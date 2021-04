Jefferies hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 20 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,30 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine gelungene Umsetzung der gesetzten Ziele und eine starke Marktposition in Deutschland machten die T-Aktie attraktiv, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die zunehmende Integration der Aktivitäten von T-Mobile US und Sprint nach der Fusion der beiden ehemaligen Kontrahenten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 19:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2021 / 22:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.