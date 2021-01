Die vorgestellten Daten wurden bei den Zulassungsbehörden in der EU und den USA eingereicht und sind ein wichtiger Schritt zur Erfüllung des hohen ungedeckten Bedarfs in dieser Patientenpopulation

Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson gaben heute neue Daten aus der Phase-1-Studie CHRYSALIS bekannt, in der Amivantamab bei Patienten mit metastasiertem oder inoperablem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und Exon-20-Insertionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) untersucht wurde, deren Erkrankung während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortgeschritten ist.1 Diese Daten wurden zum ersten Mal in einer mündlichen Präsentation auf der World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2020 der International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) in Singapur vorgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse zeigten eine robuste Aktivität und ein anhaltendes Ansprechen mit einem tolerablen und kontrollierbaren Sicherheitsprofil (Abstract #3031) bei Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen, einer Mutation, für die derzeit keine zielgerichteten Therapien zugelassen sind.1,2,3

Amivantamab ist ein in der Prüfung befindlicher, vollständig humaner, auf den EGFR und den MET abzielender bispezifischer Antikörper mit gezielter Immunzellaktivierung, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR- und MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt.4,5,6,7 Janssen hat in Europa und den USA Zulassungsanträge für Amivantamab zur Behandlung von Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen eingereicht, deren Erkrankung während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortgeschritten ist.8,9 Mit diesen Anträgen wurden erstmals Zulassungsanträge für eine Therapie zur Behandlung von Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen eingereicht.10

„Für Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen, deren Krankheit im Allgemeinen nicht gut auf Chemotherapie und die Tyrosinkinase-Inhibitoren anspricht, mit denen andere EGFR-Mutationen behandelt werden, sind dringend neue Behandlungsmöglichkeiten erforderlich“, sagte der Prüfarzt Joshua K. Sabari, M.D., vom Perlmutter Cancer Center der New York University Langone, der die Daten vorstellte. „Den heute vorgestellten Ergebnissen der CHRYSALIS-Studie zufolge hat Amivantamab das Potenzial, diesem dringenden ungedeckten Bedarf entgegenzuwirken und den Patienten einen wichtigen klinischen Nutzen zu bringen.“

Für diese Analyse der Phase-1-Studie CHRYSALIS untersuchten die Prüfärzte die Wirksamkeit und Sicherheit von Amivantamab bei Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen, die bei einer vorangegangenen platinbasierten Chemotherapie eine Progression erlebt hatten, und die mit der empfohlenen Phase-2-Dosis (RP2D von 1050 mg [1400 mg bei einem Patientengewicht von ≥80 kg] Amivantamab) behandelt wurden.1 Primärer Endpunkt war das Ansprechen auf die Erkrankung anhand der Gesamtansprechrate (ORR) gemäß den Response Evaluation Criteria in Solid Tumours Version 1.1* (RECIST v1.1).1 Weitere Endpunkte waren die Dauer des Ansprechens (DOR), die klinische Nutzenrate (CBR), das progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben (OS).1,11 In der Kohorte zur Messung der Wirkung nach platinbasierter Vortherapie (n=81) betrug die ORR nach der Bewertung durch eine verblindete, unabhängige zentrale Überprüfung 40 Prozent (n=32; 95 Prozent CI, 29 - 51), wobei drei Patienten (4 Prozent) ein komplettes Ansprechen und 29 Patienten (36 Prozent) ein partielles Ansprechen (PR) erreichten.1 Es zeigte sich ein anhaltendes Ansprechen bei einer medianen Dauer des Ansprechens von 11,1 Monaten (95 Prozent KI, 6,9 - nicht erreicht), wobei 63 Prozent (n=20/32) ein Ansprechen von mindestens sechs Monaten oder länger zeigten.1 Das mediane PFS betrug 8,3 Monate (95 Prozent KI, 6,5 - 10,9) und das mediane Gesamtüberleben 22,8 Monate (95 Prozent KI, 14,6 - nicht erreicht).1 Die klinische Nutzenrate (≥PR oder Stabilisierung der Erkrankung ≥11 Wochen) betrug 74 Prozent (95 Prozent KI, 63 - 83).1

Bei den mit Amivantamab als Monotherapie mit der RP2D behandelten Patienten (n=114) waren die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Reaktionen (AE) Hautausschlag (86 Prozent), infusionsbezogene Reaktionen (IRR; 66 Prozent) und Paronychie (45 Prozent).1 Weitere AE waren Stomatitis (21 Prozent) und Pruritus (17 Prozent).1 AE mit einem Grad von ≥3 wurden bei 35 Prozent der Patienten berichtet; bei 16 Prozent wurden sie als behandlungsbedingt betrachtet, und Hautausschlag (4 Prozent) und IRR (3 Prozent) kamen am häufigsten vor.1 Es traten keine behandlungsbedingten Todesfälle auf.1 Behandlungsbedingte AE, die zu einer Dosisreduktion bzw. zum Abbruch der Behandlung führten, betrugen 13 Prozent bzw. 4 Prozent.1

„Die heute vorgestellten Daten unterstreichen erneut das Potenzial von Amivantamab als zielgerichtete Therapie für eine Patientenpopulation mit einer sehr resistenten Mutation, die dringend neue therapeutische Optionen benötigt“, sagte Joaquín Casariego, M.D., Therapeutic Area Lead Oncology für Europa, den Nahen Osten und Afrika, Janssen-Cilag, S.A. „Wir möchten weiter erforschen, inwiefern diese Innovation dazu beitragen könnte, diesem ungedeckten Bedarf für viele weitere Patienten und ihre Familien entgegenzuwirken.“

EGFR-Mutationen, die zu unkontrolliertem Wachstum und Teilung von Krebszellen führen,12 zählen zu den häufigsten Mutationen beim NSCLC.13 EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen sind die dritthäufigste primäre EGFR-Mutation und für 3,7 bis 10 Prozent aller EGFR-Mutationen verantwortlich.3,14 Diese Mutationen werden aufgrund des begrenzten Einsatzes von Tests mit Next Generation Sequencing (NGS) jedoch häufig nicht erkannt.2,15 Weitere von Janssen gesponserte Daten, die in Form eines Posters auf der WCLC (Abstract #3399) vorgestellt wurden, zeigten, dass bei genetischen Tests mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) mindestens 50 Prozent der Tumore mit EGFR-Exon-20-Mutationen nicht entdeckt werden.16

Eine von Janssen gesponserte kleine Präsentation auf der WCLC (Abstract #3390) unterstreicht den Bedarf an neuen Therapien, da ein durch EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen verursachtes Karzinom im Allgemeinen unempfindlich gegenüber zugelassenen Therapien mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) und überdies mit einer schlechteren Prognose verbunden ist als ein durch häufigere EGFR-Mutationen ausgelöstes Karzinom, einschließlich Exon 19-Deletionen/L858R-Substitutionen.17 Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 34 Monaten hatten Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen ein um 75 Prozent erhöhtes Sterberisiko. In der Studie wurde außerdem festgestellt, dass die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Exon-20-Insertionsmutationen 8 Prozent beträgt, verglichen mit 19 Prozent bei anderen EGFR-Mutationen.17

Janssen hat im Dezember 2020 einen Zulassungsantrag (MAA) für Amivantamab bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gestellt.9 Das klinische Entwicklungsprogramm für Amivantamab bei unbehandeltem fortgeschrittenem EGFR-mutiertem NSCLC besteht aus einer Kombination der Phase-3-Studien MARIPOSA und PAPILLON.18,19

*RECIST (Version 1.1) steht für Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Das Standardverfahren dient der Beurteilung des Erfolgs von Therapien bei soliden Tumoren und basiert darauf, ob Tumore kleiner werden, gleich bleiben oder größer werden.20

Über die Phase-1-Studie CHRYSALIS21

CHRYSALIS (NCT02609776) ist eine offene, multizentrische, erstmals am Menschen durchgeführte Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik und vorläufigen Wirksamkeit von Amivantamab als Monotherapie und in Kombination mit Lazertinib oder Chemotherapie zur Behandlung des NSCLC.** An der Studie werden 460 Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC teilnehmen. Die Studie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus Amivantamab als Monotherapie und als Kombinationstherapie mit Dosis-Eskalationen und der zweite Teil aus Amivantamab als Monotherapie und Kombinationstherapie mit Dosis-Eskalationen und –Erweiterungen.

**2018 schloss Janssen eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit der Yuhan Corporation über die Entwicklung von Lazertinib ab.

Über Amivantamab

Amivantamab ist ein in der Prüfung befindlicher, vollständig humaner bispezifischer EGFR-MET-Antikörper mit gezielter Immunzellaktivierung, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen sowie auf MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt.4,5,6,7 Amivantamab wird als Monotherapie bei Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen untersucht. Überdies wird Amivantamab in Kombination mit Lazertinib, einem TKI der dritten Generation,22 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC untersucht.21 Die Herstellung und Entwicklung des Antikörpers erfolgte im Anschluss an die Lizenzvereinbarung zwischen Janssen Biotech, Inc. und Genmab zur Nutzung der Technologieplattform DuoBody® von Genmab.

Über das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC)

In Europa erhielten 2018 Schätzungen zufolge mehr als 470.000 Patienten die Diagnose Lungenkarzinom, und bei etwa 85 Prozent wurde ein NSCLC diagnostiziert.23,24 Lungenkarzinome sind in Europa die häufigste krebsbedingte Todesursache: Sie sind in Europa für mehr Todesfälle verantwortlich als Brustkrebs- und Prostatakrebserkrankungen zusammengenommen.25 Die wichtigsten Subtypen des NSCLC sind das Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom und das großzellige Karzinom.26 Zu den häufigsten Treibermutationen des NSCLC zählen Veränderungen im EGFR, einer Rezeptor-Tyrosinkinase, die das Zellwachstum und die Zellteilung unterstützt.12 EGFR-Mutationen sind bei 10 bis 15 Prozent der Patienten mit NSCLC-Adenokarzinom vorhanden und treten bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten auf.27 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für alle Patienten mit metastasiertem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-TKIs behandelt werden, beträgt weniger als 20 Prozent.28,29 Die geschätzte mediane Gesamtüberlebenszeit bei Patienten mit NSCLC und EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen ist kürzer als bei Patienten mit Exon-19-Deletionen oder L858R-Substitutionen.28

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen schaffen wir eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mit Hilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang mit Erfindungsgeist verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam heilen. Wir konzentrieren uns auf Bereiche der Medizin, wo wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Mehr erfahren Sie unter www.janssen.com/emea/. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/JanssenEMEA. Janssen Research & Development, LLC, Janssen-Cilag, S.A. und Janssen Biotech, Inc. gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

