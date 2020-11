iShares Interview: 3 Fragen an Scalable Capital

3 Fragen an Scalable Capital

1. Wer ist Scalable Capital?

Wir sind ein führendes Fintech in Europa. Unsere Mission ist es, mit moderner Technologie die Geldanlage besser zu machen. Seit Anfang 2016 ermöglichen wir einer breiten Gruppe von Anlegern den Zugang zu einer kostengünstigen, ETF-basierten Geldanlage. Unsere Kunden haben in der digitalen Vermögensverwaltung die Wahl zwischen zwei Anlagestrategien: eine Strategie mit dynamischem Risikomanagement und einer nachhaltigen Anlage mit smartem Rebalancing. Wer sein Geld lieber selbstbestimmt anlegt, kann seit Juni 2020 unseren Online-Broker nutzen. Ganz wichtig: Wir sind für unsere Kunden online, telefonisch und persönlich da. Für unsere Kundenbetreuung wurden wir mehrfach ausgezeichnet.





2. Für Euren Online-Broker werbt Ihr mit einer Flatrate - was genau heißt das?

Unser PRIME Broker bietet eine Trading-Flatrate für 2,99 Euro im Monat für sämtliche in Deutschland handelbare ETFs - insgesamt über 1.300. Diese lassen sich also unbegrenzt kostenlos handeln und über ETF-Sparpläne besparen. Darüber hinaus umfasst die Flatrate Aktien und Fonds. Und dann haben wir noch unseren FREE Broker. Dieser bietet die kostenfreie Investition in über 600 ETFs - darunter das gesamte iShares-Angebot - egal ob per Einmalanlage oder im monatlichen Sparplan ab 25 Euro. Unseren Broker gibt es zudem für alle Plattformen: Web und App, iOS und Android. Wir bieten damit nicht nur Deutschlands erste Trading-Flatrate, sondern auch erstmalig den dauerhaft kostenfreien Vermögensaufbau mit ETFs - ein absolut einmaliges Angebot.

3.Was macht ETFs für Anleger so attraktiv?

ETFs sind die einfachste Möglichkeit, sein Vermögen breit gestreut und kostengünstig zu investieren. Nicht nur wir setzen in unserer Vermögensverwaltung auf diese sogenannten passiven Indexfonds. Auch bei vielen Selbstentscheidern, wie unseren Broker-Kunden, sind ETFs die beliebteste Produktgruppe. Das liegt daran, dass ETFs einen simplen Zugang zu einem breiten Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Anlagekategorien wie Rohstoffen oder Immobilien darstellen. Aufgrund ihrer passiven Struktur sind ETFs dabei deutlich kostengünstiger als aktive Investmentfonds. Da ETFs wie eine Aktie an Wertpapierbörsen gehandelt werden, bieten sie zudem börsentägliche Liquidität.























