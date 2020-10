IRW-PRESS: First Responder Technologies Inc. : First Responder Technologies stellt Alpha-Version von SentinelTM Vision Camera und Waffenerkennungs-Computervisionsmodell fertig

Vancouver (British Columbia), 27. Oktober 2020. First Responder Technologies Inc. (CSE: WPN, OTCQB: WPNNF, FWB: 3WK) (First Responder oder das Unternehmen), ein Entwickler von WLAN-basierten Technologien zum Aufspüren verborgener Waffen sowie zur Verhinderung von Massenschießereien und Terroranschlägen mit verborgenen Waffen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Entwicklung der Alpha-Version seiner SentinelTM Vision Camera und des zugehörigen eigenen Computervisionsmodells zur Waffenerkennung fertiggestellt hat.

Die SentinelTM Vision Camera ist eine moderne Sicherheitskamera und Computervisionsplattform, die den Benutzern Zugang zu einer innovativen Waffenerkennungstechnologie bietet. Die Kamera, die von First Responder entwickelt und hergestellt wird, bietet auf jedem angeschlossenen Gerät eine direkte Schnittstelle zum Threat Management System (Cloud-basierte Benutzeranwendung) von First Responder.

Die Features der SentinelTM Vision Camera werden voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Eigenes Modell von First Responder für die Erkennung von Langwaffen, Handfeuerwaffen und Messern

- Kantenbasierte KI-Datenverarbeitung mit 384-GPU-Kern-/48-Tensorkern-Datenverarbeitungsmodul

- High-End-4K-Video mit Tag- und Nachtbetrieb

- Multi-Path-Konnektivität über Ethernet, WLAN oder Mobilfunk

- 5G-fähiges zellulares Back-up für solide und zuverlässige Leistung

- Innen- und Außenanwendung

Die Verwendung der kantenbasierten KI-Technologie ermöglicht die folgenden Schlüsselfaktoren:

- Plug-and-play: erfordert keine zusätzliche Hardware vor Ort

- Beseitigt wiederkehrende Kosten für Cloud-basierte KI-Datenverarbeitung

- Maximum an Privatsphäre: alle Daten bleiben standardmäßig innerhalb des Systems und kein externes Personal wird das System einsehen oder verwalten

- Minimale Latenzzeit bei der Waffenerkennung aufgrund der auf dem Gerät stattfindenden Erkennung

- Solider Betrieb: Konnektivität ist nicht erforderlich, um Waffen aufzuspüren

Die SentinelTM Vision Camera wurde entwickelt, um führende Sicherheitskamera- und Computervisionsfähigkeiten in einem Paket zu bieten, das Endbenutzer unabhängig installieren und betreiben können sollten. Das System wird bei der Installation nicht von Dritten oder Integratoren abhängig sein.

Der Verkauf der Alpha-Version der SentinelTM Vision Camera an wichtige Partner von First Responder wird voraussichtlich im Dezember 2020 beginnen.

Über First Responder Technologies Inc.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen über Einnahmen, die vom First Responder erwartet werden. Das Unternehmen entwickelt eine WiFi-basierte Technologie, die zum Teil auf wissenschaftlicher Forschung basiert, die von Rutgers, der State University of New Jersey (Rutgers), lizenziert wurde und die zum Aufspüren verborgener Waffen verwendet werden kann. Der Geschäftsbereich des Unternehmens für die Technologie zur Erkennung von Bedrohungen wurde geschaffen, um einen bedeutenden Teil des globalen Marktes für Waffenerkennungssysteme und insbesondere des globalen Marktes für die Erkennung von Sicherheitsrisiken an Außengrenzen von Grundstücken und Gebäuden zu erschließen. Nach Ansicht des Unternehmens kann die WiFi-basierte Technologie zur Erkennung von Bedrohungen von einer Vielzahl von Einrichtungen, einschließlich Schulen, Gotteshäusern, Einkaufszentren und Theatern, genutzt werden, nicht nur um ihre Räumlichkeiten sicherer zu machen, sondern auch die Kosten für ihre Sicherheitsvorkehrungen zu senken, vom Inneren einer Einrichtung bis hin zum Randbereich.

