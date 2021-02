IRW-News: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition ist ab Februar auch über Thrive Market erhältlich

IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition ist ab Februar auch über Thrive Market erhältlich

Thrivemarket.com ist ein Online-Markt, der seinen mehr als 500.000 Mitgliedern die meistverkauften Bio-Marken anbietet

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 2. Februar 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder das Unternehmen), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, gibt heute den Abschluss einer Vereinbarung mit Thrive Market, einem US-amerikanischen Online-Händler für Wellness- und Ernährungsprodukte sowie gesunde Lebensmittel, bekannt. Mit dieser Vereinbarung öffnet sich eine weitere wichtige Tür zum US-amerikanischen Markt für Biolebensmittel.

Eltern in den Vereinigten Staaten, die nach gesünderen pflanzlichen Ernährungsalternativen für ihre Kinder suchen, werden schon bald Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder auf Thrive Market (www.thrivemarket.com) bestellen können.

Wir freuen uns sehr, dass wir Thrive Market bei der weiteren Umsetzung seiner Online-Handelsstrategie als Partner zur Seite stehen können, meint Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else Nutrition. Thrive Market passt wunderbar zu unserer Marke. Wir vertreten beide die Auffassung, dass es wichtig ist, mehr Menschen durch einen leichteren Zugang zu Vollwertnahrung eine gesunde Lebensführung zu ermöglichen und gleichzeitig auch unserem Planeten etwas Gutes zu tun, fügt sie hinzu.

Else Nutrition wird für die Mitglieder von Thrive Market ab Februar 2021 erhältlich sein.

Über Thrive Market

Thrive Market ist der erste sozialbewusste Online-Shop, der die weltweit meistverkauften Natur- und Bioprodukte zu Großhandelspreisen anbietet. Dem Markt ist es ein Anliegen, eine gesunde Lebensführung für jede amerikanische Familie einfach und erschwinglich zu machen. Im Katalog von Thrive Market finden sich über 6.000 gesunde Lebensmittel und Produkte der meistverkauften Marken in Premium-Qualität, die über ein Mitgliedschaftsmodell zu Großhandelspreisen erhältlich sind. Die Vorteile von Thrive Market sind auf dem Markt einzigartig und bieten dem Konsumenten einen echten Mehrwert mit einer riesigen Auswahl an glutenfreien, rohen, veganen, milchfreien, nussfreien, allergenfreien, biozertifizierten und gentechnikfreien Lebensmitteln, Paleo-Lebensmitteln, Babyprodukten ohne schädliche Inhaltsstoffe, Haushaltswaren, Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen.

Über die vom Unternehmen ins Leben gerufene Thrive Gives-Initiative, die in einzigartiger Weise das Eins-zu-Eins-Prinzip umsetzt, kommt für jede bezahlte Mitgliedschaft eine Familie mit geringem Einkommen in den Genuss einer Gratis-Mitgliedschaft. Dank dieser Initiative erhalten Tausende von Amerikanern einen leichteren Zugang zu gesunden und natürlichen Produkten, die sie sich ansonsten nicht leisten könnten.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die pflanzliche Kleinkindnahrung von Else gehörte im vierten Quartal 2020 zu den meistverkauften Neuprodukten in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus den größten Unternehmen für Babynahrung. Die Mitglieder des Else-Beirats bekleideten Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School, Anschutz Medical Campus des Childrens Hospital of Colorado, dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien, der Universität Tel Aviv und dem Schneider Children's Medical Center of Israel beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

