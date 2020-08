IRW-News: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra beruft Hellen Siwanowicz in den Verwaltungsrat

IRW-PRESS: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra beruft Hellen Siwanowicz in den Verwaltungsrat

11. August 2020, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Hellen Siwanowicz als Director des Unternehmens bekannt zu geben. Mit Hellen Siwanowicz' Ernennung erhöht sich die Gesamtzahl der Direktoren, die im Board von Gold Terra tätig sind, auf sieben, darunter vier unabhängige, nicht-exekutive Direktoren.

Frau Siwanowicz bringt über 25 Jahre Erfahrung im Wirtschaftsrecht mit. Von 1991 bis 2016 war Frau Siwanowicz als Rechtsanwältin bei McMillan LLP und ihrer Vorgängerin, Lang Michener LLP, tätig, wobei ihr Schwerpunkt im Wertpapierrecht lag. Sie verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Beratung von Aktiengesellschaften in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Compliance und Corporate Governance.

"Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich Hellen im Vorstand willkommen heißen", sagte Gerald Panneton, Executive Chairman von Gold Terra. "Ihr Erfahrungs- und Wissensstand wird die Fähigkeiten des Vorstands weiter stärken, während Gold Terra die Exploration weiter vorantreibt und das volle Wertpotenzial seines Goldprojekts Yellowknife City realisiert.

Über Gold Terra's Yellowknife City Gold-Projekt

Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Ankäufen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.

Das YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Besuchen Sie unsere Website unter: www.goldterracorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

David Suda, Präsident und CEO

Telefon: 604-928-3101 | Gebührenfrei: 1-855-737-2684

dsuda@goldterracorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53000

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53000&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38076F1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.