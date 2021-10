Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich des Starts der Beratungen zur neuen Regulierung des hiesigen Glasfasermarktes auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Alles in allem bezeichnete Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie den aktuellen Entwurf der Bundesnetzagentur als förderlich für den Telekomkonzern, auch wenn es keine großen Überraschungen gegeben habe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:04 / ET

