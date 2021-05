IRW-News: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon Resources kündigt Notierung in Frankfurt an

IRW-PRESS: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon Resources kündigt Notierung in Frankfurt an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 11. Mai 2021: Hawkmoon Resources Corp. (CSE: HM,

FWB: 966) (Hawkmoon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland (die FWB) unter dem Kürzel 966 (FWB: 966) notiert. Mit diesem Listing sind die Aktien des Unternehmens nun sowohl an der Canadian Securities Exchange (die CSE) und der FWB.

Die FWB ist gemessen an der Marktkapitalisierung die zwölftgrößte Börse der Welt und wird von der Deutschen Börse AG und der Börse Frankfurt Zertifikate AG betrieben.

Branden Haynes, CEO und President von Hawkmoon, meint dazu: Wir freuen uns, die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Börse bekannt zu geben. Hawkmoon baut sein Projekt Wilson in Quebec aus und stößt damit auf zunehmendes Interesse bei Anlegern in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Diese Zweitnotierung ist eine direkte Reaktion auf dieses Interesse und wird Hawkmoon Zugang zu einer großen Anzahl neuer potenzieller Investoren verschaffen. Dies wird dazu beitragen, unsere Aktionärsbasis zu erweitern und die Liquidität zu erhöhen.

Über Hawkmoon Resources

Hawkmoon hat vor Kurzem seine Börsenzulassung erhalten. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf seine zwei Goldprojekte in Quebec gerichtet, die im Grünsteingürtel Abitibi - einer der weltweit größten Goldlagerstätten - liegen. Beide Goldprojekte sind an von der Regierung unterhaltene Straßen angeschlossen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander östlich der Ortschaft Lebel sur Quévillon.

FÜR DAS BOARD,

Branden Haynes

Branden Haynes, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über Branden Haynes, Chief Executive Officer und Director, per E-Mail an branden@hawkmoonresources.com oder telefonisch unter der Rufnummer 604-817-1595.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

