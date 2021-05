IRW-News: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold beginnt mit Anschluss-Diamantbohrprogramm auf Goldkonzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika

IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold beginnt mit Anschluss-Diamantbohrprogramm auf Goldkonzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika

Vancouver, Kanada - 11. Mai 2021 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) gibt bekannt, dass es sein geologisches Team und die Diamantbohrcrew sowie die Geräte zu seinem zu 100% unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika, gebracht hat.

Das geplante Diamantbohrprogramm von 2.000 Metern (rund 12-15 Bohrlöcher) soll die Goldmineralisierung erweitern, die vor Kurzem beim RC-Bohrprogramm (Bohrungen mit Umkehrspülung) identifiziert wurden, das im Dezember 2020 auf dem 98 km² großen Konzessionsgebiet abgeschlossen wurde. Mit den Bohrungen soll in den nächsten 24 Stunden begonnen werden.

Die RC-Bohrungen zielten auf eine Zone mit einer Streichlänge von rund 450 Metern und einer Tiefe von 100 Metern im nordöstlichen Bereich des Projektgebiets ab (signifikante Ergebnisse finden Sie in der Tabelle). Diamantbohrungen werden verwendet, um dieses Gebiet zu testen und zu erweitern und das geologische Verständnis der gefundenen Mineralisierung zu steigern sowie zum Verständnis der geologischen und strukturellen Elemente beizutragen. Zusätzlich zu Bestätigungsbohrungen möchte das Unternehmen die Erweiterungen dieser neuen Zone in Streichlänge testen. Dazu werden zusammenfallende Boden- und Termitenhügelgeochemie sowie -geophysik getestet, was einen Trend zeigt, der sich um rund 1100 Meter westlich der Standorte der RC-Bohrungen erstreckt.

Diamantbohrungen werden unser geologisches und strukturelles Verständnis der Mineralisierung auf Dakouli erheblich erweitern, sagte Warren Robb, Senior VP Exploration. Da wird hier bereits grobes, sichtbares Gold aus mehreren Stichproben gefunden haben, freuen wir uns sehr darauf, zu sehen, wie das mit den mächtigeren Goldabschnitten zusammenhängt, die wir bei den RC-Bohrungen entdeckt haben, fuhr Herr Robb fort.

Das Ziel ist, das Ausmaß in Ost-Westrichtung entlang des Trends, wo die Entdeckung gemacht wurde, zu definieren, sagte President & CEO, Alex Klenman. Es gibt noch viel Boden zu explorieren. Wir wissen, dass die Mineralisierung Richtung Westen verläuft und in mehreren Gebieten südwestlich einfällt, und zwar über anscheinend große Entfernungen. Jede Bohrrunde, die wir abschließen, hilft uns bei der Festlegung der Größe und des Ausmaßes des allgemeinen mineralisierten Fußabdrucks, der durch Bodenarbeiten umrissen wird, sagte Herr Klenman weiterhin.

Bohrloch-UTM UTM NeiguAzimutTiefvon bis Länge (Au g/t

Nr. Ost Nordng e m)

DKL-20-RC6252514416-55 350 299 40 52 12 0,35

-001 6 33

DKL-20-RC6252114416-55 350 281 42 58 16 0,64

-002 8 03

DKL-20-RC6370214457-45 360 286 82 118 36 0,33

-006 3 82

Einschlie 100 118 18 0,59

ßlich

Einschlie 108 110 2 1,78

ßlich

116 118 2 1,52

DKL-20-RC6369714457-60 350 298 108 138 20 4,83

-007 4 68

Einschlie 118 124 6 14,51

ßlich

Einschlie 120 122 2 39,60

ßlich

DKL-20-RC6369014457-45 360 288 108 116 8 0,72

-008 8 58

Einschlie 108 110 2 1,13

ßlich

DKL-20-RC6368514457-45 360 288 50 60 10 1,61

-009 1 85

Einschlie 52 54 2 4,11

ßlich

120 126 6 0,31

140 150 10 0,47

DKL-20-RC6368014457-45 360 294 64 66 2 1,46

-010 6 82

74 82 8 1,89

Einschlie 76 78 2 6,54

ßlich

DKL-20-RC6367914456-45 360 286 78 88 10 0,35

-011 3 82

DKL-20-RC6367914456-50 360 285 150 154 4 0,70

-012 3 82

DKL-20-RC6369914456-55 360 293 4 12 8 1,13

-016 7 98

Einschlie 10 12 2 3,99

ßlich

DKL-20-RC6370914457-50 360 310 88 140 52 0,30

-017 9 74

Einschlie 88 130 42 0,34

ßlich

Einschlie 102 120 18 0,59

ßlich

Einschlie 102 112 10 0,91

ßlich

Einschlie 102 106 4 2,08

ßlich

DKL-20-RC6366814457-50 360 294 76 82 6 1,35

-18 8 65

Einschlie 78 80 2 3,36

ßlich

Und 88 118 30 0,27

Einschlie 88 96 8 0,53

ßlich

Einschlie 92 94 2 1,43

ßlich

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte, Dezember 2020, Goldkonzession Dakouli 2, Burkina Faso, Westafrika

Das Konzessionsgebiet Dakouli 2 befindet sich im Grünsteingürtel Goren, in unmittelbarer Nähe zur Mine Bissa von Nordgold, und wird von der goldhaltigen Scherzone Sabce durchschnitten. Aktualisierungen erfolgen im Laufe der Bohrungen.

Bisherige Bohrungen bei Dakouli

Das erste RC-Programm, das Ende 2020 absolviert wurde umfasste 2.914 Meter an Explorationsbohrungen. Das Programm wurde konzipiert, um mehrere Gebiete zu erproben, die entweder hohe Goldwerte von Gesteinsproben oder damit übereinstimmende geochemische und geophysikalische Bodenanomalien in der Nähe von Kleinbergbaubetrieben (Orpaillages) aufwiesen. Die Bohrungen waren bis dato vorwiegend auf einen etwa 450 Meter mal 200 Meter großen Abschnitt im oberen nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets beschränkt.

Bedeutsame Ergebnisse wurden in Bohrloch DKL-20-RC-007 vorgefunden, das 4,83 g/t Au auf 20 Metern ergab, einschließlich 14,51 g/t Au auf sechs Metern (auch einschließlich 39,6 g/t Au auf zwei Metern). Weitere bedeutsame Ergebnisse wurden in den Bohrlöchern DKL-20-RC-009, das 1,61 g/t Au auf zehn Metern ergab, einschließlich 4,11 g/t Au auf zwei Metern, sowie DKL-20-RC-010, das 1,89 g/t Au auf acht Metern ergab, einschließlich 6,54 g/t Au auf zwei Metern, verzeichnet. Darüber hinaus ergaben mehrere Bohrlöcher längere Abschnitte mit weniger als einem Gramm Gold, einschließlich DKL-20-RC-006, das 0,33 g/t Au auf 36 Metern ergab, einschließlich 0,59 g/t Au auf 18 Metern, DKL-20-RC-002, das 0,64 g/t Au auf 16 Metern lieferte, sowie DLK-20-RC-017, das 0,59 g/t Au auf 18 Metern, einschließlich 0,91 g/t Au auf 10 Metern ergab.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58326/NexusGold(MAY112021)(FINAL)-DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Goldkonzessionsgebiet Dakouli 2, aktuelles Gebiet von Interesse (blaue Striche), Burkina Faso, Westafrika

Über die Goldkonzession Dakouli 2

Die Explorationskonzession Dakouli 2 ist ein 98 Quadratkilometer (9.800 Hektar) großes Goldexplorations-Konzessionsgebiet und befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ouagadougou.

Ende 2018 führten Geologen des Unternehmens ein umfassendes Bodenerkundungsprogramm westlich und südlich des primären Orpaillage (Kleinbergbauzone) durch und identifizierten dabei neue oberflächennahe Grubenbaue, die von handwerklichen Kleinbergbauschürfern abgebaut werden. Gesteinsproben, die von diesen neuen Zonen entnommen wurden, enthielten unterschiedliche Konzentrationen an sichtbarem Gold, einschließlich grobkörniger, klumpiger Proben. Von den 40 Proben, die aus Tiefen von 5 Metern bis 50 Metern unter der Oberfläche gesammelt wurden, ergaben 20 Analysewerte von mehr als 1 g/t Au. Zahlreiche Proben zeigten verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold, die Analysewerte zwischen 4,93 g/t Au und 98,9 g/t Au ergaben (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 8. und 15. Januar, 11. Juni 2019 sowie 23. Juni und 20. September 2020).

Im Rahmen von Folgearbeiten wurde eine anomale Zone beschrieben, die sich etwa 500 Meter westlich der Probenzonen erstreckt. Basierend auf diesen Ergebnissen hat das Unternehmen mit einer geochemischen Bodenuntersuchung auf 150 Kilometern begonnen, die die nördliche Hälfte des Konzessionsgebiets Dakouli 2 umfasst. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden drei markante geochemische Goldabschnitte identifiziert.

Der primäre Goldabschnitt verläuft parallel zur Verwerfungszone Sabce, erstreckt sich über etwa zehn Kilometer in Nordost-Südwest-Richtung und durchschneidet das Konzessionsgebiet von der nordöstlichen Ecke des Konzessionsgebiets bis zu seiner Westgrenze. Die Verwerfung Sabce beherbergt mehrere Lagerstätten, einschließlich der Mine Bissa von Nordgold mit 3,4 Millionen Unzen, die sich etwa 25 Kilometer östlich von Dakouli befindet.

Zwei sekundäre Goldabschnitte, die sich jeweils über etwa 6,5 Kilometer erstrecken, sind in nordwestlicher bis südöstlicher Richtung ausgerichtet und durchschneiden den primären Abschnitt. Alle drei geochemischen Goldabschnitte stimmen mit geophysikalischen Abschnitten überein, die im Rahmen der landesweiten regionalen geophysikalischen Flugvermessung identifiziert wurden.

*Stichproben sind naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt oder die Art der Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu.

Warren Robb P.Geo., Vice President, Exploration, wurde zum qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 bestellt. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen fachlichen Informationen verantwortlich und hat diese auch freigegeben.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 550 km² innerhalb eines aktiven Goldgürtels und nachgewiesenen mineralisierten Trends befindet, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das Projekt New Pilot im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier vielversprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Vorzeige-Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.

Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.gold

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

President & CEO

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nxs.gold

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58326

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58326&tr=1

