JinkoSolar: Chinesen überraschen mit schwarzen Zahlen – Aktie wieder beliebt

In der Spitze hat der Kurs der chinesischen Solar-Aktie zweistellig zugelegt. Viele Anleger hatten etwas Angst davor, dass die Quartalszahlen, wie zuletzt, eine böse Überraschung beinhalten könnten. Die Zahlen sind zwar nicht gerade überragend, aber immerhin wieder schwarz und das scheint den Anlegern zu reichen.

Klitzekleiner Gewinn

Im ersten Quartal hat JinkoSolar 1,21 Milliarden Dollar erlöst. Damit lagen die Chinesen in ihren eigenen Vorgaben und konnten die Erwartungen der Experten sogar leicht überbieten. Beim Gewinn je Aktie – auf Non-GAAP-Basis – kam JinkoSolar auf 0,04 Dollar, was ebenfalls über den Schätzungen der Analysten lag. Die Überraschend im Zahlenwerk: Zum Auftakt ins neue Geschäftsjahr schaffte der Solarkonzern wieder den Sprung in die schwarzen Zahlen.

Quelle: Homepage JinkoSolar –> zum Quartalsbericht

Auslieferung der Solarmodule rückläufig

Im Vergleich zum Vorjahr konnte JinkoSolar die Auslieferung der Solarmodule zwar um 33,7 Prozent steigern, aber im Vergleich zum Vorquartal gingen sie um 21 zurück. Mit 4,56 Gigawatt lag die Auslieferung auch nur am unteren Rand der eigenen Prognose.

Ausblick bleibt vorsichtig

Im zweiten Quartal traut sich JinkoSolar auch keine größeren Sprünge zu. Mit rund 1,21 Milliarden Dollar Umsatz planen die Chinesen mit dem gleichen Niveau wie zu Jahresstart. Die Auslieferung der Solarmodule soll ebenfalls in der gleichen Größenordnung liegen. Einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr lieferte JinkoSolar nicht.

Von Markus Weingran

Foto: fotohunter / Shutterstock.com