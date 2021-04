IRW-News: Novamind Inc.: Novamind kooperiert mit dem Center for Change

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind kooperiert mit dem Center for Change

Novamind arbeitet bei der Patientenbehandlung und Forschungsarbeit mit dem Center for Change zusammen

TORONTO, ONTARIO / 21. April 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF |

FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, gibt die ersten Ergebnisse aus zwei Studien unter Einsatz von ketamingestützten Psychotherapieprotokollen zur Behandlung von Essstörungen bekannt. Bei den beiden Behandlungsmethoden handelt es sich um eine emotionsfokussierte, ketamingestützte Psychotherapie (EF-KAP) und eine gruppenbasierte, ketamingestützte Psychotherapie (G-KAP). Im Rahmen der Studien arbeitet Novamind mit dem Center for Change, einer Spezialklinik für Psychiatrie und führenden Therapieeinrichtung für Essstörungen, zusammen.

In einem vom Center for Change am 8. April 2021 abgehaltenen Webinar (https://www.youtube.com/watch?v=JyP0id7KIcY) sprach Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind, über die frühen Erkenntnisse aus den beiden Studien zur Essstörung. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Center for Change wird der neuartige Einsatz der von Novamind entwickelten Protokolle der ketamingestützten Psychotherapie (KAP) zur Behandlung von Essstörungen untersucht. Für Personen, die unter der oftmals stark beeinträchtigenden psychischen Erkrankung namens Anorexia Nervosa leiden, gibt es derzeit keine von der FDA zugelassenen Medikamente.

Novamind hat sich der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von neuen Therapieprotokollen verschrieben, um Lösungen für unerfüllte Bedürfnisse in der psychischen Gesundheitspflege anzubieten, sagt Dr. Robison, der auch als Medical Director des Center for Change fungiert. Unsere Behandlungsprotokolle sind auf einen größeren Therapieerfolg im Sinne der Patienten ausgelegt, und wir sind stolz, dass renommierte Therapieeinrichtungen wie das Center for Change erkannt haben, dass wir Menschen mit Essstörungen neue Behandlungsmöglichkeiten anbieten können.

Über sein eigenes Netzwerk von psychiatrischen Kliniken, die unter dem Namen Cedar Psychiatry firmieren, ermöglicht Novamind seinen Kunden Zugang zu verschiedenen KAP-Protokollen. Zu den spezialisierten KAP-Protokollen, die derzeit bei Cedar Psychiatry im Einsatz sind, gehören die emotionsfokussierte, ketamingestützte Psychotherapie und die ketamingestützte Gruppenpsychotherapie. Cedar Psychiatry hat seit dem Jahr 2016 mehr als 7.000 Ketamin-Behandlungen durchgeführt und ist dabei, sein Kliniknetzwerk in den Vereinigten Staaten zu erweitern.

Die Psychedelika-Protokolle von Novamind basieren einerseits auf der Erfahrung, die wir in unseren eigenen Kliniken gesammelt haben, und andererseits auf der Zusammenarbeit mit führenden medizinischen Einrichtungen. Wir freuen uns, dass wir bei der Förderung von innovativen Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen mit dem Center for Change zusammenarbeiten können, meint Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Über das Center for Change

Das Center for Change wurde am 28. Oktober 1994 von einem Team aus Psychologen und einem Arzt gegründet, die gemeinsam langjährige Erfahrungen vorweisen können. Seit diesen Anfängen hat sich das Center for Change zur heutigen Einrichtung mit ihren Kerntherapieprogrammen entwickelt. Bei all unseren Aktivitäten stützen wir uns auf ein handverlesenes Team von Experten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, jedem einzelnen Patienten zurück ins Leben zu helfen und ihm wieder das Gefühl von Freiheit zu geben, das er schon viel zu lange entbehren musste.

Das Zentrum verfügt als psychiatrische Spezialklinik über eine Lizenz des Bundesstaates Utah. Im April 1998 wurde das Center for Change von der Joint Commission akkreditiert. Diese Akkreditierung erhalten nur führende Organisationen, die ein hohes Maß an Patientenservice bieten, die Risiken für Patienten so gering wie möglich halten und entsprechende Rahmenbedingungen für eine kontinuierliche Verbesserung schaffen. Die Joint Commission hat das Center for Change für seine hohen Standards in der Patientenversorgung und seine Verpflichtung zur laufenden Fortbildung ausgezeichnet.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO &Director

Telefon: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Center for Change

Tamara Bingham Noyes, Director of Business Development

Telefon: +1 (888) 224 8250 DW 267

E-Mail:- Tamara.Noyes@uhsinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die regelmäßig in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57983

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57983&tr=1

