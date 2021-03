IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU stellt Unternehmensupdate hinsichtlich bedeutsamer Meilensteinergebnisse bereit

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU stellt Unternehmensupdate hinsichtlich bedeutsamer Meilensteinergebnisse bereit

Vancouver (British Columbia), 9. März 2021 RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), der Schöpfer von urbaner Sportbekleidung, freut sich, vier wichtige Updates bereitzustellen.

Wiedereröffnung von RYU-Apparel-Läden im April 2021

Ein wichtiger Schritt der Omni-Channel-Strategie von RYU und der Neuausrichtung des Unternehmens ist die Wiedereröffnung der Vorzeigeläden des Unternehmens, die aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie geschlossen wurden. Die Wiedereröffnung der Läden in Vancouver und Toronto ist für Samstag, den 16. April 2021, geplant.

Die RYU-Läden, die für ihre interaktiven Erlebnisse, ihren Kundenservice und ihre Community-Events bekannt sind, sind seit jeher ein Eckpfeiler der Marke und der Kultur des Unternehmens. Nach der Wiedereröffnung können die Kunden wieder individuelle Einkaufserlebnisse genießen, die Folgendes beinhalten:

- Individuelle Produktberatung für jeden Kunden, um sicherzustellen, dass die Produkte, mit denen er ausgestattet wird, seine Leistungsanforderungen optimal erfüllen

- Exklusive, limitierte saisonale Produkte

- Vorrätige, meistverkaufte Heldenartikel

- Spezielle, auf Gesundheit und Wellness ausgerichtete Veranstaltungen

- Verbesserte Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden

RYU Apparel expandiert nach Europa und in Vereinigtes Königreich

RYU setzt seine rasche Expansion über mehrere Kanäle fort und wird dabei durch die jüngsten betrieblichen Veränderungen angetrieben, einschließlich einer optimierten Lieferkette und der Umstellung auf die E-Commerce-Plattform Shopify.

Die ersten Regionen außerhalb Nordamerikas, in die RYU expandiert, sind die schnell wachsenden Märkte in Europa und dem Vereinigten Königreich.

Der Marktforschung zufolge wird der Umsatz auf dem Sportbekleidungsmarkt bis 2025 auf etwa 208 Milliarden US-Dollar geschätzt https://www.statista.com/statistics/254489/total-revenue-of-the-global-sports-apparel-market/

, wobei 2,3 Milliarden US-Dollar der prognostizierten Nachfrage aus Deutschland und 1,9 Milliarden US-Dollar aus dem restlichen Europa kommen https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/06/1996274/0/en/Global-Sports-Fitness-Clothing-Industry.html

. Dieses Wachstum der Branche steht mit einem pandemiebedingten Anstieg des E-Commerce in Zusammenhang, der sich Prognosen zufolge fortsetzen wird. https://www.morningbrew.com/marketing/stories/2020/12/22/2021-marketing-trends-two-common-predictions-pros

Diese Expansion kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt des Wachstumsplans von RYU, da das Unternehmen seine Präsenz durch das Sponsoring der kanadischen Skateboard-Olympiamannschaft globalisiert. Weitere Partner des Teams sind globale Marken wie 7-Eleven, Red Bull und Swatch.

Wir freuen uns, unsere unglaubliche Produktpalette über unseren E-Commerce-Laden für Kunden in Europa und im Vereinigten Königreich zugänglich zu machen, sagte Cesare Fazari, CEO von RYU. Europa ist ein wachsender Markt für Sportbekleidung und unsere Expansion in diesen Markt ist ein weiterer wichtiger strategischer Meilenstein, den wir im Rahmen unserer globalen Omni-Channel-Strategie erreicht haben.

Kunden in Europa werden dasselbe Einkaufserlebnis und denselben Kundenservice auf RYU.com genießen, haben jedoch etwas längere Lieferzeiten und die übliche Mehrwertsteuer oder lokale Steuern.

RYU Apparel sichert sich Darlehen in Höhe von 1 Mio. $

Am 8. März hat das Unternehmen einen Darlehensvertrag (der Darlehensvertrag) mit Aladdin Ventures Inc. (der Kreditgeber) unterzeichnet, dem zufolge der Kreditgeber zugestimmt hat, RYU ein Darlehen in Höhe von einer Million Dollar (das Darlehen) zu gewähren. Die Laufzeit des Darlehens beträgt zwölf Monate ab jenem Datum, an dem das Darlehen vom Kreditgeber an RYU ausbezahlt wird (das Fälligkeitsdatum), und der Hauptsaldo des Darlehens sowie etwaige geschuldeten Zinsen sind am Fälligkeitsdatum in voller Höhe zu bezahlen. Das Darlehen unterliegt einer Gebühr in Höhe von zwei Prozent, die direkt vom kapitalisierten Betrag des Darlehens abgezogen wird. Die Verzinsung des Darlehens beträgt acht Prozent pro Jahr mit einfacher Verzinsung und ist vierteljährlich zu bezahlen.

Das Unternehmen beabsichtigt, das Darlehen vor allem für den Erwerb von Lagerbeständen für die Aufstockung der verkaufsstärksten Modelle sowie für die Herbst- und Frühlingskollektionen 2020 bzw. 2021 zu verwenden. Darüber hinaus werden Gelder als allgemeines Betriebskapital zugewiesen, um das Wachstum durch aktuelle und zukünftige Marketing- und Vertriebsinitiativen zu beschleunigen, einschließlich der kontinuierlichen Großhandelseinführung in Kanada, Mexiko und den USA, der Wiedereröffnung von Vorzeigeläden sowie der Stärkung des E-Commerce-Geschäfts des Unternehmens.

Ein bestehender Aktionär des Unternehmens hat sich bereit erklärt, eine persönliche Garantie zur Besicherung der Rückzahlung des Darlehens abzugeben. Als Vergütung für die Gewährung der persönlichen Garantie in Form eines Aktienverpfändungsabkommens hat sich RYU bereit erklärt, dem Garanten als Bonus insgesamt 1.333.333 Stammaktien des Unternehmens (die Darlehensbonusaktien) zu gewähren.

Das Darlehen und die Ausgabe der Darlehensbonusaktien unterliegen einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die Darlehensbonusaktien unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Gewährung von Aktienoptionen und Sperraktieneinheiten an COO Rob Blair

Blair, der kürzlich zum Chief Operational Office (COO) ernannt wurde, bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit dem Aufbau wachstumsstarker, legendärer Bekleidungs- und Sportbekleidungsmarken in das Team von RYU ein. Als Branchenexperte für Design, Merchandising und Unternehmensmarkenstrategie hat Blair mit legendären Sportbekleidungsmarken wie Red Bull, lululemon, Gap Body und Nike zusammengearbeitet. Blair bereitet sich darauf vor, einen vorwiegend auf die digitale Welt ausgerichteten Strategieplan vorzustellen, der das Kundenerlebnis über mehrere Kanäle integriert, sowie die Schlüsselmärkte in Nordamerika und in allen Teilen der Welt auszubauen, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen.

Gemäß seinem Arbeitsvertrag hat Herr Blair die Option, 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Optionen) zu erwerben, die unmittelbar nach der Gewährung der Optionen ausgegeben werden und an jenem Datum verfallen, das drei Jahre nach dem Startdatum liegt; sowie 3.000.000 Sperraktieneinheiten, die über drei Jahre wie folgt ausgegeben werden:

a) 1.000.000 Sperraktieneinheiten werden an jenem Tag ausgegeben, der ein Jahr nach dem Startdatum liegt.

b) 1.000.000 Sperraktieneinheiten werden an jenem Tag ausgegeben, der zwei Jahre nach dem Startdatum liegt.

c) 1.000.000 Sperraktieneinheiten werden an jenem Tag ausgegeben, der drei Jahre nach dem Startdatum liegt.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness und Leistung für Menschen mit einem aktiven Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Cesare Fazari, CEO

Tel: 18445352880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc. Dave Gentry

Dave@redchip.com 407-491-4498

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen, wie z.B. die Aussage über die beabsichtigte Verwendung von Mitteln aus dem Darlehen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich des Versagens des Unternehmens, die erforderliche Genehmigung für das Darlehen und die Gewährung der Darlehens-Bonusaktien zu erhalten, des Versagens des Unternehmens, das Darlehen zurückzuzahlen, und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass das Darlehen nicht zurückgezahlt wird, der Fähigkeit des Managementteams, seinen Geschäftsplan umzusetzen, der Risiken in der Bekleidungsindustrie im Allgemeinen und der mit COVID-19 verbundenen Risiken. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange Inc. definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57179

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57179&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J4072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.