IRW-News: Jadar Resources Ltd.: Jadar Resources: Beginn von Feldarbeiten bei Projekt Shaw River

IRW-PRESS: Jadar Resources Ltd.: Jadar Resources: Beginn von Feldarbeiten bei Projekt Shaw River

Höhepunkte:

- Erste Schritte bei Projekt Shaw River gesetzt

- Geologenteam entsandt, um mit Erkundungskartierungen und Probennahmen zu beginnen

- Projekt enthält Technologiemetalle - Lithium-, Zinn- und Tantalpegmatite

- Reihe von Lithium-Zinn-Tantal-Pegmatiten für erste Probennahmen beschrieben

Jadar Resources Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) hat ein Geologenteam zum Projekt Shaw River entsandt, um mit geologischen Erkundungskartierungen und Probennahmen zu beginnen. Das Ziel besteht darin, die Größe des Pegmatitausbisses sowie das Lithium-, Zinn- und Tantalpotenzial für die Kaufprüfung des Projekts zu ermitteln. Dies sind die ersten Arbeiten, die seit den 1990er Jahren in diesem Gebiet durchgeführt werden. Jadar beabsichtigt, Ziele für sofortige Testbohrungen zu definieren, sobald die Explorationskonzession für Shaw River erteilt wird.

Jadar meldete kürzlich ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 80 % des Projekts Shaw River in der Region East Pilbara in Western Australia von Calatos Pty Ltd. (ASX-Pressemitteilung vom 16. September 2021). Der Erwerb erweitert das Portfolio an Abbauaktiva von Jadar strategisch, um die Batterietechnologie- und die wachstumsstarken Elektroniksektoren zu beliefern.

Laut Blockley (1978) Blockley, J.G., 1978. The Tin Deposits of Western Australia. Geological Survey of Western Australia, Mineral Resources Bulletin 12.

stammt das gesamte Zinn, das im Shaw River Tin Field abgebaut wurde, ursprünglich aus Pegmatit. Die Geologie des Konzessionsgebiets ist vom Cooglegong-Monzogranit mit damit in Zusammenhang stehenden Anhäufungen von einfachen und komplexen, weniger als 10 cm und bis zu 3 m dicken Pegmatiten geprägt. Eine Reihe von Zinn-Tantal-Pegmatiten im Gebiet des Konzessionsgebiets wurde bereits zuvor als Quelle für abgebaute alluviale/eluviale Lagerstätten erkannt (Blockley, 1978).1 Diese Vorkommen befinden sich in der Nähe der Gebiete des Bleiprojekts Hillside und Upper Five Mile Creek (siehe Abbildung 2). Bedeutsame alluviale Zinn-Tantal-Lagerstätten wurden auch bei Combos Creek und Eleys Creek abgebaut.

Die bekannten Pegmatitvorkommen sind ein offensichtliches Ziel für erste Erkundungsarbeiten, um das Potenzial für eine Lithiummineralisierung innerhalb des Konzessionsgebiets zu ermitteln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62092/101012021_Fielwork_at-shawn-river_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Standort von Projekt Shaw River mit primären Lithiumprojekten und bekannten Zinn-Tantal-Lithium-Vorkommen (grüne Punkte)

Adrian Paul, Executive Director von Jadar Resources, sagte:

Ich freue mich, so kurz nach der Bekanntgabe des Erwerbs des Projekts Shaw River mit den Feldarbeiten beginnen zu können. Wir haben einen äußerst erfahrenen Geologen vor Ort und sollten in Kürze erste Informationen erhalten. Sobald das Konzessionsgebiet gewährt ist, wird Jadar in der Lage sein, unverzüglich mit weiteren Explorationsarbeiten zu beginnen, um das gesamte Potenzial der Lithiummineralisierung innerhalb des Projekts zu definieren.

Das Projekt Shaw River, das 220 km von Port Headland und 70 km von Marble Bar entfernt ist, umfasst einen Antrag auf eine 22 Blöcke umfassende Explorationskonzession. Das Gebiet kann auf eine lange Geschichte mit erfolgreichem Abbau von alluvialem Zinn und Tantal als Teil des Shaw River Tin Field zurückblicken und weist ein nachgewiesenes Potenzial für Lithium und Seltenerdmetalle auf.

Das Projekt Shaw River ergänzt die bestehenden Lithiumaktiva von Jadar in Österreich, die gemeinsam mit European Lithium Limited (ASX: EUR) erschlossen werden, sowie die 22-%-Beteiligung von Jadar an Balkan Mining and Minerals (ASX: BMM), dem Inhaber der serbischen Lithiumaktiva.

Weitere Informationen über das Projekt Shaw River finden Sie in der ASX-Pressemitteilung vom 16. September 2021.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62092/101012021_Fielwork_at-shawn-river_DEPRcom.002.png

Zinn-Tantal-Lithium

Zinn-Tantal-Lithium

Zinn-Tantal-Lithium

Zinn-Tantal-Lithium

Zinn-Tantal-Lithium

Kupfer-Blei-Zink

Zinn-Tantal-Lithium

Zinn-Tantal-Lithium

Abb. 2: Geologie und bekannte Zinn-Tantal-Lithium-Vorkommen bei Shaw River

Bedingungen des Erwerbs

Jadar hat mit dem privaten Bergbauunternehmen Calatos Pty. Ltd. ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 80 % des Projekts Shaw River unterzeichnet, das einen Antrag auf eine 22 Blöcke umfassende Explorationskonzession beinhaltet. Als Vergütung erhält das Unternehmen bei der Unterzeichnung des Abkommens 50.000 $ in bar und beim Abschluss 13.333.333 Aktien von Jadar Resources Limited zu einem Ausgabepreis von 0,03 $ pro Aktie (400.000 $). Die Aktien sollen im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität gemäß Listing Rule 7.1 des Unternehmens ausgegeben werden.

Der Abschluss unterliegt

- einer 30-tägigen Kaufprüfungsfrist und der Zufriedenheit von Jadar mit den Ergebnissen der Kaufprüfung;

- dem Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen der Behörden und der Aktionäre der Vertragsparteien (sofern erforderlich), einschließlich der Anforderungen der ASX Listing Rules und der geltenden Bestimmungen des Corporations Act;

- dem Erhalt sämtlicher Zustimmungen Dritter durch die Vertragsparteien, die erforderlich sind, um die Übertragung des Antrags auf eine Explorationskonzession zu für Jadar akzeptablen Bedingungen (in angemessener Weise) durchzuführen, einschließlich einer etwaigen Genehmigung des Ministers oder eines Beauftragten gemäß dem Mineral Titles Act.

ENDE

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: luke@jadar.com.au

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: adrian@jadar.com.au

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von Jadar in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von Jadar für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass Jadar in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von Jadar erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von Jadar kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf das Projekt Shawn River beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum ist bei Jadar unter Vertrag. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Norum ist damit einverstanden, dass die auf den Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese Meldung aufgenommen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

