IRW-News: Discovery Metals Corp.: Discovery Metals erweitert höhergradige Bulk-Tonnage-Domäne auf Cordero massiv

IRW-PRESS: Discovery Metals Corp.: Discovery Metals erweitert höhergradige Bulk-Tonnage-Domäne auf Cordero massiv

2. Februar 2021, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, die Ergebnisse von 13 Diamantbohrlöchern bekannt zu geben, die auf eine Mineralisierung mit großen Tonnagen bei seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua abzielten. Die Bohrlöcher sind Teil eines erweiterten 65.000 m umfassenden Phase-1-Bohrprogramms, das in eine neue Ressourcenschätzung und eine überarbeitete PEA in der zweiten Jahreshälfte einfließen wird.

Zu den Highlight-Abschnitten gehören:

- Loch C20-375: 131,6 m mit durchschnittlich 118 g/t AgEq1 aus 49,2 m (48 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 0,5% Pb und 1,1% Zn), einschließlich 37,1 m mit durchschnittlich 223 g/t AgEq1 (119 g/t Ag, 0,22 g/t Au, 1,0% Pb, 1,2% Zn)

- Bohrloch C20-378: 85,6 m mit durchschnittlich 175 g/t AgEq1 aus 406,2 m (53 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 1,4 % Pb und 1,7 % Zn), einschließlich 39,9 m mit durchschnittlich 308 g/t AgEq1 (93 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 2,4 % Pb, 3,0 % Zn)

- Bohrloch C20-373: 126,1 m mit durchschnittlich 103 g/t AgEq1 aus 281,2 m (40 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 0,4 % Pb und 1,0 % Zn)

- Bohrloch C20-390: 57,6 m mit durchschnittlich 134 g/t AgEq1 aus 184,4 m (41 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,3 % Pb und 1,8 % Zn)

Taj Singh, President und CEO, erklärte: "Wir haben nun die hochgradige Bulk-Tonnage-Domäne um 300 m nordöstlich entlang des Streichs im Südkorridor erweitert. In diesem Bereich der Lagerstätte waren in der Vergangenheit nur wenige Bohrungen durchgeführt worden. Unsere jüngsten Bohrungen, einschließlich der Highlight-Abschnitte in dieser Pressemitteilung von 132 m mit 118 g/t AgEq und 126 m mit 103 g/t AgEq, haben durchwegs breite Zonen mit oberflächennaher Mineralisierung geliefert. Diese Ergebnisse sind eine positive Überraschung und unterstreichen die schiere Größe des hochgradigen Mineralisierungssystems bei Cordero und zeigen die Chancen, die in diesem Umfeld mit steigenden Silberpreisen für das Projekt bestehen.

BOHRERGEBNISSE:

Die Bohrlöcher aus dieser Veröffentlichung waren erfolgreich bei der Bestätigung und Erweiterung der höhergradigen Massen-Tonnage-Domäne im Südkorridor. Bei den Bohrungen in der nordöstlichen Erweiterung, einem Gebiet mit begrenzten historischen Bohrungen, wurden durchwegs breite Zonen mit Bleiglanz- und Sphaleritmineralisierungen in Einsprengseln, Adern und Stockworks durchteuft, die vorwiegend in Rhyodazit und Sedimentgestein vorkommen. Unsere Bohrungen haben die Streichausdehnung des höhergradigen Massenmineralisierungsbereichs um etwa 300 m entlang des Streichs über eine geschätzte seitliche Ausdehnung von etwa 400 m erweitert. Die wichtigsten Abschnitte aus diesem Gebiet sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Erste Step-Out-Bohrungen bis zu 300 m weiter in nordöstlicher Richtung ergaben ebenfalls bedeutende Abschnitte (27,3 m mit 91 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-368 und 21,2 m mit 96 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-374), was das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der massiven Tonnage-Domäne in dieser Richtung belegt.

Bohrung Von Bis BreitAg Au Pb Zn AgEq1

ID (m) (m) e (g/t)(g/t)(%) (%) ( Freigab

(m) g/t) e

-datum

C20-373 281.2407.3126.140 0.10 0.4 1.0 103 Aktuell

e

Versio

n

C20-375 49.2 180.7131.648 0.09 0.5 1.1 118

C20-390 184.4242.057.6 41 0.11 0.3 1.8 134

und 258.7302.143.5 36 0.06 0.5 1.0 100

C20-361 58.4 100.041.7 58 0.10 0.7 1.0 131 Januar

6,

2021

C20-367 156.8209.953.2 20 0.11 0.3 1.8 113

C20-363 88.5 199.9111.532 0.03 0.33 0.87 83 Novembe

r 12,

2020

und 268.4325.557.1 18 0.01 0.2 1.0 69

C11-158 90.0 176.086.0 23 0.05 0.4 1.1 90 Histori

sch

und 202.0250.048.0 44 0.10 0.6 2.1 163

und 272.0294.022.0 108 0.15 2.4 4.2 379

Die Infill-Bohrungen auf dem South Corridor liefern ebenfalls weiterhin positive Ergebnisse. Loch C20-378 durchschnitt 85,6 m mit 175 g/t AgEq1 auf 406,2 m. Dieser Abschnitt liegt etwa 80 m südwestlich der mineralisierten Zone, die in Loch C20-343 gemeldet wurde, das 112,3 m mit 247 g/t AgEq auf 243,5 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020), was das Vorhandensein einer breiten hochgradigen Zone in diesem Gebiet bestätigt.

Die Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten) und die detaillierten Bohrhighlights der 13 Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten angeführt.

UPDATE DES PHASE-1-BOHRPROGRAMMS:

Das Unternehmen hat 49.900 m (129 Löcher) als Teil seines erweiterten 65.000 m umfassenden Phase-1-Bohrprogramms abgeschlossen. Die Ergebnisse von 26 Löchern sind noch ausständig. Derzeit sind vier Bohrgeräte vor Ort im Einsatz. Zusätzliche Bohrgeräte können hinzugefügt werden, wenn das Unternehmen zuversichtlich ist, dass die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 effektiv gehandhabt werden können.

Die Bohrungen konzentrieren sich auf zwei Schlüsselkonzepte: (1) die Erkundung von Mineralisierungen mit großen Tonnagen innerhalb, östlich und nordöstlich der beiden mineralisierten Korridore; und (2) die Erprobung der Mächtigkeit, des Gehalts und der Kontinuität von ausgedehnten hochgradigen Adersystemen, die die Lagerstätte durchqueren.

Unterstützende Karten und Schnitte, die Standorte der Bohrlöcher und die vollständigen Untersuchungsergebnisse können unter folgendem Link eingesehen werden: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5635/2021-02-02-dsv-sa.pdf

Eine PDF-Datei dieser Veröffentlichung mit unterstützenden Karten und Abschnitten, die als Anhänge enthalten sind, finden Sie unter dem folgenden Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5635/2021-02-02-dsv-nr.pdf

Bohrung IDVon Bis BreitAg Au Pb Zn AgEq1 (

(m) (m) e (g/t)(g/t)(%) (%) g/t)

(m)

C20-368 34.7 61.9 27.3 43 0.13 0.4 0.5 91

C20-369 323.1437.3114.316 0.05 0.3 0.9 69

einschließ350.5383.232.7 27 0.07 0.5 1.6 117

lich

und 485.0486.31.3 123 0.10 2.9 7.7 552

C20-371 76.0 126.350.3 36 0.03 0.5 1.4 115

einschließ85.1 112.827.8 52 0.04 0.8 1.9 161

lich

und 220.0230.010.0 73 0.11 0.6 0.4 122

C20-372 83.4 84.9 1.6 174 0.06 3.6 5.7 545

und 88.5 89.0 0.5 778 0.14 6.1 1.0 1,045

C20-373 281.2407.3126.140 0.10 0.4 1.0 103

einschließ351.5380.929.4 55 0.13 0.9 1.8 173

lich

und einsch405.3406.20.9 733 2.37 3.5 1.5 1,113

ließlich

C20-374 52.3 74.8 22.5 12 0.04 0.3 1.3 82

und 338.1359.321.2 39 0.02 0.4 1.0 96

C20-375 49.2 180.7131.648 0.09 0.5 1.1 118

einschließ143.7180.737.1 119 0.22 1.0 1.2 223

lich

und einsch155.5156.81.3 1335 0.36 6.4 0.2 1,598

ließlich

C20-377 20.0 109.989.9 33 0.07 0.3 0.4 67

und 266.5284.918.4 21 0.03 0.4 1.8 114

C20-378 244.5286.742.2 18 0.06 0.5 0.9 78

und 406.2491.885.6 53 0.05 1.4 1.7 175

einschließ438.8478.739.9 93 0.08 2.4 3.0 308

lich

und einsch474.5476.21.7 478 0.36 5.5 30.0 1,946

ließlich

C20-380 143.8177.633.8 16 0.01 0.2 1.4 82

C20-384 95.6 125.930.3 29 0.06 0.5 0.5 70

C20-388 180.8267.887.0 12 0.02 0.3 0.7 54

C20-390 91.4 92.1 0.8 731 0.06 10.6 4.8 1,308

und 184.4242.057.6 41 0.11 0.3 1.8 134

und 258.7302.143.5 36 0.06 0.5 1.0 100

1Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Die Mächtigkeiten sind gebohrte Mächtigkeiten, nicht die tatsächlichen Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Abschnitte mit Stockwork-Mineralisierung wurden basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 25 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m ausgewählt. Abschnitte mit einer Gangmineralisierung wurden auf Basis eines Cutoff-Gehalts von 100 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 1 m ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer metallurgischen Ausbeute von 100 % aus und sind ein Hinweis auf den Brutto-In-situ-Metallwert bei den angegebenen Metallpreisen. Für die metallurgische Gewinnung, die in der für Cordero abgeschlossenen PEA 2018 angenommen wurde, siehe die technischen Hinweise unten.

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Unsere bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Cordero alle Attribute eines Tier-1-Projekts entwickelt - Gehalt, Größe, signifikante organische Wachstumsmöglichkeiten und eine gute Lage in einem der wichtigsten Bergbaugürtel Mexikos. Das Projekt wird von einer branchenführenden Bilanzbarmittelposition mit über 80 Millionen C$ unterstützt, die für aggressive Explorationen, Ressourcenexpansion und zukünftige Erschließungen vorgesehen sind.

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Bohrabschnitte wurden nicht bestimmt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wo angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City, Mexiko, geschickt; anschließend werden die Schnitzel zur Analyse an ALS Vancouver, Kanada, geschickt, das ein akkreditiertes Mineralanalyselabor ist. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % Durchlassgrad -2 mm zerkleinert wird, ein Split von 250 g wird entnommen und auf einen Durchlassgrad von mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mittels Standard-Brandproben-AAS-Verfahren (Au-AA24) aus einem 50g-Brei auf Gold analysiert. Übergrenzen werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit der dreißig Elemente umfassenden induktiv gekoppelten Plasmamethode ("ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten über 1.500 g/t werden die Proben unter Verwendung der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses sicherzustellen. Ausgewählte Proben werden aus dem groben Rejekt und den Pulpen der ursprünglichen Probe für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Es wurden keine QAQC-Probleme mit den hier berichteten Ergebnissen festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo., VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Im Namen des Board of Directors,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@dsvmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

TECHNISCHE HINWEISE & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die von M3 Engineering and Technology Corp. verfasste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) von 2018 und beinhaltet die jüngste Ressourcenschätzung, die von Independent Mining Consultants, Inc. durchgeführt wurde. Sie ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Discovery, verfügbar. Die PEA geht von einer metallurgischen Gewinnung von 89% für Ag, 84% für Pb, 72% für Zn und 40% für Au aus.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55474

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55474&tr=1

