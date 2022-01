JETRO Osaka (Japan External Trade Organization): Eine Innovationsbewegung von Osaka

Wo verschiedene Branchen und ein riesiger Markt sich treffen

Die Region Kansai, zu der die Städte Osaka, Kobe und Kyoto gehören, ist mit einer Bevölkerung von 24,65 Millionen Menschen und einem BIP von ungefähr 100,05 Billionen Yen ein enormer Markt. Als Geschäftszentrum gleicht es dem Großraum Tokio und spielt eine zentrale Rolle in der Wirtschaft von Westjapan.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005320/de/

Succeed Together in Japan and Beyond (Graphic: Business Wire)

In dieser Region, insbesondere an der Bucht von Osaka, gibt es eine Gruppe von Unternehmen und Forschungsinstituten, die mit der Umweltbranche und der Branche für neue Energien verbunden sind. Ferner finden sich in der Stadt Osaka Biopharmaunternehmen und Lebensmittelhersteller sowie Chemieunternehmen und Anbieter von Medizintechnik.

[Quelle] JETRO investiert in Japan „Osaka-Stadt“

https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/data/osaka-city.html



O-BIC „Industrie von Osaka“

https://o-bic.net/e/attractive/

Als Gastgeberstadt der nächsten Weltausstellung im Jahr 2025 ist Osaka zu einem Hotspot für Start-ups geworden, der verschiedene Unternehmen und Menschen aus der ganzen Welt anzieht.

Um die Innovationsbewegung zu stärken, wird das Exekutivkomitee* der Global Innovation Conference Hack Osaka vom Dienstag, 8. Februar, bis Mittwoch, 9. Februar, Startup Business Meetings abhalten, die von der Präfektur Osaka mitorganisiert werden und zum Programm der jährlichen Global Innovation Conference Hack Osaka 2022 gehören.

* Das Komitee setzt sich aus der Stadt Osaka, dem Urban Innovation Institute, JETRO Osaka und der Osaka Business Development Agency zusammen.

Die Themen im Jahr 2022 lauten „Luftmobilität der nächsten Generation“ und „Infrastruktur“, und gestreamt werden eine Gesprächsrunde zwischen Unternehmen, die im Bereich eVTOL-Entwicklung tätig sind, sowie ein Reverse Pitch durch Unternehmen in der Region Kansai und der globale Pitch-Wettbewerb Hack Award 2022.

Hack Osaka 2022

Datum: Donnerstag, 10. Februar 2022, 13:00–19:00 Uhr (JST)

Anmeldung: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/index.php

Startup Business Meetings 2022



Datum: Dienstag, 8. Februar, bis Mittwoch, 9. Februar 2022, 9:00–20:00 Uhr (JST)

Informationen:https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/business-meeting.php

[Liste der Start-ups]

UrbanChain Group Limited Hongkong (Intelligentes Parken) Autofleet Israel (Flottenmanagement) HeyCharge GmbH Deutschland (Laden von Elektrofahrzeugen in Innenräumen) H3 Dynamics Singapur (Wasserstoffbetriebene Drohnen und KI) MobyFly Schweiz (Null-Emissions-Tragflächenboot) FLYING WHALES Frankreich (Luftfrachtlösungen für Ladungen von 60 Tonnen) Sharper Shape Inc. USA (Digital Twin für Versorgungsinfrastruktur) INFINITE FOUNDRY Brasilien (3D Digital Twin für Industrien) Asilla, Inc. Japan (KI-Sicherheitssystem) NanoLock security Israel (Zero-Trust-Sicherheit für IoT-Geräte) BYSTAMP Frankreich (Digitaler Stempel) Falkonry Inc. USA (Tatsachenbasierte Erkenntnisse für die Fertigung mit KI) Innoviz Technologies Israel (3D LiDAR) Materna IPS GmbH Deutschland (Biometrik und Passagierabfertigung) Verily Vision Thailand (Logistikautomation in Häfen, Warenlagern und Fabriken)

Einzelheiten zu den Start-ups: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/assets/doc/2022-participants/en/all-business2022-en.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005320/de/

[Anfragen]



Global Innovation Conference Hack Osaka Executive Committee (JETRO Osaka)

Aki Hirahata

TEL.: +81 6 4705 8603 (Mo. bis Fr. 9:30–17:30 Uhr; an Feiertagen geschlossen)

E-Mail: osd@jetro.or.jp