Vancouver, British Columbia - 17. November 2021 - Happy Supplements Inc. (CSE: HAPY) (FWB: 0I5, WKN: A2QK6P ) (das Unternehmen oder Happy) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochter bettermoo(d) Holdings Corp. (bettermoo(d)), ihr erstes Produkt Moodrink, auf Kanadas führender Fachmesse für pflanzliche Produkte - Planted Expo 2021 - vorstellt, die am Samstag, den 20. November und Sonntag, den 21. November 2021, stattfindet.

Die Planted Expo ist Kanadas größte Veranstaltung für pflanzliche Produkte des Jahres und a celebration of all thigs plant-based and sustainable for the health of people, our planet, and the animals we share it with. Auf der Fachmesse werden Experten aus der ganzen Welt vertreten sein und über 200 Unternehmen für vegane Esswaren und Lifestyleprodukte an einem Ort vertreten.

Nach der kürzlich erfolgten Fertigstellung der Moodrink-Formulierung von bettermoo(d) ist die Planted Expo der optimale Zeitpunkt für die Produktenthüllung und das Vorstellen des Produkts, da dort eine so große und repräsentative Vertretung zukünftiger bettermoo(d)-Kunden zusammenkommt. Auf der Planted Expo werden Verbraucher zum allerersten Mal Moodrink probieren können, nachdem das Getränk von verschiedenen Lebensmittelexperten und Journalisten begeisterte Bewertungen erhalten hat.

Unter dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs setzt sich bettermoo(d) dafür ein, den Verbrauchern qualitativ hochwertige, biologische und nachhaltig beschaffte Milchalternativen auf pflanzlicher Basis zu bieten und eine Führungsrolle in der umweltbewussten und veganen Lebensmittelrevolution einzunehmen.

Seien Sie dabei, wenn Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d), am Samstag, den 20. November um 10:30 Uhr PST, am Stand #613B Moodrink offiziell vorstellt, und probieren Sie Moodrink selbst und nehmen Sie die Gelegenheit wahr, eine kostenlose Probepackung zu erhalten.

Wo man bettermoo(d) findet:

Planted Expo 2021

Vancouver Convention Center West Building, 1055 Canada Pl, Vancouver

Stand #613B

Samstag, 20. November, 2021: 10:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 21. November, 2021: 10:00 bis 17:00 Uhr

Wir freuen uns sehr, den Teilnehmern der größten Fachmesse des Jahres in Kanada zum allerersten Mal unser erstes Produkt Moodrink öffentlich präsentieren zu können, sagte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d). Ich werde persönlich an der Veranstaltung teilnehmen und freue mich darauf, die Teilnehmer einzuladen, unseren Moodrink vor der ersten kommerziellen Produktion des Unternehmens im Winter 2021/2022 persönlich zu probieren.

Folgen Sie bettermoo(d) auf Instagram https://www.instagram.com/bettermoo.d/ und schauen Sie ein Video von bettermoo(d) mit Gründungsmitglied Bryan Adams, in dem er zum ersten Mal Moodrink probiert.

Über Happy Supplements

Happy Supplements Inc. ist ein innovatives Getränkeunternehmen, das sich auf den Verkauf von hochwertigen Getränken im Online-Handel und über den stationären Einzelhandel spezialisiert hat. Happy Supplements bedient sich den sozialen Medien, um seine Kunden mit Informationen zu versorgen und gleichzeitig seine innovative Getränketechnologie zu präsentieren.

bettermoo(d), die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Happy Supplements Inc., ist eine zweckorientierte Marke für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), die sich am Leitsatz What A Cow Eats and A Human Needs orientiert. Inspiriert von den reichhaltigen und cremigen Milch- und Käsesorten aus den europäischen Alpen sind die Milchersatzprodukte von bettermoo(d) mit einer firmeneigenen Kräutermischung angereichert, die dem Futter ähnelt, das Kühe in Weidehaltung in diesen Regionen - vor der Einführung der Massentierhaltung zur Milchproduktion - gefressen haben. Das erste Produkt von bettermoo(d), Moodrink, wird ab Winter 2021/2022 in ganz Kanada erhältlich sein. Um weitere Informationen über bettermoo(d) zu erhalten und um Produkte in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte www.bettermoo.com.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

investors@happy-supplements.com

Happy Supplements Inc.

Tel: 1-855-715-1865

