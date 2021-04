IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond Portfolio-Unternehmen Nabati liefert jetzt pflanzlichen Nabati Cheeze an Mucho Burrito

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond Portfolio-Unternehmen Nabati liefert jetzt pflanzlichen Nabati Cheeze an Mucho Burrito

Vancouver, B.C. - 13. April 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein auf den Bereich pflanzlicher und alternativer Nahrungsmittel weltweit spezialisierter Investment-Emittent, gibt die Bildung einer Partnerschaft zwischen seinem Portfolio-Unternehmen Nabati Foods Global Inc. (Nabati) und Mucho Burrito bekannt.

Nabati stellt vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel her, wie z. B. geriebenen Cheeze, der ab 12. April 2021 in den Speiseplan von 140 Mucho Burrito-Niederlassungen in Kanada aufgenommen wird. Mucho Burrito ist eine bekannte mexikanische Fast Food-Restaurantkette mit Hauptsitz in Ontario. Nabati begann vor kurzem auch die Lieferung von Cheeze an COBS Bread für seine Beyond Sausage® Arrabbiata Mini-Pizza.

Nabati hat im letzten Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet, und die Gastronomie spielt eine wichtige Rolle für das Unternehmen, erläuterte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Nabati erzielt Einkommen aus unterschiedlichen Quellen wie Gastronomie, Einzelhandel und industrielle Kunden und konnte dadurch den wirtschaftlichen Herausforderungen der Pandemie besonders gut standhalten und gleichzeitig wachsen und sich entsprechend anpassen.

Nabati wurde im Jahr 2014 in Edmonton gegründet und kreierte eine einzigartige Produktlinie, die sich fast allen diätetischen Beschränkungen oder Vorlieben anpasst. Alle Nabati-Produkte sind koscher und frei von GVOs, raffiniertem Zucker, Milchprodukten, Eiern oder Gluten.

Nabati Cheeze ist in der Gastronomie hoch begehrt, da das Produkt frei von herkömmlichen Allergenen ist und wie richtiger Käse schmilzt, bemerkte Ahmad Yeyah, CEO von Nabati. Wir stellen unsere Produkte in Kanada her und sind daher besonders stolz darauf, eine kanadische Kette wie Mucho Burrito zu beliefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Markenunternehmen und anderen großartigen Gastronomie-Partnern im kommenden Jahr.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

