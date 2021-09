IRW-News: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain kündigt Ausgliederung von drei Tochtergesellschaften über Aktiendividende an

IRW-PRESS: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain kündigt Ausgliederung von drei Tochtergesellschaften über Aktiendividende an

Toronto, Ontario - 16. September 2021 - Graph Blockchain Inc. (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) (das Unternehmen oder Graph) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, drei seiner Geschäftsbereiche durch eine Aktiendividende an die Aktionäre von Graph in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen auszugliedern. Die Transaktion soll für die Aktionäre von Graph steuerfrei sein und wird voraussichtlich in den nächsten sechs (6) Monaten abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der DeFi-Sektor so vielfältig ist, dass wir glauben, dass unseren Aktionären mit dem Besitz von drei reinen Aktiengesellschaften am besten gedient ist. Wir sind der Meinung, dass der bestmögliche Weg zur Erschließung von Eigenkapitalwerten darin besteht, drei unabhängige Unternehmen zu schaffen, die jeweils gut gerüstet sind, um von den Wachstumstrends in ihren jeweiligen Sektoren zu profitieren, erklärte der Chief Executive Officer Paul Haber.

Graph gliedert die Unternehmen aus, um sich ausschließlich auf Non-Fungible Token (NFTs) bei New World Inc. (New World) zu konzentrieren.

Durch die Ausgliederung werden separate Unternehmen gegründet, die Folgendes umfassen:

- Optimum Coin Analyser Inc. (Optimum) wird als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert, das sich auf Software für Krypto-Händler konzentriert. Optimum ist ein Cloud-basiertes Suchmaschinen-Abonnementmodell, das eine regelmäßige Einnahmequelle auf seiner Plattform schaffen wird.

- Babbage Mining Corp. (Babbage) und Beyond the Moon Inc. (BTM) werden zusammengelegt und als eigenständiges, auf Altcoins und IDOs [Initial DEX Offerings] spezialisiertes Unternehmen ausgegliedert.

Wir sind entschlossen, den unserer Ansicht nach unerkannten Wert der Aktien von Optimum, Babbage und Beyond the Moon zu erschließen, und wir glauben, dass die Aufteilung der Geschäfte in drei hochgradig fokussierte, eigenständige Unternehmen der richtige Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen, sagte der CEO von Graph Blockchain, Paul Haber. Vor knapp einem Jahr haben wir einen Mehr-Punkte-Plan initiiert, um Graph Blockchain zunächst zu stabilisieren und dann in ein DeFi-Unternehmen umzuwandeln, das für ein langfristiges organisches Wachstum positioniert ist. Wir haben Vermögenswerte erworben und ca. $10 Millionen an Eigenkapital aufgenommen, Altlasten beseitigt und mehrere Akquisitionen getätigt, während wir gleichzeitig in die Einführung neuer Produkte investiert haben und mit NFTs mit attraktiven Wachstumschancen auf dem aufbauen, was unserer Meinung nach unser Kernasset ist. Unser Board of Directors und das Managementteam haben sich mit den Möglichkeiten befasst, wie wir den Wert von Graph am besten freisetzen können, und wir glauben, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um den Teilungsprozess einzuleiten, sodass jeder Geschäftsbereich über eine größere Flexibilität verfügt, um größere Chancen in seinen jeweiligen Märkten zu verfolgen, so Andrew Ryu, Chairman des Unternehmens.

Es wird vorgeschlagen, die Transaktion in Form einer Aktiendividende durchzuführen (die Ausgliederungen). Durch die Ausgliederung erhalten die Aktionäre des Unternehmens Aktien der neuen Unternehmen (die neuen Ausgliederungsaktien), entsprechend der Anzahl der Aktien von Graph, die sie zum Zeitpunkt der Dividende besitzen.

Graph beabsichtigt, eine Börsennotierung der Aktien der beiden ausgegliederten Unternehmen (die SpinCo-Aktien) an der Canadian Securities Exchange (der CSE) zu beantragen, aber es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Börsennotierung zustande kommt. Voraussetzung für eine solche Notierung ist, dass das jeweilige ausgegliederte Unternehmen alle Anforderungen der CSE erfüllt.

Weitere Einzelheiten der Ausgliederungen werden in einer zukünftigen Pressemitteilung des Unternehmens bekannt gegeben, einschließlich der Ernennung des Managements, der Bewertung der ausgegliederten Unternehmen und eventueller gleichzeitiger Finanzierungen. Die Einzelheiten der Ausgliederungen sind noch nicht endgültig und es gibt keine Gewissheit, dass die Ausgliederungen zu den derzeit vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden.

Über Optimum Coin Analyser Inc.

Optimum ist damit befasst, kontinuierlich große Datenbestände abzurufen und zu analysieren. Dazu nutzt es ein leistungsstarkes KI-Analysemodul, das darauf ausgelegt ist, in den sozialen Medien Influencer zu verfolgen, zu überwachen und Sentiment-, Relevanz- und Vorhersageanalysen zu liefern. Die damit verbundenen Hashtags sind verlinkt, und die Gesprächsteilnehmer werden in Clustern gebündelt. Der wirksame Einsatz der Infrastruktur urheberrechtlich geschützter Big Data ermöglicht die Erstellung einer fundierten branchenspezifischen Analytik und liefert umfassende Analysen in Echtzeit. Die monatlichen Abonnementzahlungen werden eine kontinuierliche, verlässliche Einkommensquelle generieren, die über einen Zeitraum von 12 - 24 Monaten gesichert ist. Dieser neue Annual Recurring Revenue (ARR) auf der Basis der Abonnementeinnahmen wird einen wesentlichen Teil des gesamten jährlichen Umsatzwachstumszyklus mit einem Gesamtziel von +100 % mit Optimum darstellen.

Über Beyond the Moon Inc.

Beyond the Moon verwaltet alle Aspekte in Bezug auf Investitionen in die Chancen von Launchpads. Beyond the Moon bietet ein Engagement in den aufregendsten Chancen bei Krypto - Krypto-Launchpads. Launchpads sind Krypto-Projekte, die konzipiert wurden, um zukünftige Projekte zu fördern und in den Krypto-Markt einzuführen. Beyond the Moon organisiert den Prozess der Aufnahme in Krypto-Launchpads und hilft, den Zugang zu Krypto-Token im Frühstadium zu erleichtern. Bevor ein neuer Token an einer dezentralen Börse (DEX) notiert wird, bieten Launchpads die erste öffentliche Investitionsrunde, genannt Initial DEX Offering (IDO). Ein früher Zugang zu Krypto-Projekten ist schwer erreichbar, bietet aber die höchste potenzielle Investitionsrendite in diesem Bereich. Moon koordiniert alle Aspekte der Registrierung, des Einsatzes und der Investition in die Launchpads und ihre Token.

Über Babbage Mining Corp.

Babbage ist ein Unternehmen in der Frühphase, das sich auf Altcoins, alternative Kryptowährungen zu Bitcoin, konzentrieren wird. Durch das Mining von Altcoins mittels Proof of Work und Proof of Stake ist Babbage in der Lage, seinen Anlegern ein Engagement in dem riesigen aufstrebenden Markt der Kryptowährungen zu ermöglichen, mit seinen erheblichen technologischen Umwälzungen und potenziellen Gewinnen, die Altcoins darstellen.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.babbagemining.com

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen.

Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io.

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen. Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc. bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und deren Marktregulierungsorgane (wie in den Statuten der CSE bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jamie Hyland

Tel: 604.442.2425

E-Mail: jamie@graphblockchain.com

Mediensprecher

Joshua Greenwald/Rich DiGregorio

Tel: 646.379.7971/856.889.7351

E-Mail: gblc@kcsa.com

