IRW-PRESS: Solis Minerals Ltd.: Solis Minerals gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt und ernennt zwei neue Board-Mitglieder für die ASX-Notierung

Vancouver, B.C. - 5. Oktober 2021 Solis Minerals Ltd. (TSXV: SLMN, FWB:08W,

OTC:WMRSF) gibt bekannt, dass die im Informationsrundschreiben des Managements für die Hauptversammlung 2021 gelisteten nominierten Kandidaten wiedergewählt wurden. Dementsprechend wurden Jason Cubitt, Christopher Gale und Fred Tejada ordnungsgemäß erneut in das Board of Directors berufen. Insgesamt nahmen bei der Versammlung 8.382.572 stimmberechtigte Aktien an der Abstimmung teil, was 25,6 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Die Aktionäre verabschiedeten einen ordentlichen Beschluss, um die Anzahl der Board-Mitglieder des Unternehmens für das nächste Jahr auf fünf (5) festzulegen. Die Festsetzung der Anzahl an Board-Mitgliedern auf fünf ist abhängig von der vorgeschlagenen Notierung des Unternehmens an der Australian Securities Exchange (ASX), wie im Informationsrundschreiben vom 17. August 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass Frau Chafika Eddine und Herr Michael Parker zur Ernennung als unabhängige Board-Mitglieder genehmigt wurden, vorbehaltlich der Zulassung des Unternehmens zur offiziellen Liste der ASX.

Michael Parker

Mike Parker ist Bergbaugeologe, spricht fließend Spanisch und Französisch, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und Projektentwicklung und betreut Projekte von der Entdeckung über den Bau bis hin zur Produktion. In seinen 21 Jahren bei First Quantum Minerals (FQM) war er in leitender Funktion als Exploration Manager und Country Manager in der Demokratischen Republik Kongo und Lateinamerika tätig. Als Exploration Manager von FQM war er maßgeblich an zwei großen Kupferentdeckungen beteiligt, und zwar den Minen Lonshi und Frontier in der Demokratischen Republik Kongo.

Chafika Eddine

Chafika Eddine ist ESG-Beraterin mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance und Nachhaltigkeit. Chafika hat in Amerika und Europa gearbeitet und gelebt und war während der Entdeckung der Lagerstätte Corani als VP Corporate Affairs für Bear Creek Mining sowie als Director Corporate Social Responsibility für Hudbay Minerals während des gesamten Baus der Mine Constancia in Peru tätig. Sie leitete auch Explorationsbüros für Anglo American und AngloGold Ashanti und führte Beratungsarbeiten für die Mine Candelaria in Chile durch.

Jason Cubitt, President und CEO, sagte: Wir freuen uns sehr, das Solis-Team um zwei neue, hochkarätige Mitglieder zu erweitern. Mikes umfassende operative und behördliche Erfahrung in der Region wird für Solis beim weiteren Ausbau unserer Präsenz in der Region von unschätzbarem Wert sein. Und wir schätzen uns in ähnlicher Weise glücklich, dass Chafika wieder Teil des Board of Directors von Solis ist. Ihre professionelle Erfahrung von der Entwicklung über die Machbarkeit bis hin zum Minenbau wird ein wesentlicher Bestandteil der Führung und Gestaltung unseres Unternehmens sein.

Über Solis Minerals

Solis Minerals ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das in erster Linie in Lateinamerika aktiv ist. Das Unternehmen verfügt über die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Kupferprojekt Mostazal in der Atacama-Wüste in Chile, einem der weltweit führenden Kupferproduktionsgebiete. Das Unternehmen hält außerdem sämtliche Anteile an einem Paket von sehr aussichtsreichen IOCG- und porphyrischen Kupferprojekten im Südwesten von Peru innerhalb des ertragreichen Kupfergürtels an der Küste des Landes, welcher nahezu die Hälfte der gesamten Kupferproduktion von Peru liefert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken in der Bergbaubranche. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

