IRW-News: Freeman Gold Corp.: Freeman Gold meldet Abschluss von strategischer privat Platzierung in Höhe von 3 Mio. $

IRW-PRESS: Freeman Gold Corp.: Freeman Gold meldet Abschluss von strategischer privat Platzierung in Höhe von 3 Mio. $

Vancouver (British Columbia), 8. September 2021. Freeman Gold Corp. (CSE: FMAN,

OTCQB: FMANF, FWB: 3WU) (Freeman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein strategisches, nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot (das Angebot) abgeschlossen hat, wobei insgesamt 11.537.692 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,26 $ pro Einheit ausgegeben wurden (Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.999.799,92 $).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem Aktien-Warrant (ein Warrant), der innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,35 $ zu erwerben. Die Warrants unterliegen einem vorverlegten Verfall, wobei Freeman zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder nach dem 8. Januar 2022, wenn der Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,80 $ beträgt, das Verfalldatum der Warrants vorverlegen kann, indem es die Inhaber der Warrants darüber benachrichtigt, dass die Warrants am 30. Kalendertag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung verfallen werden.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen des Angebots sollen für die Ressourcenerschließung, die Exploration, die technischen Arbeiten und die Umweltstudien beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Lemhi sowie für allgemeine Unternehmensaktivitäten verwendet werden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 8. Januar 2022 endet.

Insider des Unternehmens haben sich durch den Erwerb von insgesamt 3.914.615 Einheiten am Angebot beteiligt. Die Transaktion als solche stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 genannten Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien am Angebot, da weder der marktgerechte Wert der Transaktion noch der marktgerechte Wert der Vergütung für die Transaktion, sofern sie die nahestehenden Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Details der Beteiligung der dem Unternehmen nahestehenden Parteien erst kurz vor dem Abschluss des Angebots feststanden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen nur nach vorheriger Registrierung oder gemäß den geltenden Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht des entsprechenden Bundesstaates angeboten oder verkauft werden.

Das Projekt beherbergt eine oberflächennahe, hochgradige Oxid-Goldressource. Die auf die Grube beschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 umfasst 749.800 oz Gold mit 1,02 g/t Gold in 22,94 Millionen t (angedeutet) sowie 250.300 oz Gold mit 1,01 g/t Gold in 7,83 Millionen t (vermutet). Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung und die Weiterentwicklung des Projekts Lemhi in Richtung einer Produktionsentscheidung. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., VP Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldprojekts Lemhi liegt (das Projekt Lemhi). Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Das Projekt beherbergt eine oberflächennahe hochgradige Oxidgoldressource. Die grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 umfasst 749.800 Unzen Gold ("Au") mit 1,02 Gramm pro Tonne ("g/t") in 22,94 Millionen Tonnen (angedeutet) und 250.300 Unzen Au mit 1,01 g/t Au in 7,83 Millionen Tonnen (vermutet). Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Projekt Lemhi zu erweitern und in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzutreiben. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., VP Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für das Unternehmen:

William Randall

President and Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Mr. Ken Cotiamco at 604-687-7130 oder per E-Mail an: ken@freemangoldcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens enthalten können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61349

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61349&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35658P1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.