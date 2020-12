IRW-PRESS: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness Ltd. informiert über die positive toxologische Bewertung und Vermarktungsstrategie für ein legales Produkt aus psychoaktiven Pilzen

Toronto, Ontario, 7. Dezember 2020 - Psyched Wellness Ltd. (vormals Duncan Park Holdings Corporation) (CSE:PSYC, OTCQB:DCNPF, FRANKFURT:5U9) (das Unternehmen oder Psyched) - ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestellten funktionellen und psychoaktiven Pilzen spezialisiert ist - freut sich, die wichtigsten Details zur toxikologischen Bewertung durch die kanadische Auftragsforschungsorganisation KGK Sciences (die toxikologische Bewertung) zu veröffentlichen. Zweck der toxikologischen Bewertung war es, die sichere Anwendung eines aus dem Fliegenpilz (Amanita Muscaria) gewonnenen Extrakts sowie des in diesem Extrakt enthaltenen aktiven Wirkstoffs zu prüfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54541/201207PsychedWellnessFinalv3(002)_DE_PRCOM.001.jpeg

Amanita Muscaria ist ein essbarer psychoaktiver Pilz, der bis dato nicht als Droge eingestuft wurde. Es handelt sich dabei um den allseits bekannten Pilz mit rotem, weiß gepunktetem Hut, der zur Darstellung von Wildpilzen in Kinderbüchern, Piktogrammen und Cartoons verwendet wird. Im Kinderroman Alices Abenteuer im Wunderland wird beschrieben, wie Alice auf Pilze trifft, die bei ihr Verzerrungen in der visuellen Wahrnehmung hervorrufen. Wegen seiner leuchtend orangeroten Gestalt, der weißen Tupfen und der psychoaktiven Eigenschaften wird Amanita Muscaria häufig bildhaft für psychoaktive Pilze verwendet.

Nach einem langen, komplizierten und einmaligen Forschungsprozess mit diversen Experimenten darf ich mit Freude berichten, dass wir erfolgreich ein 100 % natürliches, 100 % reines und zu 100 % sicheres Amanita Muscaria-Extrakt herstellen konnten, erklärt David Shisel, COO des Unternehmens, mit Stolz. Die größte Herausforderung während des Extraktionsprozesses bestand darin, ein Amanita Muscaria-Extrakt aus dem gesamten Spektrum der Pflanze zu gewinnen, bei dem die Konzentration von Ibotensäure und Muskarin so stark herabgesetzt wird, dass es sich für den menschlichen Konsum eignet, und dies ohne Einsatz von Chemikalien und ohne den natürlichen und reinen Charakter des Endproduktes zu beeinträchtigen.

Die von KGK Science durchgeführten Arbeiten:

- Am 26. April 2020 beauftragte Psyched Wellness die lizenzierte Auftragsforschungsorganisation KGK Science in Kanada mit der Einleitung einer umfassenden toxikologischen Bewertung zum Fliegenpilz (Amanita Muscaria) im Allgemeinen und zum Amanita Muscaria-Extrakt im Besonderen. Ziel war es, aus formeller Sicht einen wissenschaftlichen Bericht von unabhängiger Seite vorlegen zu können, der das Potenzial für die Herstellung und den Vertrieb von Amanita Muscaria-Extrakt evaluiert.

- Am 18. Mai 2020 wurde die toxikologische Bewertung abgeschlossen. Sie lieferte den Nachweis eines beachtlichen Potenzials und ermutigte das Unternehmen darin, die Entwicklung und Skalierung seines einzigartigen Extrakts voranzutreiben.

- Am 28. August 2020 legte die Firma KGK Science eine GAP-Analyse sowie eine Marktstrategie für die Vereinigten Staaten und Kanada vor, um das Vorzeigeprodukt des Unternehmens als gesundheitsförderndes Nahrungsergänzungsmittel in Verkauf zu bringen. Auch die Einleitung einer präklinischen Studie war darin vorgesehen.

- Das Unternehmen wird unmittelbar nach Abschluss der präklinischen Studie bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung eines neuen Nahrungsinhaltsstoffes (New Dietary Ingredient/NDI) stellen und beim kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada eine Nummer für ein neues natürliches Gesundheitsprodukt (Natural Health Product Number/NHPN) beantragen.

Wichtigste Erkenntnisse der toxikologischen Bewertung:

- Amanita Muscaria sollte als funktioneller, psychoaktiver Pilz klassifiziert werden.

o Er wird in ganz Europa, Asien und Nordamerika als Lebensmittel konsumiert.

o Aus Erzählungen weiß man, dass er unterstützend in der Behandlung von verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie Entzündungen, Angstzuständen, Ruhelosigkeit, Gehirnnebel und Suchterkrankungen eingesetzt wurde.

o In größeren Mengen hat er eine psychoaktive Wirkung.

- Er wird landläufig als Fliegenpilz, Fliegenteufel oder Fliegenschwamm bezeichnet.

- Amanita Muscaria wird irrtümlich als giftig eingestuft.

- Amanita Muscaria ist NICHT giftig und enthält NICHT genügend Muskarin, um dem Menschen zu schaden. Die Muskarinkonzentration von Amanita Muscaria ist aus klinischer Sicht nicht signifikant.

- Die aktiven Wirkstoffe von Amanita Muscaria, die tatsächlich eine psychoaktive Wirkung hervorrufen, sind die Ibotensäure und Muscimol.

- Die Ibotensäure wird durch Dekarboxylierung zu Muscimol umgewandelt.

Abgesehen davon, dass unser Team erfolgreich ein eigenes Extraktions- und Herstellungsverfahren entwickeln konnte, war die toxikologische Bewertung bis dato der bedeutendste Meilenstein, erläutert Jeff Stevens, CEO des Unternehmens. Amanita Muscaria gehört zu einer Familie von Pilzen, unter denen sich auch einige sehr giftige und toxische Pilze befinden; er wurde daher fälschlich als giftig eingestuft. Aufgrund der fälschlichen Einstufung bot sich für uns die Chance, als unseres Wissens einziges Unternehmen sowohl die medizinischen als auch die psychoaktiven Eigenschaften von Amanita Muscaria zu erforschen. Wir haben diese Arbeiten in Zusammenarbeit mit unseren CRO-Partnern durchgeführt und festgestellt, dass wir den psychoaktiven Wirkstoff Muscimol sicher und wirksam aus Amanita Muscaria extrahieren können. Wir sind begeistert und werden unsere Forschungsaktivitäten fortsetzen mit dem Ziel, neue bzw. neuartige Anwendungsbereiche für Muscimol zu erschließen.

Über Psyched Wellness Ltd.:

Psyched Wellness Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Vertrieb von Produkten auf Basis von Pilzen und den dazugehörigen abgepackten Verbrauchsgütern widmet. Ziel des Unternehmens ist die Herstellung von Produkten aus Pilzen in Premiumqualität, die das Potenzial haben, sich zu einer führenden nordamerikanischen Marke in der neuen Produktkategorie der funktionellen Lebensmittel zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von wasserbasierten Extrakten, Tees und Kapseln, die aus dem Fliegenpilz (Amanita Muscaria) gewonnen werden und drei Gesundheitszielen dienen: Stressabbau, Entspannung und Unterstützung eines erholsamen Schlafs.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von Psyched Wellness Ltd. hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf begründeten Annahmen von Psyched zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Hierzu gehören unter anderem Aussagen über (i) die Genauigkeit der toxikologischen Bewertung, (ii) der Sicherheit des Konsums von Amanita Muscaria und die Sicherheit und Reinheit möglicher daraus gewonnener Extrakte und (iii) die Anwendungen und der mögliche Nutzen von Amanita Muscaria. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen empfehlen wir Ihnen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein bedingungsloses Vertrauen zu schenken. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und Psyched ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Lagebericht von Psyched Wellness (Management Discussion and Analysis/MD&A) für das am 31. Mai 2020 endende Halbjahr und den nachfolgenden Zeitraum bis zum 27. Juli 2020 beschrieben, der unter dem Profil von Psyched Wellness Ltd. auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Staaten, Provinzen, Territorien oder Rechtsgebieten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen solcher Staaten Provinzen, Territorien oder Rechtsgebieten ungesetzlich wäre.

Diese Pressemeldung enthält Daten, die von Drittunternehmen stammen, einschließlich der Ergebnisse der toxikologischen Bewertung.. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Daten korrekt und seine Schätzungen und Annahmen angemessen sind. Es gibt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Bei Quellen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten. Es gibt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Obwohl das Datenmaterial als zuverlässig gilt, hat das Unternehmen die Daten aus Drittquellen, auf welche in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, weder von unabhängiger Seite verifizieren lassen noch die zugrundeliegenden Annahmen, auf die sich solche Quellen stützen, geprüft.

