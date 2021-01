Jefferies startet BP mit 'Hold' - Ziel 270 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP mit "Hold" und einem Kursziel von 270 Pence in die Bewertung aufgenommen. Strengere Regelungen für Kohlendioxidemissionen und zunehmende Sorgen der Anleger wegen der langfristigen Aussichten der Ölkonzerne lenkten den Fokus unausweichlich auf den Übergang zu Erneuerbaren Energien, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Fünf Unternehmen - darunter BP, Eni und Repsol - wollten ihre Emissionen auf null oder nahezu null herunterfahren, wobei BP die höchsten Investitionen plane. Bei den Briten seien die damit verbundenen Risiken für die Barmittelentwicklung besonders hoch./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 16:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:01 / ET

