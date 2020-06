Ist Netflix eine 525-Dollar-Aktie?

Netflix war eindeutig durch die weit verbreiteten „Bleiben Sie zu Hause“ Verordnungen begünstigt, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie angeordnet wurden. Aufgrund von der Regierung verhängten Lockdowns verbrachten Verbraucher mehr Zeit zu Hause und holten ihre Lieblingssendungen nach, was zu einem Anstieg der Netflix-Abonnements führte. Während einige Investoren befürchten, dass die Lockerung der Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erhöhten Zuschauerabwanderungen führen könnte, ist ein Analyst der Meinung, dass noch weitere Gewinne zu erwarten sind.

Der Analyst der Bank of America Merrill Lynch, Nat Schindler, bestätigte seine Kaufempfehlung für den Streaming Leader mit einem Kursziel von 525 USD - mehr als 23 % höher als der Schlusskurs vom Montag. Angesichts der Tatsache, dass Sportveranstaltungen, Filmpremieren, Konzerte und andere Großveranstaltungen weitgehend in der Schwebe sind, argumentiert Schindler, dass das Abonnentenwachstum von Netflix in den kommenden Monaten stark bleiben wird.

Die Abwanderung von Netflix war im letzten Monat etwas höher mit geschätzten 2,7 % der Abonnenten, die im Mai gekündigt haben, im Vergleich zu 2,4 % im April. Allerdings ist dies ein bescheidener Anstieg, den Schindler als saisonbedingt einordnet und „nicht als Hinweis auf eine Kündigungswelle, die auf das Ende des Lockdowns oder einer Rezession zurückzuführen ist“. In der Tat lag die Abwanderungsrate 2019 bei 2,9 % und 2018 bei 2,6 %, was die Behauptung bestätigt.

Im ersten Quartal konnte Netflix eine Rekordzahl von 15,8 Millionen Abonnenten verzeichnen, 23 % mehr als im Vorjahr. Das Inlandswachstum, das in den letzten Jahren stagnierte, stieg ebenfalls um 23 %, wobei es sich gegenüber dem Vorquartal mehr als vervierfachte.

Sogar nach solch bedeutenden Abonnentengewinnen zeigen die Internetsuchdaten, dass die Zuschauer nicht nach Möglichkeiten suchen, ihre Netflix-Abonnements zu kündigen. Dies deutet darauf hin, dass die Nutzer planen, beim Spitzenreiter der Streaming-Technologie zu bleiben, auch wenn die pandemiebedingten Beschränkungen aufgehoben werden.

The post Ist Netflix eine 525-Dollar-Aktie? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Danny Vena besitzt Aktien von Netflix. The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und wurde am 16.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool