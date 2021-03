IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave-Tochter Way of Will Inc. bringt 2022 eine 100 % natürliche Sonnenschutzlotion auf den Markt

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave-Tochter Way of Will Inc. bringt 2022 eine 100 % natürliche Sonnenschutzlotion auf den Markt

TORONTO, 9. März 2021 New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, gibt die Entwicklung einer 100 % natürlichen Sonnenschutzlotion bekannt, die im Jahr 2022 als Teil der Sportkollektion der Firma Way of Will auf den Markt kommen soll.

Way of Will, eine Gesundheits- und Wellnessmarke, die für ihre große Auswahl an hochwertigen Wellnessprodukten auf Aromatherapiebasis bekannt ist, entwickelt derzeit eine 100 % natürliche Sonnenschutzlotion, die als Teil der Produktlinie für einen aktiven Lebensstil nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Mit dieser Entwicklung reagiert die Firma auf die Nachfrage der Kunden und kann bereits reges Kaufinteresse von Schlüsselkunden in Kanada und den Vereinigten Staaten bestätigen. Ziel dieser Entwicklung ist es, die Türen zur internationalen Branche für Sonnenpflegeprodukte zu öffnen, die im Jahr 2019 ein geschätztes Marktvolumen von 13,03 Milliarden US-Dollar vorweisen konnte und kontinuierlich wächst. Bis zum Jahr 2027 ist mit einem Anstieg auf über 16,5 Milliarden zu rechnen.

Ebenso wie andere beliebte Produkte, die für Leistungssportler und Sportbegeisterte aller Niveaustufen entwickelt wurden, wird auch die Sonnenschutzlotion von Way of Will mit den natürlichen und hautfreundlichen Eigenschaften punkten, für die viele Way of Will-Produkte bekannt und beliebt sind. Das Produkt wird von Herrn Iman Navab, Mitglied des Beirats von New Wave, konzipiert und entwickelt. Herr Navab ist nicht nur Heilpraktiker, Forscher, Botaniker und Historiker der Homöopathie, sondern auch Gründer der Firma Dynamise, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von natürlichen Hautpflege- und Gesundheitsprodukten unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaft und Forschung spezialisiert hat.

In Vorbereitung auf ihre Markteinführung wird die Sonnenschutzlotion demnächst einem Testverfahren unterzogen, um eine entsprechende FDA-Zulassung zu erhalten. Die Bewertung umfasst folgende Teilschritte:

- Eine In-vitro-Bewertung der kritischen Wellenlänge, um die Wirksamkeit des Produkts in Bezug auf den Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung zu testen (diese Bewertung nimmt in etwa eine Woche in Anspruch und ist für alle Produkte mit UVA- und UVB-Schutz, die einen Lichtschutzfaktor von über 15 anführen, verpflichtend).

- Ein rund sechs Wochen dauernder Wasserbeständigkeitstest. Im Rahmen einer ersten Sonnenschutzstudie wird untersucht, ob die Rezeptur die erforderlichen Standards im Hinblick auf Lichtschutzfilter und Wasserbeständigkeit erfüllt; danach erfolgt eine umfassende Validierung, bevor ein formelles Testergebnis vorliegt.

- Ein Schweißwiderstandstest, bei dem die gleichen Evaluierungsschritte wie beim Wasserbeständigkeitstest erforderlich sind.

Die Branche für Sonnenpflegeprodukte hat in den letzten Jahren aufgrund des zunehmenden Bewusstseins und der Diskussion über Hautpflege, Prävention von Hautschäden und Hautschutz ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Nordamerika und Europa machen rund ein Drittel des Produktkonsums im Markt für Sonnenpflege aus, da bei diesen Bevölkerungsgruppen eine gesunde Haut und Hautpflege im Allgemeinen immer mehr im Vordergrund stehen, weiß Willie, Gründer und CEO von Way of Will. Diese 100 % natürliche Sonnenschutzlotion wird unsere Kollektion für einen aktiven Lebensstil enorm bereichern. Wir wissen natürlich, dass viele Sportarten und körperliche Aktivitäten im Freien stattfinden - vor allem jetzt, wo so viele Fitnessstudios und Sportstätten geschlossen sind. Wir wollen unseren Kunden ein gesundes und natürliches Sonnenschutzprodukt zur Verfügung stellen, dass auch tatsächlich wirkt und die Haut schützt, und das ohne aggressive Chemikalien auskommt, wie sie in herkömmlichen Sonnenschutzprodukten zu finden sind.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Willie Tsang

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

willie@willie-tsang.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57177

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57177&tr=1

