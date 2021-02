Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 164 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 150 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens werde mit einem deutlichen Abschlag auf andere europäische Investitionsgüter-Unternehmen gehandelt und der Markt unterschätze nach wie vor den beeindruckenden Wandel hin zu Wachstum von hoher Qualität, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Orientiere sich der Markt an der Bewertung der nächsten Konkurrenten im Digitalgeschäft, Rockwell und Dassault Systemes, sehe er ab sofort für Siemens 50 Prozent Aufwärtspotenzial./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 21:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 00:00 / ET

