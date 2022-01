IRW-News: EnWave Corporation: EnWave Corporation: Führendes Molkereiunternehmen Alpina führt REV Dried Käsesnacks landesweit in Kolumbien ein

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave Corporation: Führendes Molkereiunternehmen Alpina führt REV Dried Käsesnacks landesweit in Kolumbien ein

Vancouver, B.C., 21. Januar 2022, EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass Alpina Productos Alimenticios A. S. BIC ("Alpina"), ein bisher ungenannter Lizenzpartner des Unternehmens, eine neue Marke für getrocknete Käsesnacks, Alpina Snacks, entwickelt und in Kolumbien eingeführt hat. Alpina besitzt eine exklusive Lizenz (die "Lizenz") für die Herstellung von Käsesnacks in Kolumbien unter Verwendung der EnWave Radiant Energy Vacuum ("REV") Dehydrationstechnologie.

Alpina ist das drittgrößte Molkereiunternehmen in Kolumbien mit einem Jahresumsatz von über 700 Mio. US-Dollar und Betrieben in Kolumbien, Ecuador und Venezuela. Alpina hat bereits im Mai 2020 eine Evaluierungsvereinbarung mit EnWave unterzeichnet und anschließend im Juli 2021 eine 10 kW REV-Maschine gekauft. Die gebührenpflichtige Lizenz wurde am 19. Juli 2021 unterzeichnet, um mit der Produktion des REV-Portfolios an getrockneten Käsesnacks zu beginnen.

Die Marke Alpina Snacks wird eingeführt, um südamerikanische Verbraucher anzusprechen, die auf der Suche nach gesundheitsfördernden Snackoptionen mit sauberer Herkunft. Das neue Produkt von Alpina Snacks enthält ausschließlich 100 % dehydrierten Käse. Drei erste Käsesorten, Dutch (Holländischer Edamer), Parmesan und Sopó, werden als Teil des Alpina Snacks-Portfolios eingeführt. Jede Sorte liefert Eiweiß, ist glutenfrei und ketofreundlich, enthält keine künstlichen Zutaten und wird ohne Öl oder Frittieren hergestellt. Alpina wird sein umfangreiches Vertriebsnetz nutzen, um neben dem traditionellen Lebensmitteleinzelhandel auch in Fachgeschäften, Flughäfen, E-Retailern und im E-Commerce platziert zu werden.

Das Alpina gewährte Exklusivrecht zur Herstellung von knusprigen, haltbaren Käsesnacks in Kolumbien ist an die Erfüllung bestimmter Mindestanforderungen für Lizenzgebühren und Maschinenbestellungen gebunden. Diese neuen Produkte werden Alpinas bestehendes breites Portfolio an etablierten Molkereimarken ergänzen, die derzeit in Kolumbien, Ecuador und Venezuela verkauft werden.

Mit der skalierbaren und zuverlässigen REV-Technologie von EnWave lassen sich haltbare Snackprodukte herstellen, die in Bezug auf Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe zu den besten gehören. EnWave hat 49 lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet, die innovative neue Produkte auf den Markt bringen und dabei die patentierte Dehydratisierungstechnologie von EnWave nutzen.

Über Alpina

Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC ist der drittgrößte Molkereibetrieb in Kolumbien. Das Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeunternehmen erzielt einen Jahresumsatz von über 700 Millionen US-Dollar und ist in Kolumbien, Venezuela, Ecuador und den Vereinigten Staaten tätig. Zu seinen Produkten gehören Getränke, Milch, Babynahrung, Desserts, Käse, Sahne, Butter und Snacks. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien. Um mehr über Alpina zu erfahren, besuchen Sie die Website alpina.com/.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein fortschrittliches Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat ein Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung von Lebensmitteln und Cannabisanwendungen. Das Unternehmen hat patentierte Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zur Herstellung hochwertiger, marktfähiger Cannabisprodukte verkürzt wird. EnWave verfügt außerdem über ein solides Portfolio an geistigem Eigentum, das mehrere einzigartige Verfahren für spezifische Lebensmittelanwendungen schützt, die mit der Vakuum-Mikrowellen-Technologie hergestellt werden.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Bis heute hat das Unternehmen über fünfzig Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, um REV-Trockensnackprodukte in Nordamerika herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®, sowie als Co-Hersteller für Dritte.

EnWave hat REV als bahnbrechende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV-Plattformen an:

1. nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

2. quantaREV® ist ein System auf Tray-Basis, das für die kontinuierliche Trocknung großer Mengen bei niedrigen Temperaturen eingesetzt wird.

EnWave ist auch in der pharmazeutischen Industrie durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-Trocknungsmaschinen, aktiv.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter enwave.net.

