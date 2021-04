J. M. Smucker meldet Dividende

Der amerikanische Nahrungsmittelhersteller The J. M. Smucker Company (ISIN: US8326964058, NYSE: SJM) zahlt eine Quartalsdividende von 0,90 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Ausgeschüttet wird die Dividende am 1. Juni 2021 (Record date: 14. Mai 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,60 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 131,72 US-Dollar (Stand: 16. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,73 Prozent. Das Unternehmen J. M. Smucker ist 1897 von Jerome Monroe Smucker gegründet worden. Heute vertreibt der Konzern Produkte wie Marmelade, Erdnussbutter oder auch Kaffee. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Januar 2021) lag der Umsatz bei 2,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,97 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Februar 2021 berichtet wurde. Der operative Gewinn lag bei 406,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 289 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,94 Prozent im Plus. Der Konzern hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 14,33 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. April 2021). Saskia Haaker, MyDividends.de