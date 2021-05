Jefferies hebt Ziel für Barclays auf 300 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 296 auf 300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bestätigung von Aktienrückkäufen im Zuge der Zahlen zum ersten Halbjahr wären einer der Schlüssel, damit die Aktien der Briten laufen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Pfund./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 00:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 00:16 / ET

