Jefferies hebt Ziel für BASF auf 83 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn bei dem Chemiekonzern eine Pause in der Mitte des Zyklus in diesem Sommer wahrscheinlich sei, bleibe das Chance/Risiko-Verhältnis auf Sicht von 12 bis 18 Monaten attraktiv, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2021 / 19:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.