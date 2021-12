IRW-News: Nevada Lithium Resources Inc.: Nevada Lithium Resources meldet Abschluss von Tranche von vermittelter Privatplatzierung in Höhe von 3,56 Mio. $

IRW-PRESS: Nevada Lithium Resources Inc.: Nevada Lithium Resources meldet Abschluss von Tranche von vermittelter Privatplatzierung in Höhe von 3,56 Mio. $

DIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NUR IN KANADA VERBREITET WERDEN UND IST NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 1. Dezember 2021. Nevada Lithium Resources Inc. (CSE: NVLH; FWB: 87K) (Nevada Lithium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seines bereits zuvor gemeldeten Privatplatzierungsangebots von Sonder-Warrants des Unternehmens (die Sonder-Warrants) abgeschlossen hat, in dessen Rahmen das Unternehmen 7.916.444 Sonder-Warrants zu einem Preis von 0,45 $ pro Sonder-Warrant ausgegeben hat (Bruttoeinnahmen von insgesamt 3.562.399,80 $) (das Angebot). Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als führenden Vermittler und alleinigen Konsortialführer im Namen eines Konsortiums geleitet, das auch Echelon Wealth Partners Inc. umfasst (zusammen die Vermittler). In Zusammenhang mit dem Angebot fungierte PowerOne Capital Markets Limited (PowerOne) als Berater des Unternehmens.

Aus den Nettoeinnahmen des Angebots wird das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 2.000.000 USD an Iconic Minerals Ltd. (TSX-V: ICM) (Iconic) leisten, wodurch sich die gesamte Eigentümerschaftsbeteiligung des Unternehmens am Projekt Bonnie Claire auf 35 % erhöhen wird. Das Unternehmen und Iconic haben sich auch auf eine Änderung des Optionsabkommens geeinigt, die die Frist für die dritte und letzte Optionszahlung in Höhe von 2.000.000 USD (die dritte Optionszahlung) im Rahmen des Abkommens bis 15. Dezember 2021 verlängert. Mit der dritten Optionszahlung wird das Unternehmen eine 50-%-Eigentümerschaftsbeteiligung am Projekt Bonnie Claire erworben haben.

Wir freuen uns, die bevorstehende Ausübung der zweiten Option auf Bonnie Claire bekannt zu geben, wonach wir 35 % an einer der unserer Meinung nach attraktivsten Lithiumlagerstätten der Welt besitzen werden, die sich noch in den Händen von Junior-Explorationsunternehmen befindet. Mit dem Erhalt eines akzeptierten Betriebsplans, der in naher Zukunft erwartet wird, freuen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern bei Iconic auf ein äußerst produktives Bodenprogramm 2022 bei Bonnie Claire. Dieses Programm wird größtenteils auf der Grundlage unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) im technischen Bericht (Technical Report) gemäß NI 43-101 aufbauen, um das Risiko des Projekts Bonnie Claire zu verringern und einen Beitrag zu einer mit Spannung erwarteten vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) zu leisten, sagte Stephen Rentschler, CEO von Nevada Lithium.

Die restlichen Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden als Betriebskapital verwendet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine zweite Tranche des Angebots am oder vor dem 14. Dezember 2021 abgeschlossen werden wird, wobei die Nettoeinnahmen zur Finanzierung der dritten Optionszahlung verwendet werden.

Jeder Sonder-Warrant kann ausgeübt werden, um eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu erwerben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein Warrant) besteht. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots (der Abschluss) eine Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel, der zufolge das Unternehmen den verbleibenden Ausübungszeitraum der Warrants auf mindestens 30 Tage ab dem Datum einer solchen Mitteilung verkürzen kann, wenn der Handelskurs der Aktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Canadian Securities Exchange mindestens 1,10 $ beträgt.

Jeder Sonder-Warrant wird automatisch und ohne weitere Vergütung ausgeübt und zu Einheiten umgewandelt, und zwar nach jenem der folgenden Ereignisse, das früher eintritt (das Datum der automatischen Ausübung): (i) so bald wie praktisch durchführbar, jedoch keinesfalls später als am dritten Werktag nach jenem Tag, an dem das Unternehmen von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz (ausgenommen Quebec), in denen die Sonder-Warrants verkauft werden (die Wertpapieraufsichtsbehörden), eine Bestätigung für einen (endgültigen) Prospekt erhält, der den Vertrieb der den Sonder-Warrants zugrunde liegenden Einheiten qualifiziert (der Qualifizierungsprospekt); (ii) das Datum, das 120 Tage nach (und diesen nicht einschließt) dem Abschlussdatum liegt (das Qualifizierungsdatum).

Das Unternehmen wird alle wirtschaftlich vernünftigen Maßnahmen ergreifen, um innerhalb von 120 Tagen nach dem Abschlussdatum (der diesen nicht einschließt) eine Bestätigung der Wertpapieraufsichtsbehörden für den Qualifizierungsprospekt zu erhalten, wobei jedoch keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass ein Qualifizierungsprospekt vor dem Qualifizierungsdatum eingereicht oder von den Wertpapieraufsichtsbehörden eine Bestätigung dafür erteilt werden wird.

Ungeachtet des Vorstehenden gilt, dass für den Fall, dass das Unternehmen vor dem Qualifizierungsdatum keine Bestätigung der Wertpapieraufsichtsbehörden für den Qualifizierungsprospekt erhalten hat, jeder nicht ausgeübte Sonder-Warrant seinen Inhaber danach berechtigt, bei seiner Ausübung ohne weitere Vergütung 1,10 Einheiten (anstatt einer Einheit) zu erhalten.

Die Vermittler haben eine Barprovision in Höhe von insgesamt 6,0 % der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot (30.737,99 $) erhalten. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen den Vermittlern Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen) in Höhe von 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Sonder-Warrants (insgesamt 68.307 Vergütungsoptionen). Jede Vergütungsoption berechtigt ihren Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum, eine Einheit (eine Vergütungsoptionseinheit) zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ zu erwerben. Jede Vergütungsoptionseinheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Vermittleraktie) und einem halben Warrant (jeder ganze Warrant, ein Vermittler-Warrant), wobei jeder Vermittler-Warrant innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Stammaktie (jeweils eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,75 $ zu erwerben.

Die Vermittler haben eine Beratungsprovision in Höhe von insgesamt 2,0 % der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot (70.751 $) erhalten. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen den Vermittlern Beratungsoptionen (die Beratungsoptionen) in Höhe von 2,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Sonder-Warrants (insgesamt 156.369 Beratungsoptionen). Jede Beratungsoption berechtigt ihren Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum, eine Einheit (eine Beratungseinheit) zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ zu erwerben. Jede Beratungseinheit besteht aus einer Vermittleraktie und einem halben Vermittler-Warrant, wobei jeder Vermittler-Warrant innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss ausgeübt werden kann, um eine Vermittler-Warrant-Aktie zu einem Preis von 0,75 $ zu erwerben.

PowerOne hat eine Barprovision in Höhe von 171.045 $ sowie 380.100 Vergütungsoptionen für die Vermittlung von Zeichnern mit dem Unternehmen erhalten, und zwar zu denselben Bedingungen wie die oben beschriebenen Vermittlervergütungsoptionen, die einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum unterliegen.

Vor der Einreichung des Qualifizierungsprospekts (Qualifying Prospectus) und der automatischen Ausübung der Sonder-Warrants unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere sowie jene Wertpapiere, die den Vergütungs- und Beratungsoptionen zugrunde liegen, einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum sowie allen anderen Einschränkungen gemäß dem geltenden Recht.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-Bürgern angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar. Auch dürfen in Staaten, in denen ein Angebot oder ein Verkauf der Wertpapiere rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

Registrieren Sie sich hier, um Updates über Nevada Lithium Resources zu erhalten: https://www.nvlithium.com/

Über Nevada Lithium Resources Inc.

Nevada Lithium Resources Inc. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Bewertung und der Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit einen Anteil von 20 % am Lithiumprojekt Bonnie Claire in Nevada und hat eine Option auf den Erwerb eines weiteren Anteils von 30 %, womit es insgesamt 50 % am Projekt hält. Das Projekt Bonnie Claire ist höffig für in Sedimenten beherbergtes Lithium und Lithiumsolen und beherbergt derzeit eine der größten Lithiumressourcen in Nordamerika. Weitere Informationen: https://www.nvlithium.com/

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS:

Stephen Rentschler

CEO

Für Anfragen von

Investoren oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: sr@nvlithium.com (+1 604) 416-4099

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: aarmijos@k2capital.ca

Finden Sie Nevada Lithium in den sozialen Medien: auf Instagram und Twitter

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung des Wortes "wird" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem der Abschluss des Angebots wie geplant oder überhaupt, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Einreichung eines qualifizierten Prospekts zur Qualifizierung der Einheiten und die Fähigkeit des Unternehmens, eine zusätzliche Beteiligung am Lithiumprojekt Bonnie Claire zu erwerben. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Informationen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62950

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62950&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64134L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.