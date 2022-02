IRW-News: Consolidated Uranium Inc. : Consolidated Uranium und Labrador Uranium kündigen Abschluss der Ausgliederung von Labrador Uranium an

IRW-PRESS: Consolidated Uranium Inc. : Consolidated Uranium und Labrador Uranium kündigen Abschluss der Ausgliederung von Labrador Uranium an

- Labrador Uranium schließt Erwerb von Projekten von Consolidated Uranium und Altius Minerals ab

- Labrador Uranium schließt Umwandlung von Zeichnungsscheinen und Freigabe des hinterlegten Erlöses ab

Toronto, ON 22. Februar 2022 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR" oder "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) und Labrador Uranium Inc. ("LUR" oder "Labrador Uranium" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/) freuen sich bekannt zu geben, dass die bereits angekündigte Ausgliederung von Labrador Uranium durch einen Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das "Arrangement") abgeschlossen wurde. Das Arrangement wurde um

12:01 Uhr (Toronto-Zeit) am 22. Februar 2022 (der "Stichtag") wirksam.

Gemäß dem Arrangement übertrug CUR das Eigentum am Moran Lake Projekt in Labrador (das "Moran Lake Projekt") an LUR im Austausch für 16.000.000 Stammaktien von LUR (die "LUR-Aktien") und LUR übernahm die Verpflichtungen von CUR gemäß (i) der ursprünglichen Optionsvereinbarung für das Moran Lake Projekt, bestimmte zukünftige Zahlungen in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine zu leisten: (i) der ursprünglichen Optionsvereinbarung für das Projekt Moran Lake, bestimmte zukünftige Zahlungen an den Verkäufer (der "Verkäufer") zu leisten, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängig sind, die an den Uran-Spotpreis gebunden sind, und (ii) der Lizenzvereinbarung zwischen CUR und dem Verkäufer, die dem Verkäufer eine 1,5 %-ige Netto-Schmelzabgabe für den Verkauf der aus dem Projekt Moran Lake gewonnenen oder abgeleiteten Mineralprodukte (die "Moran Lake-Lizenzgebühr") einräumt. CUR behielt sich das Recht vor, 0,5 % der Moran Lake Royalty für 500.000 $ zu erwerben.

CUR wird 16.000.000 LUR-Aktien, die es im Rahmen des Arrangements erhalten hat, an die Inhaber (die "CUR-Aktionäre") von CUR-Stammaktien (die "CUR-Aktien") anteilig ausschütten, so dass CUR-Aktionäre am Stichtag um 12:01 Uhr 0,214778 LUR-Aktien für jede CUR-Aktie erhalten, die sie am Stichtag halten. CUR-Aktionäre, die am Stichtag eingetragen sind, sind berechtigt, LUR-Aktien für die von ihnen gehaltenen CUR-Aktien zu erhalten. Eingetragene CUR-Aktionäre müssen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, um LUR-Aktien zu erhalten, und sie werden alle Zertifikate oder Direktregistrierungserklärungen, die ihre CUR-Aktien repräsentieren, behalten. Es wird erwartet, dass die DRS-Bescheinigungen für die LUR-Aktien, auf die die eingetragenen CUR-Aktionäre im Rahmen des Arrangements Anspruch haben, im 25. Februar 2022 verschickt werden.

Darüber hinaus hat Labrador Uranium die bereits angekündigte Akquisition (die "Altius-Transaktion") einer 100%-Beteiligung am Central Mineral Belt Uran-Kupfer-Projekt (das "CMB-Projekt") und am Notakwanon-Projekt (das "Notakwanon-Projekt", zusammen die "Altius-Projekte") in Labrador von Altius Resources Inc. abgeschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Altius Minerals Corporation (TSX: ALS) ("Altius"). Als Gegenleistung für die Altius-Projekte emittierte Labrador Uranium 8.000.000 LUR-Aktien an Altius und gewährte Altius eine 2% Bruttolizenzgebühr für die Altius-Projekte.

Im Zusammenhang mit dem Arrangement wurde die zuvor angekündigte Finanzierung durch Zeichnungsscheine (das "Angebot") von Labrador Uranium abgeschlossen. Dementsprechend wurden 11.428.571 Zeichnungsscheine von LUR (jeweils ein "Zeichnungsschein") in 11.428.571 LUR-Aktien und 5.714.285 Warrants zum Erwerb von Stammaktien von LUR (jeweils ein "Warrant") umgewandelt. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer LUR-Aktie zu einem Preis von 1,05 $ bis 22. Februar 2024. Infolge der Umwandlung der Zeichnungsscheine wurden $7,365,745.64, die zuvor auf einem Treuhandkonto lagen, an Labrador Uranium freigegeben. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. in Verbindung mit dem Angebot.

LUR hat die bedingte Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die "CSE") für die Notierung der LUR-Aktien (die "Notierung") erhalten. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die CSE in Übereinstimmung mit ihren ursprünglichen Notierungsanforderungen. Die Notierung wird voraussichtlich in der Woche des 28. Februar 2022 abgeschlossen sein.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.

Über Consolidated Uranium Inc.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat Consolidated Uranium Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt haben und attraktive Merkmale für die Erschließung aufweisen. Vor kurzem schloss Consolidated Uranium eine strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc.,. ab, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA, und erwarb ein Portfolio von genehmigten, bereits produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Labrador Uranium Inc.

Labrador Uranium beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada. Das Unternehmen hat die Projekte Moran Lake und CMB mit einer Fläche von über 139.000 ha im produktiven Central Mineral Belt (CMB) in Zentral-Labrador sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle drei Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.

Für weitere Informationen über Consolidated Uranium wenden Sie sich bitte an

Philip Williams

Chairman & CEO

pwilliams@consolidateduranium.com

Mars Investor Relations

+1 647 557 6640

cur@marsinvestorrelations.com

Twitter: @ConsolidatedUr

www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Für weitere Informationen über Labrador-Uran wenden Sie sich bitte an

Stephen Keith

CEO

skeith@labradoruranium.com

Mars Investor Relations

+1 647 557 6651

lur@marsinvestorrelations.com

Twitter: @LabradorUr

www.labradoruranium.com

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Versendung der LUR-Aktien an die CUR-Aktionäre und die Börsennotierung sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, erwartet werden oder eintreten können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten; der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss der Börsennotierung zu erfüllen; und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Annahmen, die bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen gemacht werden, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: die Ablenkung der Zeit des Managements durch transaktionsbezogene Fragen; Erwartungen in Bezug auf einen negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen von Explorationsprogrammen auf Basis der Ergebnisse, Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, und die Risikofaktoren in Bezug auf Consolidated Uranium, die im jährlichen Informationsformular von CUR für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in Bezug auf Labrador Uranium in den Managementinformationen von CUR vom 6. Januar 2022 dargelegt sind, die jeweils bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt wurden und unter dem Profil von CUR auf SEDAR unter www.sedar.com

Obwohl CUR und LUR versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. CUR und LUR sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64337

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64337&tr=1

