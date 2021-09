IRW-PRESS: Karora Resources Inc.: Karora meldet bedeutende Erweiterung der Zone Beta Hunt Larkin auf über 1.000 Meter Streichlänge einschließlich 9,4 g/t Gold auf 11 Meter und Update zur Beta-Hunt-Exploration

Höhepunkte der Goldbohrungen:

- Die Larkin-Zone wurde um 1 km erweitert, mit neuen Infill- und Step-Out-Ergebnissen:

- BL19-03AR: -6,2 g/t über 10,3 Meter, einschließlich 9,6 g/t über 6,2 Meter

- BL19-04AR:-2,4 g/t über 10,6 Meter

- BL19-09AR:-9,4 g/t über 11,0 Meter

- BL19-14AR:-5,9 g/t über 3,2 Meter

- BL19-23AR:-15,2 g/t über 1,6 Meter

- EL-EA2-011AR:-20,5 g/t über 3,5 Meter, einschließlich 87,9 g/t über 0,4 Meter

- Western Flanks Süd/Nord erweitert und mit neuen Bohrergebnissen aufgefüllt:

- WW370-01AE:-5,1 g/t über 10,7 Meter

- WW395-04AR:-6,0 g/t über 5,6 Meter

- AW18LV-14AR:-2,1 g/t über 8,0 Meter und 13,5 g/t über 2,0 Meter

- Neue Bohrergebnisse an der Oberfläche untermauern das große Ziel der Western Flanks und der Erweiterung der Zone A:

- AZ_m182RC_4AE: 4,7 g/t auf 2 Metern, einschließlich 9,3 g/t auf 1,0 Metern. Die Bohrungen wurden 300 Meter oberhalb des Randes der bestehenden unterirdischen Ressource der Zone A niedergebracht.

- Geologische Beobachtungen von Oberflächenbohrkernen und RC-Bohrungen haben eine breite Scherstruktur von etwa 40 Metern Breite identifiziert, die sich 700 Meter nördlich entlang des Streichens der bestehenden Western Flanks-Ressource befindet.

- 30C Trough Nickel-Infill-Bohrungen, während die Ergebnisse von 50C Trough noch ausstehen:

- B30-19-007NR:-2,4% Ni über 3,6 Meter

1. Bei den Intervalllängen handelt es sich um geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten, mit Ausnahme der Oberflächengoldbohrungen in der Western Flanks und der Zone A, wo die tatsächlichen Mächtigkeiten anhand der verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden können,

2. Tabellen mit den vollständigen Ergebnissen und Bohrlöchern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

TORONTO, 8. September 2021 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass zusätzliche Bohrungen bei der Entdeckung der Zone Larkin in der Mine Beta Hunt die Streichlänge der neuen Zone auf über 1.000 Meter erweitert haben, nur ein Jahr nach der ersten Entdeckung. Die rasche Ausdehnung der Zone ist ein direktes Ergebnis der bereits vorhandenen Infrastruktur, die es Karora ermöglicht, von optimalen Standorten aus zu bohren, ohne dass umfangreiche zusätzliche unterirdische Erschließungen erforderlich sind. Die erste Bohrphase bei Larkin ist nun abgeschlossen und die erste Ressource für die Zone Larkin wird in Karoras konsolidierte Mineralressourcenaktualisierung für 2021 aufgenommen, die für Anfang 2022 erwartet wird.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: "Wie erwartet haben die anhaltend starken jüngsten Bohrergebnisse der Goldentdeckung Larkin die interpretierte Streichlänge auf über 1.000 Meter und in eine Tiefe von bis zu 150 Metern unterhalb der ultramafischen/basaltischen Kontaktzone erweitert. Diese rasche Streich- und Tiefenerweiterung folgt auf den Anfang des Jahres gemeldeten Bohrerfolg, bei dem Larkin zuvor über eine Streichlänge von 650 Metern und bis zu 120 Meter neigungsabwärts erweitert wurde (siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. Mai 2021). Wichtig ist, dass die Zone Larkin sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe für weitere Erweiterungen offen bleibt. Zu den neu gemeldeten Ergebnissen von Larkin gehören Abschnitte mit 9,4 g/t auf 11,0 Metern (Loch BL19-09AR), 20,5 g/t auf 3,5 Metern (Loch EL-EA2-011AR) und 15,2 g/t auf 1,6 Metern (Loch BL19-23AR).

Bei Western Flanks North und South ergaben Infill-Bohrungen, die darauf abzielten, das Mineralressourcenmodell für Western Flanks zu erweitern und zu unterstützen, solide Abschnitte, einschließlich 5,1 g/t auf 10,7 Metern (Loch WW370-01AE) und 6,0 g/t auf 5,6 Metern (Loch WW395-04AR).

Neben den ermutigenden Infill-Ergebnissen von Larkin und Western Flanks North und South freue ich mich besonders über die ersten Erweiterungsbohrergebnisse von der Oberfläche in der Zone A in der Zone North, die das Vorhandensein einer Goldmineralisierung 300 Meter vom Rand der bestehenden Ressource mit einem Ergebnis von 4,7 g/t auf 2,0 Metern, einschließlich 9,3 g/t auf 1,0 Metern, bestätigt haben. Die Planung für zusätzliche Bohrungen zur Erprobung der Kontinuität dieser Mineralisierung ist im Gange. Wie in unserem Wachstumsplan hervorgehoben, wird unser geplanter zweiter Abstieg bei Beta Hunt das Potenzial bieten, diese Goldmineralisierung sehr früh in der Erschließung zu berücksichtigen, was die Möglichkeit bietet, in einem frühen Stadium des Minenerweiterungsprogramms Goldeinnahmen zu erzielen.

An der Nickel-Front sind die Bohrungen bei der Entdeckung 50C Nickel Trough im Gange, wo wir bereits starke erste Ergebnisse gemeldet haben, einschließlich 11,6 % Ni auf 4,6 Metern, einschließlich 18,4 % Ni auf 2,2 Metern (Karora-Pressemitteilung vom 6. April 2021). Die Untersuchungsergebnisse der neuen Bohrungen stehen noch aus, jedoch wurden in allen 11 neuen Bohrlöchern kontaktbedingte Nickelsulfide beobachtet; die Nachfolgebohrungen sind im Gange.

Insgesamt liefern die Bohrergebnisse bei Beta Hunt weiterhin robuste, kontinuierliche Erweiterungen unserer wichtigsten mineralisierten Scherzonen, was uns eine gute Ausgangsposition für unser Reserve- und Ressourcen-Update 2021 verschafft. Ich freue mich besonders, dass unser Team in der Lage war, die erste Phase unseres aggressiven Larkin-Bohrprogramms abzuschließen und dabei die bekannten Herausforderungen in Bezug auf den angespannten Arbeitsmarkt und die COVID-19-bedingten Beschränkungen in Westaustralien zu überwinden, die beide die Durchlaufzeiten der Analysen in Drittlabors erheblich verlängert haben. Wir freuen uns darauf, die noch ausstehenden Ergebnisse zu mehreren spannenden Zielen und Erweiterungen in unserem Vorzeige-Untertagebetrieb zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind."

Beta Hunt Bohrung

Die nachstehende Zusammenfassung enthält neue Untersuchungsergebnisse für 124 Infill- und Erweiterungsbohrlöcher mit insgesamt 23.039 Metern. Die Bearbeitungszeiten für die Untersuchungsergebnisse sind weiterhin extrem lang, was auf branchenweite Kapazitätsprobleme von Drittlabors zurückzuführen ist, die auf eine deutlich gestiegene Nachfrage nach deren Dienstleistungen zurückzuführen sind und durch die allgegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Arbeitskräften im Zusammenhang mit den COVID-19-Beschränkungen noch verschärft werden. Mit der Lockerung der Beschränkungen dürfte sich diese Situation in Zukunft verbessern.

Die bisherigen Bohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Aufwertung (Infill-Bohrungen) der Westflanken, der Zone A und der Zone Larkin. Die Nickelbohrungen dienten dazu, die Entdeckung der Zone 50C Gamma mit 11,6 % Ni auf 4,6 m (KRR-Pressemitteilung vom 6. April 2021) weiter zu verfolgen und die Mineralressource 30C aufzufüllen.

Abbildung 1: Planansicht von Beta Hunt mit den jüngsten Bohrspuren und bedeutenden Gold- und Nickelabschnitten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61353/08092021_DE_KRR_DEPRcom.001.png

Larkin-Zone

Die Zone Larkin wird als der verkrümmte südliche Ausläufer der Zone Western Flanks interpretiert (siehe Abbildung 1). Die Nickelressource 30C liegt direkt über der Goldmineralisierung, die mit der Zone Larkin in Zusammenhang steht (siehe technischer Bericht von Karora vom 1. Februar 2021, verfügbar unter www.sedar.com).

Die aktuelle Phase der Bohrungen in der Zone Larkin wurde im Juli 2021 abgeschlossen und umfasste insgesamt 123 Bohrungen auf 16.207 Metern, wobei vor kurzem neue Untersuchungsergebnisse vorgelegt wurden. Das Bohrprogramm setzte die Erprobung der südlichen Erweiterung von Larkin fort, die nun über 1.000 Meter entlang des Streichs und bis zu 150 Meter unterhalb des Nickelkontakts gebohrt wurde. Die Zone ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe weiterhin offen.

Seit dem letzten Update von Karora für die Zone Larkin (siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. Mai 2021) sind die Untersuchungsergebnisse für weitere 24 Bohrlöcher mit bedeutenden Ergebnissen1 eingegangen (siehe unten):

- BL19-03AR:-6,2 g/t über 10,3 Meter, einschließlich 9,6 g/t über 6,2 Meter

- BL19-04AR:-2,4 g/t über 10,6 Meter

- BL19-09AR:-9,4 g/t über 11,0 Meter

- BL19-14AR:-5,9 g/t über 3,2 Meter

- BL19-23AR:-15,2 g/t über 1,6 Meter

- EL-EA2-011AR:-20,5 g/t über 3,5 Meter, einschließlich 87,9 g/t über 0,4 Meter

1. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

Die Bohrlöcher der BL-Serie sollten die zuvor gemeldeten Bohrergebnisse zwischen dem Bohrloch 40 und dem Zugang 2460 im Süden ergänzen. Die jüngsten Ergebnisse unterstützen weiterhin die vorläufige Interpretation der Zone Larkin, die zwei bis drei steil abfallende, mineralisierte Zonen (Abbildung 2) unterschiedlicher Mächtigkeit (3 bis 12 Meter) mit einer Mineralisierung umfasst, die mit Biotit-Albit-Pyrit-veränderten, steil abfallenden Scherzonen und schmalen, sich ausdehnenden Quarzadern in Zusammenhang steht, ähnlich wie bei den Lagerstätten A Zone und Western Flanks.

Abbildung 2: Querschnitt der Zone Larkin mit Blick nach Nordwesten (+/- 25 m), der die jüngsten Bohrergebnisse zeigt. (siehe Abbildung 1 für die Lage).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61353/08092021_DE_KRR_DEPRcom.002.png

A Zone Nord (U/G)

Die Bohrungen in der Zone A North umfassten insgesamt 27 Bohrlöcher auf 4.473 Metern und zielten darauf ab, die abgeleitete Mineralressource entlang des nördlichen Randes der bestehenden Mineralressource der Zone A aufzuwerten und zu erweitern. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Goldmineralisierung über 150 Meter neigungsabwärts der bestehenden Mineralressource erstreckt. Die Bohrungen deuten auch auf eine Fortsetzung der Ressource der Zone A entlang des Streichs in Richtung Norden hin, was das Potenzial für neigungsaufwärts und neigungsabwärts verlaufende Erweiterungen bietet (Abbildung 3). Das nördlichste Bohrloch, das in dieser Kampagne gebohrt wurde, Bohrloch AA1380-040E, durchschnitt 6,9 Meter mit 4,6 g/t.

Abbildung 3: Schrägschnitt mit Blick nach Norden auf den nördlichen Rand der Ressource Zone A. (+/- 50 m) mit Hervorhebung der jüngsten Bohrergebnisse (geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten) Die Zone A ist nach Norden, neigungsaufwärts und neigungsabwärts weiterhin offen (siehe Abbildung 1 für die Lage).

08092021_DE_KRR_DEPRcom.004

Die Untersuchungsergebnisse der Bohrungen in der Zone A North werden im Folgenden hervorgehoben:

- AA1380-034E:-3,9 g/t über 4,5 Meter, einschließlich 9,0 g/t über 1,4 Meter

- AA1380-040E: -4,6 g/t über 6,9 Meter, einschließlich 5,1 g/t über 2,7 Meter

- AA1380-028E:-12,6 g/t über 4,1 Meter

- AA1380-017E: -2,7 g/t über 9,9 Meter, einschließlich 3,9 g/t über 2,3 Meter

1. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

Western Flanks Süd

Die Bohrungen bei Western Flanks South umfassten insgesamt 10 Löcher über 2.824 Meter. Die Bohrungen zielten auf die neigungsabwärts gelegene abgeleitete Mineralressource mit dem Ziel ab, die Mineralressource auf den angezeigten Status aufzuwerten, um die kurzfristige Minenerschließung zu unterstützen. Die Ergebnisse unterstützen das bestehende Ressourcenmodell; die wichtigsten Ergebnisse sind unten aufgeführt:

- WW370-01AE:-5,1/t über 10,7 Meter

- WW395-02AR:-6,2 g/t über 3,9 Meter

- WW395-04AR:-6,0 g/t über 5,6 Meter

1. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

Westliche Flanken Nord

Die Bohrungen bei Western Flanks North umfassten insgesamt sieben Löcher und 748 Meter. Die Bohrungen konzentrierten sich auf den nördlichen Rand der Ressource mit dem Ziel, die Mineralressource auf den Status "Angezeigt" aufzuwerten. Die unten hervorgehobenen Ergebnisse stützen das bestehende Ressourcenmodell:

- AW18LV-14AR:-2,1 g/t über 8,0 Meter und 13,5 g/t über 2,0 Meter

- AW190-003EA:-7,9 g/t über 1,2 Meter

1. die Intervalllängen sind geschätzte tatsächliche Breiten

Oberflächenbohrungen - Western Flanks Nord / Zone A Nord

Erste Explorationsbohrungen an der Oberfläche wurden durchgeführt, um das oberflächennahe Potenzial der Western Flanks und der Zone A zu erproben, die sich von den aktuellen unterirdischen Ressourcen nach Norden entlang des Streichs fortsetzen. Das Oberflächenzielgebiet stand in den 1970er und 1980er Jahren im Mittelpunkt der Nickelexploration durch WMC, das begrenzte oberflächennahe Bohrungen durchführte, die auf den Kontakt zwischen Basalt und ultramafischem Nickel abzielten. Die vorangegangenen Arbeiten boten Karora die Möglichkeit, die Goldmineralisierung durch Oberflächenbohrungen in einer Entfernung von bis zu 700 Metern von den bestehenden Ressourcen zu erproben. Die Bohrungen umfassten sowohl RC- als auch Diamantbohrungen und umfassten insgesamt 9 Löcher über 2.765 Meter.

Die Bohrungen zielten auf die interpretierten Erweiterungen sowohl der Western Flanks als auch der Zone A in unterschiedlichen Tiefen bis maximal 500 Meter unter der Oberfläche. Geologische Beobachtungen aus der Protokollierung der RC-Späne und des Diamantkerns zeigen eine sehr starke Scherung mit einer Breite von bis zu 40 Metern. Die starke Scherung verläuft entlang des Streichs der Western Flanks und wird von einer Biotit-Serizit-Pyrit-Alteration mit geringen Quarzgängen dominiert. Die interpretierte Erweiterungsposition der Zone A steht in Zusammenhang mit einer Reihe von schwachen bis mäßigen Scherzonen mit minimalen Quarzgängen.

Die Untersuchungsergebnisse des ersten Durchgangs unterstützen die geologische Theorie von Karora, da sie eine Goldmineralisierung in Verbindung mit der interpretierten Scherungszone Western Flanks 700 Meter nördlich entlang des Streichs vom Rand der bestehenden Ressource durchschnitten. Die interpretierte Position der Zone A, die sich 300 Meter nördlich entlang des Streichs der bestehenden Ressource befindet, bietet mit einem besten Abschnitt von 4,7 g/t auf 2 Metern, einschließlich 9,3 g/t auf 1,0 Metern in Bohrloch AZ_m182RC_04AE, ebenfalls Anreize für weitere Arbeiten.

Die hervorgehobenen Abschnitte des Oberflächenbohrprogramms sind unten abgebildet:

- AZ_m182RC_04AE:-4,7 g/t über 2 Meter (78 bis 80 Meter im Bohrloch) einschl. 9,3 g/t über 1,0 Meter

- AZN_p102_AE:-1,0 g/t über 8,0 Meter (195 bis 203 Meter im Bohrloch), einschließlich 1,6g/t über 3,0 Meter

- AZN_P104AE:-0,5 g/t über 10,0 Meter (284 bis 294 Meter im Bohrloch), einschließlich 2,1g/t über 1 Meter

- Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Echte geschätzte Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Nickel-Bohrung

30C: Die Infill-Bohrungen wurden fortgesetzt, um die Nickelmulde 30C aufzuwerten und zu erweitern. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt vierzehn Bohrungen über 812 Meter abgeschlossen. Die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Bohrkampagne sind unten aufgeführt:

- B30-19-007NR:-2,4% Ni über 3,6 Meter

- B30-19-012NR: -1,2% Ni über 8,2 Meter, einschließlich 2,8% Ni über 1,1 Meter

- BL19-009AR: -2,5% Ni über 2,1 Meter

1. die Intervalllängen sind geschätzte tatsächliche Breiten

Western Flanks Nickel: Ausgewählte Bohrlöcher, die die neigungsaufwärts gelegene Position der Goldmineralisierung Western Flanks anpeilen, wurden erweitert, um eine kontaktbezogene Nickelmineralisierung zu erproben. AW190-003EA lieferte ein bedeutendes Ergebnis von 2,3 % Ni auf 3,2 Metern (geschätzte tatsächliche Breite). Die Nickelmineralisierung der Western Flanks ist im Vergleich zu den südlich gelegenen Beta-Nickelmulden typischerweise komplexer und steht in Zusammenhang mit mehreren Überschiebungen; die jüngsten Ergebnisse ermutigen jedoch zu einer weiteren Bewertung der Nickelmineralisierung in diesem Gebiet.

Gamma Zone/50C: Die Bohrungen begannen mit der Erprobung des Potenzials des interpretierten Nickeltrogs 50C als Folgemaßnahme des Entdeckungsbohrlochs G50-22-005E, das 11,6 % Ni auf 4,6 Metern, einschließlich 18,4 % Ni auf 2,2 Metern, durchteufte (siehe Karora-Pressemitteilung vom 6. April 2021). Die Bohrungen zielen darauf ab, die Breite und den Streich des neu entdeckten Trogs zu definieren. Bislang wurden 11 Bohrungen auf 1.613 Metern abgeschlossen. In allen 11 bisher gebohrten Löchern wurden kontaktbedingte Nickelsulfide beobachtet, wobei die vorläufige Interpretation darauf hindeutet, dass der Trog 50 Meter breit ist. Die Untersuchungsergebnisse von Drittlabors stehen noch aus. Diese erste Phase der Nachfolgebohrungen soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Bohrkernproben für die Goldanalyse wurden in diesem Fall an ALS Laboratories, Perth, zur Aufbereitung und Untersuchung mittels 50-Gramm-Brandprobe versandt. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial (CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, um sowohl eine grobe Spülung vorzunehmen, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch um zu prüfen, ob das Gold von einer Probe zur nächsten verschmiert ist, was möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wo bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, sind das Karora-Personal und das SGS-Laborpersonal den Problemen aktiv nachgegangen und haben sie als Standardverfahren korrigiert. Wo bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Karora-Personal und das SGS- und ALS-Laborpersonal die Probleme aktiv verfolgt und gemäß dem Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll und von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, dessen Abbau voraussichtlich 2021 beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Engagement für die Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans für den Abschluss technischer Studien, der Ergebnisse von Explorations- und Erschließungsarbeiten, der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf den Bergbau in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor die Übernahme des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora abgeschlossen wurde, und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Übernahme fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, soweit Karora bekannt ist, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Durchführbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit nachweist, und infolgedessen kann eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung bestehen, was erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Misserfolgs verbunden sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1(a): Beta Hunt Gold- Signifikante Ergebnisse - 1. Januar 2021 bis 31. Juli 2021

(plus A-Zone 10. Oktober bis 31. Dezember 2020)

Ziel/ProBohrung ID TeilinVon Bis (BohrloGeschäAu

spekt terval (m) m) ch tzte (g/t

l Inter wahre)

vall Breit1.

(m) e

(m)

A-Zone NAA1380-011E 87.6 96.5 8.9 6.1 2.50

98.9 104.05.1 3.5 6.45

108.0109.01.0 0.7 1.26

AA1380-012E 73.0 74.0 1.0 0.8 1.11

AA1380-013E 63.0 65.5 2.5 2.5 2.26

66.7 70.6 3.9 3.8 2.76

AA1380-015E 69.2 72.1 3.0 2.6 1.81

130.0133.73.7 3.3 6.17

AA1380-016E 96.0 99.2 3.2 2.3 2.77

101.9103.01.1 0.8 2.14

AA1380-017E 92.7 108.515.8 9.9 2.70

einsch92.7 96.3 3.6 2.3 3.86

ließli

ch

einsch97.6 108.510.9 6.9 2.55

ließli

ch

AA1380-018E 79.3 80.6 1.3 1.0 8.30

AA1380-020E 65.0 66.0 1.0 0.9 2.57

74.0 78.0 4.0 3.5 3.29

80.0 81.0 1.0 0.9 2.76

AA1380-021E 78.2 79.4 1.2 0.9 1.13

87.8 91.0 3.2 2.5 2.04

AA1380-023E 103.0104.81.8 1.0 3.12

152.0153.01.0 0.5 1.82

AA1380-024E 110.0111.01.0 0.6 2.20

AA1380-025E 93.0 94.7 1.7 1.2 2.73

110.0111.01.0 0.7 1.17

AA1380-026E 90.0 91.0 1.0 0.7 1.25

124.0125.01.0 0.7 2.35

AA1380-027E 122.0123.01.0 0.7 1.36

130.0131.01.0 0.7 1.40

AA1380-028E 114.5115.71.2 0.7 2.15

120.0126.86.8 4.1 12.55

130.0131.01.0 0.6 2.58

AA1380-029E 115.0116.01.0 0.4 2.67

121.0123.82.8 1.2 3.69

AA1380-030E 111.9118.36.3 3.3 3.67

181.0182.11.1 0.6 5.30

AA1380-031E 109.0110.01.0 0.6 4.76

179.0180.01.0 0.6 1.62

AA1380-034E 129.5137.07.5 4.5 3.90

einsch129.5132.53.0 1.4 9.00

ließli

ch

134.3135.91.7 0.8 1.67

137.0138.91.9 0.9 3.26

AA1380-040E 139.6146.87.2 2.7 5.07

148.5153.65.1 1.9 3.51

154.9157.82.9 1.1 9.94

AA1380-041E 88.6 89.8 1.2 0.7 3.36

96.0 97.0 1.0 0.6 2.92

AA1380-041E 114.0115.71.7 1.0 1.58

AA1380-042E 122.7123.81.1 0.6 1.16

125.2126.41.2 0.6 1.24

129.1130.51.4 0.8 1.20

131.9133.01.2 0.6 1.18

135.8139.73.9 2.1 1.85

145.1146.71.6 0.8 1.70

A-Zone AZ_m182_RC_04 78.0 80.0 2.0 _ 4.66

Nord _AE

Oberflä

chenlöch

er2

.

einsch79.0 80.0 1.0 _ 9.30

ließli

ch

AZN_p102_AE 195.0203.08.0 _ 0.98

einsch198.0201.03.0 _ 1.55

ließli

ch

509.0510.01.0 _ 1.20

AZN_p103_AE 202.0210.28.2 _ 0.58

einsch205.0206.01.0 _ 1.13

ließli

ch

AZN_P104AE 284.0294.010.0 _ 0.48

einsch290.0291.01.0 _ 2.06

ließli

ch

300.0304.04.0 _ 0.46

A-Zone SPG-p003-GT 42.7 44.7 2.0 _ 2.97

Nord

Geotech

AW13LNC-03AR 118.0120.42.4 1.4 5.25

124.4126.01.6 1.0 2.19

AW18LV-14AR 86.0 94.0 8.0 8.0 2.14

108.0109.81.8 1.8 3.64

113.0115.02.0 2.0 13.45

121.5123.01.5 1.5 1.18

AW190-003E 10.3 13.0 2.7 1.7 1.20

AW190-003EA 11.0 12.0 1.0 0.5 2.21

52.0 53.0 1.0 0.6 11.78

63.9 66.0 2.1 1.2 7.87

87.0 94.6 7.6 4.4 1.70

B30-19-003NR 5.0 10.2 5.2 0.3 1.19

B30-19-004NR 17.5 20.0 2.5 0.1 1.82

32.6 33.9 1.3 0.0 1.82

B30-19-006NR 37.0 45.0 8.0 0.3 2.06

B30-19-007NR 2.8 3.8 1.0 0.0 1.36

12.0 13.0 1.0 0.0 1.26

20.1 23.8 3.8 0.2 1.89

B30-19-009NR 43.0 44.0 1.0 0.1 1.53

48.0 53.0 5.0 0.7 1.81

59.0 62.0 3.0 0.4 1.77

B30-19-011NR 11.9 13.9 2.0 0.6 1.60

B30-19-012NR 24.5 25.5 1.0 0.1 67.94

B30-19-014NR 5.0 8.0 3.0 0.1 1.96

19.0 20.6 1.6 0.0 1.57

26.0 30.0 4.0 0.0 3.22

33.0 40.0 7.0 0.1 1.75

Beta B40-17-007E 39.2 43.1 3.9 0.7 2.12

62.0 63.1 1.1 0.2 1.65

90.3 92.6 2.3 0.4 1.11

BE20-227RL 25.5 26.5 1.0 0.8 1.15

32.2 34.0 1.8 1.5 2.93

99.4 101.01.6 1.3 1.82

Larkin BL19-01AR 26.0 38.0 12.0 4.0 2.75

76.0 77.0 1.0 0.4 1.17

89.0 90.0 1.0 0.3 1.11

BL19-02AR 12.0 15.0 3.0 1.7 1.42

18.8 20.0 1.2 0.7 3.74

53.0 54.0 1.0 0.6 9.19

57.0 58.0 1.0 0.6 1.14

69.0 70.0 1.0 0.6 3.52

BL19-03AR 5.2 10.5 5.3 4.8 1.23

33.0 44.2 11.2 10.3 6.18

einsch33.0 39.7 6.7 6.2 9.60

ließli

ch

46.7 50.5 3.9 3.5 1.74

64.0 65.0 1.0 0.9 6.71

71.0 72.5 1.5 1.4 1.68

BL19-04AR 7.0 8.0 1.0 0.9 4.40

18.4 19.4 1.0 0.9 3.62

37.2 49.0 11.8 10.6 2.41

54.0 55.0 1.0 0.9 1.48

57.6 59.0 1.4 1.3 1.87

62.6 64.0 1.4 1.3 1.94

BL19-06AR 22.0 23.0 1.0 0.5 2.86

BL19-07AR 10.4 15.2 4.8 3.3 1.34

18.4 20.0 1.6 1.1 1.04

43.8 49.4 5.6 4.0 2.46

59.3 63.6 4.3 3.0 2.90

68.4 72.4 4.0 2.8 2.70

79.6 81.3 1.7 1.2 1.58

86.8 94.0 7.2 5.1 1.68

BL19-08AR 10.2 14.4 4.2 2.9 1.39

20.2 21.3 1.2 0.8 8.86

43.0 44.0 1.0 0.7 1.52

61.0 67.3 6.3 4.5 2.30

BL19-09AR 60.5 73.0 12.5 11.0 9.39

90.0 91.0 1.0 0.9 5.21

95.5 101.86.3 5.6 3.38

106.0110.04.0 3.6 4.27

BL19-10AR 54.0 55.4 1.4 1.3 1.64

68.1 69.7 1.6 1.5 1.05

94.0 97.0 3.0 2.8 2.87

101.1104.02.9 2.7 2.61

112.9122.19.2 8.5 1.76

126.0127.01.0 0.9 6.19

145.0146.01.0 0.9 1.79

BL19-11AR 5.0 8.0 3.0 2.2 1.60

13.6 14.8 1.2 0.9 1.81

25.0 28.0 3.0 2.2 2.55

36.0 37.0 1.0 0.7 1.80

42.1 47.0 5.0 3.6 1.62

68.0 69.0 1.0 0.7 1.28

BL19-13AR 2.0 6.0 4.0 3.6 1.52

61.0 62.5 1.5 1.4 1.06

80.2 81.8 1.5 1.4 2.82

98.0 99.6 1.6 1.5 2.29

BL19-14AR 4.0 5.0 1.0 1.0 1.19

10.0 14.0 4.0 3.9 2.58

24.9 26.0 1.1 1.1 1.56

55.9 57.0 1.1 1.1 4.70

87.0 88.0 1.0 1.0 1.21

92.0 95.3 3.3 3.2 5.88

98.0 100.02.0 1.9 1.96

BL19-15AR 19.0 20.0 1.0 0.8 1.97

44.0 51.0 7.0 5.3 1.60

73.0 74.0 1.0 0.8 1.23

84.0 85.0 1.0 0.8 3.28

106.0107.01.0 0.8 1.79

110.0117.07.0 5.4 1.54

BL19-16AR 5.0 7.0 2.0 1.1 1.35

26.0 27.0 1.0 0.5 1.96

32.0 33.0 1.0 0.5 1.65

38.0 39.0 1.0 0.5 2.02

60.0 61.0 1.0 0.5 2.97

73.0 74.3 1.3 0.7 1.47

80.0 83.0 3.0 1.6 1.74

104.0114.010.0 5.4 1.44

117.0121.04.0 2.2 1.64

BL19-18AR 11.4 14.2 2.8 2.1 1.50

57.0 58.0 1.0 0.8 1.34

64.0 65.8 1.8 1.4 1.12

70.5 72.0 1.6 1.2 1.29

123.0126.03.0 2.4 3.65

BL19-21AR 8.0 9.0 1.0 0.7 1.62

13.0 14.0 1.0 0.7 1.44

22.0 23.0 1.0 0.7 3.82

60.1 64.0 3.9 2.9 1.41

70.0 73.0 3.0 2.2 2.29

76.0 77.0 1.0 0.7 1.81

82.0 85.0 3.0 2.2 1.75

101.9103.01.1 0.8 3.09

BL19-23AR 3.0 4.5 1.5 1.3 11.67

20.0 22.0 2.0 1.8 1.05

39.0 40.0 1.0 0.9 3.46

44.0 45.8 1.8 1.6 15.24

55.0 58.0 3.0 2.6 2.87

60.6 62.8 2.2 1.9 1.49

66.0 72.0 6.0 5.3 2.56

75.0 76.0 1.0 0.9 1.35

BL19-24AR 1.0 2.1 1.1 0.7 14.55

37.0 38.4 1.4 0.9 1.28

62.0 63.0 1.0 0.6 2.53

70.0 71.0 1.0 0.6 4.01

78.4 79.4 1.0 0.6 4.78

88.0 89.0 1.0 0.6 2.15

115.0116.01.0 0.6 1.64

BL19-25AR 6.0 7.0 1.0 0.4 1.18

11.0 12.0 1.0 0.4 1.26

65.0 66.0 1.0 0.4 1.45

68.0 69.8 1.8 0.8 1.41

110.0111.01.0 0.4 1.13

114.0115.01.0 0.4 2.03

119.8121.01.2 0.5 1.90

134.0137.03.0 1.3 1.52

BL19-26AR 17.0 20.5 3.5 2.3 1.53

33.0 34.0 1.0 0.7 1.19

60.4 61.5 1.1 0.7 1.62

72.0 73.5 1.5 1.0 1.07

75.6 77.0 1.4 0.9 1.84

130.0131.01.0 0.7 1.14

BL19-27AR 16.0 17.0 1.0 0.9 1.29

31.0 32.0 1.0 0.9 1.06

46.0 47.0 1.0 0.9 1.08

62.6 64.1 1.5 1.4 1.01

78.0 83.0 5.0 4.6 1.51

BL19-28AR 14.2 16.6 2.4 1.7 2.08

33.0 34.0 1.0 0.7 1.92

52.0 53.0 1.0 0.7 2.52

EL-EA2-011AR 4.0 5.6 1.6 1.2 2.14

50.6 51.6 1.0 0.8 1.65

152.5157.04.5 3.5 20.49

einsch154.0154.50.5 0.4 87.90

ließli

ch

179.0181.02.0 1.6 3.84

208.0209.01.0 0.8 4.40

211.9213.51.6 1.2 1.66

218.4220.11.7 1.3 3.73

312.0315.03.0 2.3 3.20

326.1327.21.1 0.9 3.69

WestlichWW370-01AE 29.5 31.5 2.0 1.6 1.61

e

Flanken

Süd

164.0165.61.6 1.3 5.46

171.0178.07.0 5.7 2.11

WW370-06AR 26.0 28.0 2.0 1.6 3.12

93.0 94.0 1.0 0.8 10.60

146.0159.013.0 10.7 5.14

WW370-07AR 131.0132.01.0 0.8 1.05

145.0146.21.2 1.0 1.24

187.0189.02.0 1.7 3.36

223.0224.01.0 0.9 1.78

WW370-10AE 30.4 33.7 3.3 2.0 1.77

99.0 100.01.0 0.6 2.32

204.8210.05.2 3.6 3.45

WW370-11AE 34.2 35.5 1.2 0.7 2.67

70.0 71.0 1.0 0.6 1.14

195.7196.71.0 0.7 3.52

202.2204.01.8 1.2 1.69

207.0208.11.1 0.8 1.22

237.0240.03.0 2.1 2.25

WW395-02AR 37.0 38.5 1.5 1.2 1.70

63.5 64.7 1.2 0.9 1.09

173.0178.05.0 3.9 6.22

WW395-04AR 35.0 39.7 4.7 3.3 1.70

261.0262.21.2 0.8 1.23

WW395-05AR 35.8 38.0 2.2 1.6 4.78

65.9 67.0 1.1 0.8 1.36

181.7189.07.3 5.6 6.02

192.0194.62.6 2.0 4.01

WW395-10AE 43.0 45.0 2.0 1.1 2.36

112.7114.21.5 0.9 3.71

127.0129.02.0 1.2 4.01

321.6324.02.4 1.4 4.51

328.0329.61.6 0.9 2.38

WW395-11AE 43.0 44.4 1.4 0.8 5.31

248.0249.01.0 0.6 3.56

319.0320.01.0 0.6 1.81

323.0324.01.0 0.6 2.57

328.8329.81.1 0.6 2.04

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch.

2. Die Oberflächenbohrungen der Zone North ergaben Werte von > 0,3 g/t über 1 Meter im Bohrloch; die tatsächliche Mächtigkeit kann anhand der verfügbaren Informationen nicht geschätzt werden.

Tabelle 1(b): Beta Hunt Nickel - Signifikante Ergebnisse - 1. Januar 2021 bis 31. Juli 2021

(ohne die im Jahr 2021 veröffentlichten Ergebnisse)

Ziel/ProBohrung ID TeilinVon Nach BohrloGeschäNi

spekt terval (m) (m) ch tzte (%)

l Inter wahre1.

vall Breit

(m) e

(m)

WestlichAW190-003EA 94.1 98.4 4.4 3.2 2.33

e

Flanken

BETA B30-19-004N 24.8 25.0 0.2 0.2 1.94

R

B30-19-006N 46.0 47.3 1.3 1.0 0.57

R

B30-19-007N 24.3 28.7 4.4 3.6 2.35

R

B30-19-009N 40.5 42.0 1.5 0.9 1.46

R

B30-19-012N 22.0 33.0 11.0 8.2 1.22

R

Einsch24.5 26.1 1.6 1.1 2.84

ließli

ch

B30-19-014N 40.3 40.6 0.3 0.3 0.56

R

B40-17-007E 113.3118.24.9 3.0 1.32

BL19-09AR 49.7 64.3 14.6 2.1 2.54

BL19-13AR 45.5 52.8 7.3 1.4 1.36

56.0 58.0 2.0 0.4 0.63

77.4 80.2 2.8 0.5 2.16

Tabelle 2 Bohrlochsäulen - Beta Hunt vom 1. Januar 2021 bis 31. Juli 2021

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL AZI DIP Gesamtl

Aussich änge

t (m)

AZONE AZN_p102_AE 6545112373717.288.668.5 -49.3520.7

North .4 2

Oberflä

chenboh

rungen

AZN_p103_AE 6545112373716.288.762.2 -57.0576.3

.2 6

AZN_P104AE 6545111373715.288.757.4 -65.0423.1

.5 2

AZ_m182_RCD_06545371373709.295.651.5 -60.0309.8

6_AE .7 8

AZ_m182_RCD_06545393373735.296.551.1 -58.760.0

7_AE .8 1

AZ_m182_RCD_06545413373763.298.855.8 -60.8170.5

8_AE .5 8

AZ_m182_RCD_06545336373664.294.652.0 -60.5444.4

9_AE .1 6

AZ_m182_RC_046545327373817.300.457.5 -60.5130.0

_AE .1 8

AZ_m182_RC_056545349373845.301.949.0 -61.0130.0

_AE .6 4

AZONE AA1380-017E 6544837374169.-153.17.7 -46.3159.1

.5 4 0

AA1380-018E 6544837374169.-152.18.3 -31.1126.0

.6 5 9

AA1380-019E 6544837374169.-152.15.9 -13.7111.0

.7 4 7

AA1380-020E 6544837374169.-151.19.2 7.4 107.9

.9 3 8

AA1380-021E 6544838374169.-149.21.1 25.4 146.7

.0 5 7

AA1380-022E 6544837374169.-149.21.2 38.7 146.5

.9 3 4

AA1380-023E 6544840374166.-152.358.4-41.1173.7

.8 2 8

AA1380-024E 6544841374166.-152.0.5 -27.9164.6

.0 2 7

AA1380-025E 6544841374166.-152.0.8 -13.8155.3

.4 1 6

AA1380-026E 6544841374165.-151.3.6 3.6 146.8

.5 9 7

AA1380-027E 6544841374165.-151.4.1 20.8 155.4

.6 7 0

AA1380-028E 6544841374165.-150.5.5 35.8 197.7

.5 4 0

AA1380-029E 6544840374165.-152.349.2-36.4215.7

.9 9 7

AA1380-030E 6544840374165.-152.351.0-25.3194.5

.9 7 6

AA1380-031E 6544841374165.-152.347.7-11.9197.3

.1 7 6

AA1380-032E 6544841374165.-151.351.85.9 170.6

.5 8 7

AA1380-033E 6544841374165.-150.351.318.3 179.6

.6 6 3

AA1380-034E 6544841374165.-149.349.928.4 203.7

.5 4 5

AA1380-011E 6544837374169.-153.42.6 -48.4202.0

.4 5 0

AA1380-012E 6544837374169.-153.40.9 -34.5131.9

.5 5 0

AA1380-013E 6544837374169.-152.40.5 -16.9137.8

.6 4 7

AA1380-014E 6544837374169.-151.42.4 5.5 138.2

.3 8 8

AA1380-015E 6544837374169.-149.42.3 23.7 149.6

.9 4 7

AA1380-016E 6544837374169.-151.45.8 40.2 153.5

.4 9 0

AA1380-040E 6544841374165.-151.342.123.6 215.7

.4 8 5

AA1380-041E 6544812374205.-153.56.3 -57.2185.9

.7 0 1

AA1380-042E 6544812374205.-153.82.4 -51.6206.9

.5 1 3

FLETCHEAF18LV-07AE 6544421374623.-269.248.5-34.6554.8

R .0 3 7

AF18LV-16AE 6544422374627.-268.224.5-31.0639.4

.7 7 0

WESTLICAWF190RB-001 6544295374744.-186.86.6 86.7 95.0

HE .7 4 7

FLÄCHE

N

AW13LNC-01AR 6544529374500.-151.254.831.8 80.6

.0 6 6

AW13LNC-02AR 6544528374500.-153.253.0-5.2 120.1

.9 8 7

AW13LNC-03AR 6544529374500.-154.259.4-41.1156.1

.0 8 4

AW18LV-14AR 6544419374624.-268.227.8-0.3 135.2

.6 3 8

AW190-003E 6544359374673.-189.263.439.6 14.6

.6 5 0

AW190-003EA 6544359374673.-189.267.038.0 146.7

.6 5 0

LARKIN BE20-227RL 6542394375806.-399.250.725.4 122.0

.4 6 7

BL19-01AR 6542706375462.-385.35.8 -72.1165.1

.0 5 8

BL19-02AR 6542706375462.-385.38.3 -56.2110.4

.0 6 9

BL19-03AR 6542706375464.-385.37.2 -24.587.0

.8 0 3

BL19-04AR 6542706375464.-383.42.2 22.6 77.5

.3 0 5

BL19-06AR 6542706375464.-385.88.6 -53.4105.0

.5 0 4

BL19-07AR 6542706375464.-385.85.8 -22.696.2

.7 0 2

BL19-08AR 6542706375463.-383.85.4 20.2 83.8

.7 9 3

BL19-09AR 6542602375509.-388.24.8 14.7 125.7

.4 4 4

BL19-10AR 6542602375509.-389.26.1 -13.5150.0

.4 6 5

BL19-11AR 6542602375509.-390.23.6 -38.9146.8

.2 8 3

BL19-13AR 6542601375510.-388.48.8 19.4 113.8

.7 1 3

BL19-14AR 6542602375509.-389.51.7 -14.2105.0

.3 7 5

BL19-15AR 6542602375510.-390.52.1 -42.3158.9

.0 0 3

BL19-16AR 6542601375509.-390.53.1 -58.8188.9

.9 9 4

BL19-17AR 6542529375573.-389.7.9 18.1 134.7

.0 5 4

BL19-18AR 6542528375573.-390.8.8 -7.4 140.8

.9 4 6

BL19-20AR 6542528375573.-390.36.0 -10.590.1

.8 5 7

BL19-21AR 6542528375573.-391.34.2 -44.6128.0

.6 6 6

BETA BL19-23AR 6542528375573.-390.73.2 -10.796.0

.6 7 7

LARKIN BL19-24AR 6542528375574.-391.76.7 -43.1125.6

.2 0 5

BETA BL19-25AR 6542528375574.-391.78.6 -60.1164.7

.1 0 7

LARKIN BL19-26AR 6542528375573.-391.6.7 -34.7140.7

.7 4 4

BL19-27AR 6542492375605.-391.66.3 -12.590.0

.3 9 9

BL19-28AR 6542492375605.-392.66.4 -45.6117.0

.3 9 5

BETA B30-19-001NR 6542608375563.-384.235.870.8 47.8

.6 4 0

B30-19-002NR 6542612375569.-385.0.8 89.2 36.0

.6 4 0

B30-19-003NR 6542618375577.-384.223.189.3 65.9

.4 3 3

B30-19-004NR 6542623375586.-383.290.389.0 48.0

.6 1 2

B30-19-005NR 6542614375565.-385.289.441.1 53.7

.3 0 4

B30-19-006NR 6542614375565.-385.314.051.6 47.3

.4 1 0

B30-19-007NR 6542618375573.-385.322.055.7 47.5

.0 5 0

B30-19-008NR 6542622375580.-384.338.458.2 65.7

.7 8 8

B30-19-009NR 6542622375580.-385.327.338.6 62.8

.8 5 0

B30-19-010NR 6542611375573.-386.138.429.7 59.6

.8 8 0

B30-19-011NR 6542616375581.-385.157.143.9 41.7

.8 6 0

B30-19-012NR 6542617375581.-385.127.952.4 47.6

.1 8 0

B30-19-014NR 6542623375589.-383.132.970.0 51.0

.0 2 9

B40-17-007E 6542884375403.-401.296.833.7 137.7

.6 3 8

LARKIN EL-EA2-005AR 6542925375514.-420.247.6-23.5330.0

.3 5 6

EL-EA2-011AR 6542925375514.-420.258.5-19.7327.2

.3 5 6

GAMMA G10-22-002NR 6541833376253.-334.194.041.3 125.7

.1 7 0

G10-22-003NR 6541833376255.-333.189.655.4 107.2

.1 7 0

G10-22-005NR 6541834376256.-333.129.671.9 117.0

.1 7 0

G10-22-006NR 6541835376257.-333.102.166.6 107.8

.1 7 0

G50-22-006NE 6541840376249.-336.216.930.4 176.6

.1 7 0

G50-22-009NR 6541849376242.-338.227.017.3 216.1

.0 6 0

G50-22-010NR 6541849376242.-335.228.823.9 194.8

.0 6 0

G50-22-011NR 6541849376242.-335.224.129.8 152.8

.0 6 0

G55-22-002NE 6541840376249.-334.220.953.4 113.6

.1 7 0

G55-22-003NE 6541838376250.-336.192.027.0 176.8

.1 7 0

G55-22-004NR 6541849376243.-334.227.643.5 125.2

.0 6 0

WESTLICWW370-01AE 6543785375259.-369.222.7-34.3234.0

HE .8 4 9

FLÄCHE

N

WW370-06AR 6543785375259.-369.195.3-9.4 243.0

.7 4 1

WW370-07AR 6543785375259.-368.195.15.4 245.9

.7 6 8

WW370-10AE 6543785375259.-369.182.1-10.1348.0

.6 6 2

WW370-11AE 6543785375259.-368.182.15.3 306.1

.6 7 9

WW395-02AR 6543803375247.-395.198.7-27.1240.1

.3 6 5

WW395-04AR 6543803375247.-395.188.1-26.1273.0

.5 8 5

WW395-05AR 6543803375247.-395.188.6-13.8258.0

.4 8 2

WW395-10AE 6543803375248.-395.175.0-22.9344.9

.4 7 2

WW395-11AE 6543803375248.-395.172.6-14.6330.9

.5 6 4

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61353

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61353&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA48575L2066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.