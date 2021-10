IRW-News: Discovery Silver Corp. : Discovery Silver durchschneidet 241 g/t AgEq auf 73 m in ersten Phase-2-Bohrungen auf Cordero

IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery Silver durchschneidet 241 g/t AgEq auf 73 m in ersten Phase-2-Bohrungen auf Cordero

30. September 2021, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV,

OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, die Ergebnisse der ersten 13 Bohrlöcher seines Phase-2-Bohrprogramms auf seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt zu geben. Diese aktuelle Reihe von Bohrlöchern konzentriert sich auf die Aufwertung der Ressourcen zur Aufnahme in eine für 2022 geplante Vormachbarkeitsstudie.

Das Unternehmen möchte außerdem darauf hinweisen, dass sich die Ressourcenaktualisierung, die ursprünglich für Ende dieses Monats geplant war, aufgrund der Einbeziehung zusätzlicher Bohrmeter leicht verzögert hat und nun voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein wird. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 abgeschlossen.

Besonders hervorzuheben sind die Abschnitte:

- 73,1 m mit durchschnittlich 241 g/t AgEq1 aus 75,0 m (104 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,8 % Pb und 2,5 % Zn) in Loch C21-510

- 133,8 m mit durchschnittlich 103 g/t AgEq1 aus 69,0 m (39 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,8 % Pb und 0,7 % Zn) in Loch C21-523

- 28,6 m mit durchschnittlich 300 g/t AgEq1 auf 265,5 m (101 g/t Ag, 0,12 g/t Au, 1,6 % Pb und 3,2 % Zn), einschließlich 9,4 m mit durchschnittlich 759 g/t AgEq1 (257 g/t Ag, 0,26 g/t Au, 4,1 % Pb und 8,1 % Zn) in Loch C21-519

- 22,6 m mit durchschnittlich 298 g/t AgEq1 aus 409,8 m (94 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 1,7 % Pb und 3,3 % Zn) in Loch C21-537

Taj Singh, President und CEO, erklärt: "Die wichtigsten Abschnitte dieser Pressemitteilung stammen sowohl aus dem Nord- als auch aus dem Südkorridor und zeigen das Potenzial, die hochgradige Ressource zu erweitern, wenn wir die Bohrabstände auf der gesamten Lagerstätte im Rahmen unseres Phase-2-Bohrprogramms verkleinern.

Die leichte Verzögerung bei der Bereitstellung unserer Ressourcenschätzung bis Mitte Oktober ist auf die Einbeziehung von etwa 15.000 m zusätzlicher Bohrdaten zurückzuführen, die nach dem Stichtag für das Phase-1-Bohrprogramm abgeschlossen wurden. Diese zusätzlichen Bohrdaten werden voraussichtlich zu einer besseren Definition der hochgradigen Zonen führen und die Gesamtklassifizierung der Ressourcenschätzung für die Lagerstätte verbessern.

BOHRERGEBNISSE:

Die ersten Bohrlöcher der Phase-2-Bohrungen konzentrierten sich vorwiegend auf den Südkorridor und die nordöstliche Erweiterung des Nordkorridors. Diese Bohrungen zielten auf eine verbesserte Definition der hochgradigen Zonen innerhalb des Bereichs mit großen Tonnagen ab und werden in eine für 2022 geplante Vormachbarkeitsstudie für das Projekt aufgenommen.

Bohrloch C21-510, das im nordöstlichen Abschnitt des Südkorridors gebohrt wurde, zielte auf die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der in C20-375 entdeckten mineralisierten Zone ab (37,1 m mit 223 g/t AgEq1 auf 143,7 m innerhalb von 131,6 m mit 128 g/t AgEq1) und ergab 73.Bohrloch C21-525 bestätigte die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der verstreuten Mineralisierung entlang des Josefina-Aderverlaufs in der Tiefe und ergab 29,1 m mit 208 g/t AgEq1 auf 484,6 m und 27,8 m mit 146 g/t AgEq1 auf 529,1 m.

Andere Bohrlöcher, die im zentralen Teil des Südkorridors gebohrt wurden, bestätigten ebenfalls erfolgreich die Kontinuität der hochgradigen Zonen, einschließlich 28,6 m mit 300 g/t AgEq1 aus 265,5 m (C21-519), 50,4 m mit 125 g/t AgEq1 aus 233,2 m (C21-515) und 31,2 m mit 160 g/t AgEq1 aus 378,1 m (C21-507). In der Zone Northeast Extension im North Corridor bestätigte Bohrloch C21-523 die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der in C20-319 durchteuften mineralisierten Zone (168,8 m mit 207 g/t AgEq1 auf 140,0 m) und lieferte 133,8 m mit 103 g/t AgEq1 auf 69,0 m.

Die Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten), und die detaillierten Highlights der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten aufgeführt.

BohrungVon Bis BreitAg Au Pb Zn AgEq1 Standor

ID (m) (m) e (g/t(g/t(%) (%) ( t

(m) ) ) g/t)

C21-51075.0 148.173.1 104 0.060.8 2.5 241 Südlich

er

Korrid

or

einschl80.6 82.2 1.6 2,290.3111.617.23,446

ießlich 5

C21-519196.0215.819.8 61 0.070.4 0.5 104 Südlich

er

Korrid

or

und 265.5294.028.6 101 0.121.6 3.2 300

einschl283.7293.19.4 257 0.264.1 8.1 759

ießlich

C21-525484.6513.729.1 68 0.070.6 2.7 208 Südlich

er

Korrid

or

und 529.1556.927.8 49 0.040.9 1.5 146

C21-537409.8432.422.6 94 0.111.7 3.3 298 Südlich

er

Korrid

or

einschl424.7426.62.0 485 0.539.2 20.11,689

ießlich

C21-515117.8160.142.3 34 0.090.5 0.7 86 Südlich

er

Korrid

or

und 233.2283.650.4 44 0.080.7 1.2 125

C21-507131.4226.094.7 29 0.070.4 0.9 87 Südlich

er

Korrid

or

und 378.1409.331.2 59 0.090.9 1.5 160

C21-517292.5436.6144.125 0.120.3 0.6 70 NE-Erwe

iterung

und 627.5636.79.2 102 0.082.9 4.3 389

und 687.0725.038.0 54 0.071.3 2.9 229

C21-52369.0 202.8133.839 0.070.8 0.7 103 NE-Erwe

iterung

und 230.8255.624.9 38 0.050.8 1.1 114

und 273.6314.340.8 24 0.110.6 1.0 96

1Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Intervalle mit disseminierter Mineralisierung auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 25 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag als prozentualer Anteil des AgEq-Werts in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer 100-prozentigen metallurgischen Gewinnung aus und geben den Brutto-In-situ-Metallwert zu den angegebenen Metallpreisen an. Die metallurgische Gewinnung, die in der für Cordero durchgeführten PEA 2018 angenommen wurde, ist in den technischen Anmerkungen weiter unten beschrieben.

UPDATE DES BOHRPROGRAMMS:

Das Unternehmen hat nun 22.000 m (44 Bohrlöcher) im Rahmen seines Phase-2-Bohrprogramms abgeschlossen (ohne die Bohrmeter, die zur Unterstützung der aktualisierten Ressource verwendet wurden). Die Ergebnisse von 32 Bohrungen stehen noch aus. Die Phase-2-Bohrungen werden für den Rest des Jahres fortgesetzt und konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: (1) Aufwertung der abgeleiteten Ressourcen zur Aufnahme in eine für 2022 geplante Vormachbarkeitsstudie; (2) Ressourcenerweiterung der Mineralisierung mit großen Tonnagen; und (3) Erprobung der Mächtigkeit, des Gehalts und der Kontinuität der umfangreichen hochgradigen Adersysteme, die die Lagerstätte durchziehen.

Derzeit sind vier Bohrgeräte vor Ort im Einsatz. Trotz des erhöhten Risikos, das die Delta-Variante für künftige Explorationen auf dem Projekt darstellt, verlaufen die Bohrungen der Phase 2 wie geplant.

UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN:

Unterstützende Karten und Abschnitte, die Standorte der Bohrlöcher und die vollständigen Untersuchungsergebnisse können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5744/20210930_sections_assays.pdf

Eine PDF-Datei dieser Mitteilung mit den entsprechenden Karten und Abschnitten im Anhang finden Sie unter dem folgenden Link:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5744/20210930_cordero_pr_w_sections_final.pdf

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der wenigen Silberprojekte weltweit, das Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird von einer branchenführenden Bilanz mit über 80 Millionen C$ unterstützt, die für aggressive Explorationen, Ressourcenerweiterungen und zukünftige Erschließungen zur Verfügung stehen. Discovery wurde 2020 mit dem TSX Venture 50 Award und 2021 mit dem OTCQX Best 50 Award ausgezeichnet.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die tatsächliche Breite der Adern wird auf etwa 70 % der gebohrten Breite geschätzt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wenn angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City (Mexiko) geschickt; die Schnitzel werden anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mittels standardmäßiger Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

TECHNISCHE ANMERKUNGEN & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die von M3 Engineering and Technology Corp. erstellte Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2018 und enthält die jüngste Ressourcenschätzung, die von Independent Mining Consultants, Inc. durchgeführt wurde. Sie ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Discovery, verfügbar. Die PEA geht von einer metallurgischen Gewinnung von 89 % für Ag, 84 % für Pb, 72 % für Zn und 40 % für Au aus.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61782

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61782&tr=1

