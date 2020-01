ITM Power: Aktie setzt ihren Höhenflug fort – fast 200 Prozent Kursplus in einem Jahr

Ohne großartige Nachrichten vom Unternehmen oder aus der Branche legt die Aktie von ITM Power heute weiter zu. Damit hat die Aktie der Linde-Beteiligung in einem Monat über 40 Prozent an Wert gewonnen und innerhalb eines Jahres ist der Kurs sogar um 194 Prozent gestiegen. Der britische Wasserstoffspezialist kommt Zurzeit auf der Insel gut an.

Neues Projekt auf der Insel

Gleich zu Beginn des neuen Jahres vermeldete ITM Power den Start des Live-Pilotprojektes HyDeploy in Großbritannien. Dabei handelt es sich um einen grünen Energieversuch an der Keele University in Staffordshire, der Großbritannien dabei helfen könnte, seine CO2-Emissionen zu senken und die Tür zu einer kohlenstoffarmen Wasserstoffwirtschaft zu öffnen. Die HyDeploy-Demonstration speist bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz der Keele University ein und versorgt 100 Häuser und 30 Fakultätsgebäude. Die 20 % Wasserstoffmischung ist die höchste in Europa, zusammen mit einem ähnlichen Projekt, das von Engie in Nordfrankreich durchgeführt wird.

Weiteres Prestige-Projekt in Arbeit

Ein sehr großer Meilenstein in der Firmengeschichte von ITM Power dürfte sicherlich der Bau und die Inbetriebnahme der gegenwärtig weltgrößten Fabrik für Elektrolyseure in Sheffield, Großbritannien sein. Nach der endgültigen Fertigstellung soll der Standort jährlichen eine Kapazität von 1.000 MW liefern und auch für weitere Aufträge sorgen.

Linde-Beteiligung dürfte sich noch auszahlen

Die Kooperation mit dem Dax-Mitglied ist schon ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie. Die Zusammenarbeit lässt sich vielleicht ein wenig mit dem Verhältnis von Wirecard und Softbank vergleichen. Linde mit seinem weltweiten Kundenstamm kann ITM Power sicherlich in der Zukunft noch die ein oder andere Tür öffnen und den Briten helfen neue Kunden zu gewinnen. Zudem kann der Wasserstoff-Spezialist sicherlich vom großen Knowhow des Dax-Konzerns profitieren. Durch diese Zusammenarbeit könnte sich ITM Power so zu einem großen Star in der Branche entwickeln und zum global führenden Anbieter von Elektrolyseuren aufzusteigen.

Immer noch kein Gewinn!

Bei aller Euphorie sollte bei ITM Power trotzdem die Kirche im Dorf gelassen werden. Die Briten kommen aktuell auf einen Börsenwert von rund 500 Millionen Euro bei einem jährlichen Umsatz von 6,4 Millionen Euro. Das ist schon einmal eine Hausmarke. Zudem sind Briten auch noch nicht profitabel und es wird wohl auch noch ein gutes Stück dauern, bis es soweit ist. Daher sollten Wasserstofffans jetzt nicht noch blind auf die Aktie aufspringen.

Jahreschart ITM Power in GBp

Der zueltzt steile Kursanstieg schreit förmlich nach einer Korrektur. Daher sollte die Aktie zunächst erst auf die Watchlist wandern. Kommt der Kurs ein Stück zurück, dann darf über einen Einstieg nachgedacht werden.

Von Markus Weingran

Foto: Syda Productions / shutterstock.com

