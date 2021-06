IRW-News: Sonora Gold & Silver Corp.: Sonora gibt Absichtserklärung zur Akquisition von BTQ AG bekannt

IRW-PRESS: Sonora Gold & Silver Corp.: Sonora gibt Absichtserklärung zur Akquisition von BTQ AG bekannt

Vancouver, British Columbia und Vaduz, Liechtenstein / 15. Juni 2021 - Sonora Gold & Silver Corp (TSXV: SOC) (das Unternehmen oder Sonora) freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung (Letter of Intent) (die LOI) zu einem Unternehmenszusammenschluss (die Transaktion) mit BTQ AG (BTQ), einem unabhängigen Privatunternehmen, zum 14. Juni 2021 bekanntzugeben.

Über BTQ

BTQ wurde im Fürstentum Liechtenstein am 26. März 2021 von einer Gruppe erfahrener Post-Quantum- Kryptographen mit einem großen Interesse, das dringende Sicherheitsproblem, das ein Quanten-Großcomputer für das Bitcoin-Netzwerk stellt, einzudämmen, gegründet. Bitcoins Store of Value-These, das ein Krypto-Ökosystem mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar stützt, enthält mehrere bekannte, einem Quantenangriff ausgesetzte Vektoren, die das Netzwerk kompromittieren könnten. Dieser Paradigmenwandel erfordert eine neue Richtung in der Kryptographie und ein neues Blockchain-Design. BTQ baut ein Portfolio geistigen Eigentums auf, um diese Anlagenklasse mit energieeffizienten Quantenverfahren zu schützen, und hat derzeit mehrere Patentanträge zur Generierung von Quantenalgorithmen am Laufen.

Über die Transaktion

Es wird erwartet, dass die Transaktion in Form einer Aktienübernahme erfolgt, in deren Rahmen Sonora alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von BTQ in Übereinstimmung mit einer endgültigen Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung), die am oder vor dem 15. August 2021 oder zu einem zwischen Sonora und BTQ vereinbarten Termin unterzeichnet werden soll, erwirbt. Vor Abschluss der Transaktion beabsichtigt Sonora, eine Konsolidierung (die Konsolidierung) seiner Stammaktien auf der Basis von 1,71 derzeit ausstehenden Stammaktien für eine neue Stammaktie (einzeln, die konsolidierte Aktie) sowie eine Privatplatzierung (die Sonora-Finanzierung) von 26,6 Millionen Zeichnungsscheinen (einzeln, ein Zeichnungsschein) zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Zeichnungsschein durchzuführen. Jeder Zeichnungsschein wird bei Abschluss der Transaktion gegen eine konsolidierte Aktie eingetauscht.

Im Rahmen der LOI, werden Aktionäre von BTQ eine konsolidierte Aktie für jede Aktie von BTQ erhalten. Es wird erwartet, dass das mit Abschluss der Transaktion entstehende Unternehmen (das entstehende Unternehmen) den Namen BTQ Technologies Corp., oder einen anderen, von Sonora und BTQ akzeptierten Namen, erhält, und insgesamt ungefähr 132,9 Millionen ausstehende Stammaktien auf nicht-verwässerter Basis hat, bestehend aus ungefähr 50,02 Millionen konsolidierten Aktien, die die nach der Konsolidierung ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sonora darstellen, ungefähr 26,6 Millionen konsolidierten Aktien, die die gegen die Zeichnungsscheine eingetauschten Aktien darstellen, und 56 Millionen konsolidierten Aktien, die die Anteilseigentümer von BTQ im Rahmen der endgültigen Vereinbarung ausgegebenen Aktien darstellen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Anzahl von aufschiebenden Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Due Diligence, Verhandlung und Ausführung einer endgültigen Vereinbarung, Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) und die Notierung des entstehenden Unternehmens als ein Tier 2-Technologieemittent, Erhalt der notwendigen Aktionärsgenehmigungen und Abschluss der Konsolidierung und der Sonora-Finanzierung. Daher besteht keine Gewissheit, dass die Transaktion nach den genannten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Es wird erwartet, dass der Handel der Unternehmensaktien eingestellt wird, bis die Transaktion abgeschlossen ist. Das Unternehmen wird eine nachfolgende Pressemeldung mit Finanzinformationen zu BTQ, wie nach den Richtlinien der TSXV erforderlich, veröffentlichen.

Über das entstehende Unternehmen

Das entstehende Unternehmen wird die Geschäfte von BTQ fortführen. Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen Direktoren und Führungskräfte von Sonora zurücktreten, und die Direktoren und Führungskräfte des entstehenden Unternehmens werden sein:

Olivier Roussy Newton, CEO und Chairman of the Board

Olivier ist Gründer von HIVE Blockchain Technologies (TSXV:HIVE) und EIR und Mitbegründer von DeFi Technologies (NEO:DEFI). Er ist derzeit Geschäftsführer von BTQ AG. Er ist außerdem Gründer von Latent Capital, einem auf Quanten-Computertechnologie, Finanztechnologie und Bioinformatik spezialisiertem Investmentfond.

Chen-Mou Cheng, Director

Chen-Mou ist Associate Professor an der Universität Kanazawa und war als General Chair von PQCrypto11, der Vorzeige-Jahreskonferenz der Post-Quantum-Krypto-Research-Community, tätig. Er hält einen PhD in Computerwissenschaft von der Universität Harvard.

Ming-Yang Chih, Director

Ming-Yang ist Gründer von Chelpis, einem Kryptographie-Unternehmen, das das erste Post-Quantum-Kryptowährungs-Hardware-Wallet entwickelte. Davor war er Spezialist bei Quanta Computer (TPE: 2382). Er hält einen Masters Degree in Computerwissenschaft der National Taiwan University.

Thomas Joseph Purtell, Director

Thomas ist Gründer von MobiSocial, einem venture-gestüzten Stanford-Spin Out, das Video-Streaming-Technologie für mobiles Gaming entwickelt. Er hält einen BS in Computerwissenschaft vom Massachusetts Institute of Technology und war PhD-Kandidat an der Universität Stanford.

Charles Edwards, Director

Charles Edwards ist Senior Cyber Security Specialist bei Kudelski Security, einem führenden Schweizer Digitalsicherheitsunternehmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Satelliten-Telekommunikation und Blockchain-Technologie. Er ist ordentlicher Delegierter des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz.

James Nguyen, Director

James Nguyen ist Mitbegründer und CEO von Quantropi, einem wachstumsstarken Enterprise-Plattform-Unternehmen, das neuartige, durchgängige quantensichere Kryptographie- und Datenkommunikationslösungen entwickelt. Er war außerdem mehr als ein Jahrzehnt lang Manager eines erfolgreichen, diversifizierten Portfolios im mittleren Marktsegment bei RBC. James graduierte von der Universität Carleton in Wirtschaftswissenschaften und erhielt im Jahr 2021 die Auszeichnung Forty under 40 vom Ottawa Board of Trade.

Bitte registrieren Sie sich für unsere Verteilerliste unter btq.li zu weiteren Unternehmensupdates.

Sponsorship

Da erwartet wird, dass diese Transaktion eine Change of Business-Transaktion nach den Richtlinien der TSXV darstellt, ist ein Sponsorship für die Transaktion laut TSXV erforderlich, es sei denn, eine Freistellung oder ein Erlass wird in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV erteilt. Da keine Freistellung von den Anforderungen zum Sponsorship vorliegt, beabsichtigen Sonora und BTQ, bei der TSXV den Erlass des Sponsorships zu beantragen. Es besteht keine Gewissheit, dass dieser Erlass nach Antragstellung gewährt wird.

Marktübliche Transaktion

Die Transaktion stellt eine marktübliche Transaktion in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV dar.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ken Churchill

President & CEO, Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ken Churchill

T: 604-682-2928

E: ken@sonoragoldcorp.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die TSXV und, falls erforderlich, die Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre. Sofern erforderlich kann die Transaktion nicht abgeschlossen werden, bevor die erforderliche Zustimmung der Aktionäre eingeholt wurde. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen werden kann.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und dass man sich nicht auf sie verlassen sollte, es sei denn, sie sind im Rundschreiben des Managements oder im Filing Statement enthalten, die in Verbindung mit der Transaktion erstellt werden. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSXV hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die vorgeschlagenen Bedingungen der Transaktion, der Konsolidierung und der Sonora-Finanzierung; die Geschäftspläne von BTQ und dem entstehenden Unternehmen; den Zeitplan der Transaktion; das Board of Directors und das Management des entstehenden Unternehmens; und den Abschluss der Transaktion.

In Bezug auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen haben Sonora und BTQ zahlreiche Annahmen getroffen, darunter unter anderem Annahmen über die Fähigkeit, die Transaktion und die Sonora-Finanzierung abzuschließen, über die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen und die erwarteten Kosten und Ausgaben der Transaktion. Die vorstehende Liste der Annahmen ist nicht erschöpfend.

Obwohl das Management von Sonora und BTQ der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: dass die Transaktion und die Sonora-Finanzierung möglicherweise nicht zu den hier dargelegten Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden; Risiken in Bezug auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für das entstehende Unternehmen; Risiken in Bezug auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV; Risiken in Verbindung mit dem Geschäft von BTQ angesichts seiner begrenzten Betriebsgeschichte; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen von Gesetzen; Risiken im Zusammenhang mit den direkten und indirekten Auswirkungen von COVID-19, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Fähigkeit, die erforderliche Finanzierung zu erhalten und mögliche Verzögerungen bei der Transaktion zu verursachen; und andere Risikofaktoren, die regelmäßig detailliert beschrieben werden. Sonora und BTQ verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58992

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58992&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8356511003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.