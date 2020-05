IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings Corp. gründet Forschungsbeirat für Psychedelika und bestellt Dr. Richard Knowles

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings Corp. gründet Forschungsbeirat für Psychedelika und bestellt Dr. Richard Knowles

TORONTO, 14. Mai 2020 - New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave Holdings) (CSE: SPOR), (vormals New Wave Esports Corp.) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Branchen für Psychedelika und E-Sport konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave Holdings vor allem auf aktive psychedelische Wirkstoffe, Produktlinien mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen gibt bekannt, dass der Experte Dr. Richard Knowles, Ph. D. mit der Leitung des Forschungsbeirats für Psychedelika (Psychedelic Research Advisory Board bzw. Beirat) betraut wurde.

Geschäftszweig Psychedelika

New Wave Holdings ist - über seine Beteiligung an der Firma Anahit Therapeutics Ltd. (Anahit) - spezialisiert auf aktive psychedelische Wirkstoffe, Produktlinien mit Extrakten aus funktionellen Pilzen wie z.B. dem Igelstachelbart (Hericium erinaceus), dem Reishi oder den Cordyceps-Pilzen, sowie auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen (Suchterkrankungen, Depression, Angstzustände & posttraumatische Belastungsstörung/PTBS). Das Unternehmen entwickelt eine Reihe von Gesundheitsprodukten auf Basis von medizinischen Pilzen für die Pharmazeutika- und Nutrazeutikabranchen.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Richard Knowles zugestimmt hat, eine Hauptfunktion im Forschungsbeirat für Psychedelika (Psychedelic Research Advisory Board) zu übernehmen. Zu seinen Aufgaben gehören die Leitung der Forschungsaktivitäten, welche das Unternehmensziel der Entwicklung und Vermarktung von psychedelischen Wirkstoffen für die Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen, die Einleitung neuer Forschungsinitiativen in Zusammenhang mit Psilocybin, Ketamin, MDMA und LSD, die Mitarbeit an der Entwicklung von neuem geistigem Eigentum sowie die Kontaktpflege zu wichtigen Branchenvertretern. Der Beirat bewertet die mögliche positive Wirkung der auf medizinischen Pilzen basierenden Formulierungen in der Behandlung von Personen mit den Indikationen Angstzustände/Depression, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), emotionale Störungen sowie Stress und Suchtmittelmissbrauch.

Dr. Richard Knowles, Ph.D. - Lizenzierter Psychologe

Dr. Richard Knowles hat einen Doktortitel (Ph.D.) in klinischer Psychologie und ist ein lizenzierter Psychologe (PSY 29060), der seine Ausbildung an der Sofia University absolviert hat. Er hat außerdem einen Masterabschluss in Transpersonaler Psychologie sowie Bachelorabschlüsse (B.A.) in den Fächern Psychologie, Philosophie und Anthropologie. Seine klinische Ausbildung umfasste die Spezialgebiete psychopathologische Befunderhebung und Diagnose, psychometrische Befunderhebung, Hypnotherapie, Biofeedback und Transpersonale Psychologie (mit Schwerpunkt auf existentiellen/humanistischen und spirituellen Themenbereichen und einem ganzheitlichen Behandlungsansatz). Daneben arbeitet der Experte in Zusammenarbeit mit der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) an deren Programm für die Behandlung des Posttraumatischen Stresssyndroms unter Einsatz von MDMA. Die im Jahr 1986 gegründete Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) ist eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation, welche aus steuerrechtlicher Sicht die Voraussetzungen der Section 501(c)(3) des Internal Revenue Code erfüllt. Ihre Aufgabe ist es, medizinische, rechtliche und kulturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, um Menschen einen Nutzen aus dem verantwortungsvollen Umgang mit Psychedelika und Marihuana zu ermöglichen.

Gewährung von Aktienoptionen

In Verbindung mit seiner Bestellung hat das Board Dr. Richard Knowles, Ph.D. insgesamt 300.000 Aktienoptionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zu einem Preis von 0,35 Dollar ausgeübt werden können. Diese Optionen sind im Hinblick auf die Besitzansprüche an bestimmte Auflagen gebunden, die vom Board of Directors festgelegt wurden.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) ist ein Investmentemittent, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebende psychedelische und E-Sport-Branche gerichtet ist. Im psychedelischen Bereich wird sich New Wave auf aktive psychedelische Wirkstoffverbindungen und wirksame Pilzproduktlinien konzentrieren und ein Portfolio an geistigem Eigentum entwickeln, dessen Schwerpunkt auf von Psilocybin, LSD, MDMA und Ketamin abgeleiteten Behandlungen für neuropsychiatrische Erkrankungen liegt.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren

Medienvertreter, die an Interviews und weiteren Informationen interessiert sind, können sich unter brittany@exvera.com an Brittany Whitmore wenden.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Clayton Fisher

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

E-Mail: Info@newwavecorp.com

