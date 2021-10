Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 950 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 850 auf 950 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2022 und 2023. Er verwies auf höhere Kapazitäten etwa durch den anstehenden Produktionsstart im Werk bei Berlin sowie die anhaltende Nachfrage nach den Fahrzeugen des US-Elektroautobauers./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 16:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.