IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies beantragt Zulassung zum Handel am OTCQB-Markt

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies beantragt Zulassung zum Handel am OTCQB-Markt

TORONTO, 5. Juli 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) (Xigem oder das Unternehmen), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der OTC Markets Group einen Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien zum Handel am OTCQB® Venture Market (OTCQB) gestellt hat.

Der OTCQB ist ein führender Handelsplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Anfangs- und Entwicklungsstadium. Der OTCQB ist von der U.S. Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und hilft Unternehmen dabei, einen beträchtlichen Unternehmenswert aufzubauen, einschließlich einer verbesserten Liquidität und Bewertung. Um sich für eine Zulassung zu qualifizieren, muss die Finanzberichterstattung eines Unternehmens auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem müssen Unternehmen neben anderen typischen behördlichen Anforderungen einen jährlichen Prozess zur Verifizierung und Zertifizierung des Managements durchlaufen.

Der Handel am OTCQB-Markt wäre ein bedeutender Schritt zur Steigerung des Unternehmenswertes, meint Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem. Wir gehen davon aus, dass eine Notierung am OTCQB zu einer erhöhten Liquidität und erhöhten Sichtbarkeit bei amerikanischen und globalen Händlern führen wird, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft weiter schnell wächst und floriert.

Der Handel am OTCQB bietet Unternehmen die Vorteile einer Börsennotierung in den USA - und das mit geringeren Kosten und geringerer Komplexität. Anleger können von einem effizienten Handel über ihren bevorzugten Börsenmakler oder Finanzberater, transparenten Preisen mit Echtzeit-Kursen und einer vertrauenswürdigen Offenlegung profitieren, die Broker-Händlern und Anbietern von Marktdaten auf breiter Basis zur Verfügung gestellt werden.

Das Antragsverfahren von Xigem ist bereits in vollem Gange und startete mit der Einreichung von Formblatt 211 bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), einer von der US-Regierung beauftragten gemeinnützigen Organisation. Das Unternehmen hat auch bei der OTC Markets Group, dem Betreiber des OTCQB-Markts, neben Hintergrundprüfungen seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder einen Antrag eingereicht und seine Zulassungsgebühr bezahlt. Das Unternehmen will nach Genehmigung des Formblatts 211 die DTC-Berechtigung für seine Stammaktien durch die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) beantragen. Xigem freut sich auf die Zusammenarbeit mit diesen Parteien, um das Antragsverfahren für die Handelszulassung am OTCQB im dritten Quartal 2021 abzuschließen.

Xigem gibt ferner die Verlängerung seiner zuvor angekündigten Vereinbarung mit Messina Consulting hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marktbekanntheit in Europa, Medieneinkauf und Öffentlichkeitsarbeit bekannt. Die Verlängerung bezieht sich auf zwei separate dreiwöchige Zeiträume im Juli und August 2021 und ist mit einem Honorar von 25.000 Euro pro Woche beziffert.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollten, annehmen, erwarten, Potenzial, glauben, beabsichtigen oder ihrer Verneinung bzw. ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: (i) den Erfolg seines Antrags auf Zulassung zum Handel am OTCQB sowie (ii) die verbesserte Liquidität und Bewertung oder Zugang zu zusätzlichen Anlegern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Risiken und Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, die behördliche, börsenrechtlich und/oder sonstige Genehmigungen zu sichern oder zu behalten, die für die geplante Fortführung seiner Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Obwohl die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht zugesichert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, eintreten werden. Diese Informationen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung zwar für angemessen hält, können sich als unwahr herausstellen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin präsentiert werden, sind nicht als Leitfaden oder Prognosen für die Zeiträume, auf die hierin Bezug genommen wird, oder zukünftige Zeiträume gedacht. Insbesondere sind ehemalige Leistungen kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Ergebnisse des Unternehmens in dieser Pressemeldung sind möglicherweise kein Hinweis auf bzw. keine Vorhersage der zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59299

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59299&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98422W1032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.