Other comprehensive

income/(loss) for (422,39 1,436,6

the 2) 56

period

Total comprehensive

income/(loss) for (934,91 1,529,1

the 0) 33

period

Gain/(loss) per

share expressed in

pence per

share:

Basic and diluted Note (0.41) 0.10

(in 7

pence)

CONDOR GOLD PLC

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 MARCH 2021

As at 3 As at 3 As at 3

1 1 1

March Decemb March

2021 er 2020

2020

unaudit unaudit

ed audited ed

£

£ £

ASSETS:

NON-CURRENT ASSETS

Property, plant and equipment4,081,9 3,067,3 957,275

61 97

Intangible assets 22,623, 22,089, 22,851,

998 314 336

26,705, 25,156, 23,808,

959 711 611

CURRENT ASSETS

Trade and other receivables 282,202 114,409 217,295

Cash and cash equivalents 6,278,9 4,159,3 1,736,6

47 91 95

6,561,1 4,273,8 1,953,9

49 00 90

TOTAL ASSETS 33,267, 29,430, 25,762,

108 511 601

LIABILITIES:

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 192,525 266,412 256,546

TOTAL LIABILITIES 192,525 266,412 256,546

NET CURRENT ASSETS 6,368,6 4,007,3 1,697,4

24 88 44

33,074, 29,164, 25,506,

NET ASSETS 583 099 055

SHAREHOLDERS EQUITY

ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF

THE

PARENT

Called up share capital Note 26,964, 23,732, 19,032,

8 836 526 704

Share premium 38,700, 37,175, 34,008,

439 626 693

Legal reserves - - -

Exchange difference reserve (2,784, (2,362, 689,723

493) 101)

Retained earnings (29,806 (29,381 (28,225

,199) ,952) ,065)

TOTAL EQUITY 33,074, 29,164, 25,506,

583 099 055

CONDOR GOLD PLC

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

AS AT 31 MARCH 2021

Share Share ExchanRetainedTotal Total

capit premiuge earning equity

al m diffes

rence

reser

ve

£ £ £ £ £ £

At 1 18,93233,953,(746,9(28,354,23,785,23,785,3

January ,704 693 33) 144) 320 20

2020

Comprehens

ive

income:

Gain for - - - 92,477 92,477 92,477

the

period

Other

comprehen

sive

income:

Currency - - 1,436,- 1,436,61,436,65

translati 656 56 6

on

differenc

es

Total - - 1,436,92,477 1,529,11,529,13

comprehen 656 33 3

sive

income

New 100,0055,000 - - 155,000155,000

shares 0

issued

Issue - - - - - -

costs

Share - - - 36,602 36,602 36,602

based

payment

At 31 19,03234,008,689,72(28,225,25,506,25,506,0

March ,704 693 3 065) 055 55

2020

At 1 23,73237,175,(2,362(29,381,29,164,29,164,0

January ,526 626 ,101) 952) 099 99

2021

Comprehens

ive

income:

Loss for - - - (512,518(512,51(512,518

the ) 8) )

period

Other

comprehen

sive

income:

Currency - - (422,3- (422,39(422,392

translati 92) 2) )

on

differenc

es

Total - - (422,3(512,518(934,91(934,910

comprehen 92) ) 0) )

sive

income

New 3,232,1,524,8- - 4,757,14,757,12

shares 310 13 23 3

issued

Issue - - - - - -

costs

Share - - - 88,271 88,271 88,271

based

payment

At 31 26,96438,700,(2,784(29,806,33,074,33,074,5

March ,836 439 ,493) 199) 583 83

2021

CONDOR GOLD PLC

CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

AS AT 31 MARCH 2021

Three Three

months months

to

to 31.03.2

31.03.2 0

1

unaudite

unaudite d

d

£

£

Cash flows from operating activities

Gain/(loss) before tax (512,518 92,477

)

Share based payment 88,271 36,602

Depreciation charges - 9

Exchange differences 23,259 31,572

Finance income - (1,175)

(400,988 159,485

)

(Increase) in trade and (167,793 (74,016)

other )

receivables

Increase/(decrease) in (73,887) (500,556

trade and other )

payables

Net cash absorbed in (642,668 (415,087

operating ) )

activities

Cash flows from investing

activities

Purchase of intangible (1,061,8 (570,170

fixed 79) )

assets

Purchase of tangible fixed (933,020 (337,779

assets ) )

Interest received - 1,175

Net cash absorbed in (1,994,8 (906,774

investing 99) )

activities

Cash flows from financing

activities

Net proceeds from share 4,757,12 155,000

issue 3

Net cash generated in 4,757,12 155,000

financing 3

activities

Increase / (decrease) in 2,119,55 (1,166,8

cash and cash 6 61)

equivalents

Cash and cash equivalents 4,159,39 2,903,55

at beginning of 1 6

period

Exchange losses on cash and -

bank

Cash and cash equivalents 6,278,94 1,736,69

at end of 7 5

period

- Ende -

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold Plc

Mark Child, Chairman und CEO

+44 (0) 20 7493 2784

Beaumont Cornish Limited

Roland Cornish und James Biddle

+44 (0) 20 7628 3396

SP Angel Corporate Finance LLP

Ewan Leggat

+44 (0) 20 3470 0470

Blytheweigh

Tim Blythe und Megan Ray

+44 (0) 20 7138 3204

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Condor Gold plc

7/8 Innovation Place

Douglas Drive

Godalming

Surrey

GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung (UG) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India (Projekt La India) erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor Gold veröffentlichte im Dezember 2014 eine Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study; PFS) für das Projekt, die in einem technischen Bericht zusammengefasst ist, wie unten definiert. Die PFS beschreibt eine Tagebau-Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 Gramm Gold pro Tonne, also 675.000 Unzen Gold in der wahrscheinlichen Kategorie, die 7 Jahre lang jährlich 80.000 Unzen Gold produzieren könnte. Das Projekt La India enthält eine Mineralressource von 9.850.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 Gramm Gold pro Tonne, also 1.140.000 Unzen Gold, in der angezeigten Kategorie sowie 8.479.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 Gramm Gold pro Tonne, also 1.179.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Die angezeigte Mineralressource versteht sich einschließlich der Mineralreserve. Bei der Berechnung der Tagebau- bzw. Tiefbauressourcen wurde ein Goldpreis von 1.500 USD pro Unzen sowie ein Cutoff-Wert von 0,5 Gramm Gold pro Tonne bzw. 2,0 Gramm Gold pro Tonne unterstellt. Bei einem Teil der abgeleiteten Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 Gramm Gold pro Tonne angewendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 enthaltene Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold, einschließlich einer Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 g/t Gold, also 675.000 Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ben Parsons, einem leitenden Berater für Ressourcengeologie bei SRK Consulting (U.S.), Inc., einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP), durchgeführt. Ben Parsons verfügt über etwa achtzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, der Definition und dem Abbau von Edel- und Basismetall-Mineralressourcen. Ben Parsons ist Vollzeitangestellter von SRK Consulting (U.S.), Inc., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Art der Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators und gemäß den Anforderungen der Ausgabe Juni 2009 der AIM Note for Mining and Oil & Gas Companies zu gelten. Ben Parsons stimmt der Veröffentlichung der Inhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die für die Lagerstätten Mestiza und America gemeldeten Studien zur Abbauverwässerung wurden unter der Aufsicht von Dr. Tim Lucks, leitendem Berater für Geologie & Projektmanagement bei SRK Consulting (UK) Limited durchgeführt. Dr. Lucks ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP). Tim Lucks ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 definiert. Tim Lucks stimmt der Veröffentlichung der Inhalte, die sich auf die Verwässerungsstudien für America und Mestiza beziehen, in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Cheatle ist ein nicht geschäftsführendes Board-Mitglied von Condor Gold plc.

Technische Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegungen wissenschaftlicher oder technischer Art wurden aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, December 2014 vom 13. November 2017 mit Gültigkeitsdatum 21. Dezember 2014 (der technische Bericht), der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, zusammengefasst oder extrahiert. Der technische Bericht wurde von oder unter der Aufsicht von Tim Lucks, Principal Consultant (Geologie & Projektmanagement), Gabor Bacsfalusi, Principal Consultant (Bergbau), Benjamin Parsons, Principal Consultant (Ressourcengeologie), jeweils von SRK Consulting (UK) Limited, und Neil Lincoln von Lycopodium Minerals Canada Ltd. erstellt, die alle unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauverwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie wollen, antizipieren, planen, fortsetzen, Strategien, schätzen, erwarten, projizieren, vorhersagen, Potenzial, anpeilen, beabsichtigen, glauben, potenziell, könnte, möglicherweise, wird und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung, Ressourcen und Reserven; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58407

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58407&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00B8225591

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.