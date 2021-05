Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach Bekanntgabe einer Kooperation mit dem Auftragsfertiger Foxconn bei digitalen Cockpits auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Während der Autobauer Volkswagen (VW) auf einen integrierten Ansatz setze, wolle der Opel-Mutterkonzern durch die Hinzuziehung externer technologischer Kompetenz schneller und besser werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachricht sei klar negativ für die alteingesessenen Anbieter von Pkw-Innenausstattung Continental, Faurecia und Visteon./la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 09:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 09:20 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.