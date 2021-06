ITM Power: Nach Plug Power setzt der britische Wasserstoff-Player zur Erholung an – Aktie deutlich vorne

Die Zahlen von Plug Power, die zur Wochenmitte veröffentlicht wurden, sind zwar nicht das Gelbe vom Ei gewesen, aber sie haben der Aktie zu einem kleinen Befreiungsschlag verholfen. Nach der Präsentation der Q1-Zahlen (hier geht es zum Quartalsbericht) legte die Papiere der Amerikaner zweistellig zu. Obwohl Plug Power sowohl den Umsatz, als auch der Verlust ausgeweitet hat, könnten der Quartalsbericht eine kleine Aufbruchstimmung in der Branche ausgelöst haben.

Linde-Partner setzt zur Erholung an

Die Papiere von ITM Power haben zum Wochenende hin ebenfalls wieder fahrt aufgenommen. Heute legt die Aktie sogar um etwas mehr als 8 Prozent zu. Eine Nachricht steckt nicht hinter dem deutlichen Kurssprung. Allerdings könnte das Chartbild den Ausschlag für weiter Zuwächse gegeben haben . Mit dem Überspringen der Marke von 400 GBp hat der Kurs einen wichtigen Wiederstand geknackt und sich zudem auch wieder über die 200- und 50-Tage-Linie geschwungen.

Chart ITM Power – 1 Jahr

Korrektur beendet?

In der Spitze hat sich die Aktie – wie viele Werte aus der Branche – seit Anfang des Jahres in etwa halbiert. Das zuletzt veröffentlichte Trading update hat für etwas Ruhe im Kurs gesorgt. Nachdem jetzt die Anleger wieder bei Plug Power beherzt zugegriffen haben – rund 60 Prozent Plus in 4 Wochen – könnten die Anleger jetzt bei ITM Power auch wieder auf den Geschmack kommen. Mit Linde haben die Briten schließlich einen starken Partner an ihrer Seite.

onvista Mahlzeit hält Sie auf dem Laufenden

Die Aktie befindet sich seit Anfang Juni auch wieder im Musterdepot unseres Redaktionsleiter Markus Weingran. Seit Jahresanfang hat das Musterdepot 20 Prozent zugelegt. Seit der Auflegung Anfang 2020 66 Prozent. Sie könne das Musterdepot unter my onvista kostenlos abonnieren. Die Änderungen werden im dem täglichen Format Mahlzeit immer aktuell besprochen. Schauen Sie einfach mal in die heutige Ausgabe rein.

Dax ohne Schwung - Eli Lilly, Adidas, VW und hat Warren Buffett endlich ein attraktives Übernahmeziel gefunden?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

Redaktion onvista

Foto: Homepage ITM Power