IRW-PRESS: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme einer auf Suchterkrankungen spezialisierte Apothekenkette in British Columbia

- Absichtserklärung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an einer auf Suchterkrankungen spezialisierter Apothekenkette in Vancouver, British Columbia

- Kaufpreis von 4,0 Mio. CAD auf Basis des etwa 4,7-fachen EBITDA von 850.000 CAD der vergangenen 6 Monate

- Die Kette betreibt 3 Standorte, die dem wachsenden Portfolio von Levitee Pharmacies in Alberta und British Columbia hinzugefügt werden

Vancouver, BC, Kanada, den 10. November 2021 - Levitee Labs Inc. (CSE: LVT) (OTC: LVTTF) (FWB: 7H7) (das Unternehmen oder Levitee), ein integratives Wellnessunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio an Gesundheits- und Wellness-Assets, hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von 100 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien einer auf Suchterkrankungen spezialisierten Apothekenkette im Lower Mainland (Ballungsraum Vancouver) von British Columbia (Kanada) unterzeichnet.

Die Apothekenkette ist derzeit an 3 Standorten im Lower Mainland vertreten, die nach Abschluss der Übernahme unter das Dach von Levitee Pharmacies integriert werden.

Der Akquisitionspreis von 4,0 Millionen CAD basiert auf dem etwa 4,7-fachen annualisierten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie Amortisierungen) der letzten 6 Monate. Levitee Labs wird zum Abschluss der Transaktion (der Abschluss) 2,0 Millionen CAD in bar und 1,2 Millionen CAD in Aktien von Levitee Labs zahlen. Die Aktien unterliegen Verkaufsbeschränkungen, wobei jeweils 25 Prozent 4, 6, 8 und 10 Monate nach dem Abschluss freigegeben werden. Die verbleibenden 0,8 Millionen CAD werden 12 Monate nach dem Abschluss gezahlt und sind so strukturiert, dass sie Anreize für einen reibungslosen Eigentümerübergang bieten.

Diese Absichtserklärung ist unverbindlich und unterliegt der Ausarbeitung endgültiger Verträge, der Genehmigung durch das Board of Directors von Levitee Labs und die Regulierungsbehörden sowie einer zufriedenstellenden Due Diligence-Prüfung.

Diese Übernahme ist der erste Schritt in unsere Heimatprovinz British Columbia, eine Provinz, in der die Opioid-Epidemie und -sucht seit Jahrzehnten ein großes unübersehbares Problem darstellt, sagte Ken Osborne, Head of Mergers & Acquisitions von Levitee Labs. Unser Team freut sich, durch die Bekämpfung dieses Problems so nah an der Heimat einen positiven Einfluss nehmen zu können.

Wir sind durch den Abschluss mehrerer Akquisitionen im Juli enorm gewachsen, was uns zu einer beeindruckenden Präsenz in Kliniken und Apotheken in Alberta verholfen hat, sagte Pouya Farmand, Chief Executive Officer von Levitee Labs. Dies ist unsere bisher zweitgrößte Akquisition und bietet uns eine solide Grundlage, auf der wir in British Columbia bei der Etablierung des Namens Levitee Labs als dominanter Akteur bei der Behandlung von Patienten mit Suchtproblemen und Suchtstörungen in ganz Westkanada aufbauen können. Unser M&A-Team ist weiterhin aktiv, um neue Chancen zu identifizieren, während wir weiter Momentum und Wert für das nächste Jahr aufbauen.

Levitee geht davon aus, diese Akquisition unter Verwendung der aktuell vorhandenen Barreserven zu finanzieren.

Über Levitee Labs

Levitee etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im Rahmen der Durchführung eines M&A-Planes (Fusionen und Übernahmen), dessen Schwerpunkt auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien zu revolutionieren.

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Levitee Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die sich auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben; BlockMD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; sowie Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, das drei Marken mit über 180 Artikeln anbietet.

Weitere Informationen über Levitee finden Sie auf der Website www.leviteelabs.com oder wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt:

media@leviteelabs.com

Investor und Unternehmenskommunikation:

ir@leviteelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitees Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte und die Vorteile von mit Pilzen angereicherten Produkten; die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Darlehen; das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von Levitee nach Abschluss der Akquisitionen; die Erwartung, dass Levitee sein wertsteigerndes Akquisitionsprogramm weiter umsetzen wird, und den Beitrag eines solchen Programms zum zukünftigen Wachstumspotenzial von Levitee; den Abschluss von Tranche 1, einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den Abschluss von Tranche 1 zu erfüllen; den Abschluss eventueller zukünftiger Tranchen im Rahmen des Darlehens, einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den Abschluss zukünftiger Tranchen des Darlehens zu erfüllen; und das Ziel von Levitee, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien zu revolutionieren, beinhalten, sind aber nicht auf diese beschränkt. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder andeuten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden oder zustande kommen können, könnten, würden, dürften oder werden (oder andere Abwandlungen des Vorstehenden. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die von Levitee auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitees begrenzte Geschichte des operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung; potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Levitee auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62560

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62560&tr=1

