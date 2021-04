JOHNSON & JOHNSON - EMA empfiehlt Einsatz des Corona-Impfstoff ohne Auflagen

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 166,865 $ (NYSE)

Über Herstellungsfehler des von Johnson & Johnson (J&J) entwickelten Coronaimpfstoffs in einer Fabrik in den USA berichtete ich vor einigen Tagen im Rahmen der Analyse der Aktie von Emergent Biosolutions. Heute wiederum gibt es erfreuliche Nachrichten für den Pharma- und Konsumgüterkonzern.

So hat die EU-Arzneimittelbehörde am späten Nachmittag den uneingeschränkten Einsatz des neuen Coronaimpfstoffs in Europa erlaubt. Nur in sehr seltenen Fällen würde der Wirkstoff Blutgerinnsel auslösen. Die EMA hatte nach dem temporär angeordneten Impfstopp in den USA aufgrund einiger Fälle von Sinusvenenthrombosen ebenfalls eine Untersuchung angeordnet. Diese ist nun abgeschlossen. Die Vorzüge des Impfstoffs, Covid-19 zu verhindern seien höher als die Risiken von Nebenwirkungen. Der Impfstoff von J&J ist in Europa bereits zugelassen, wurde bis dato aber noch nicht verabreicht.

Die Aktie von J&J springt heute in einem sehr schwachen Markt nach oben, was aber nicht nur dieser Meldung, sondern auch ordentlichen Zahlen zu verdanken sein dürfte. So übertraf das Management mit dem Bericht zum ersten Quartal 2021 die Analystenschätzungen deutlich. Der Gewinn toppte mit 2,59 USD die Erwartung von 2,34 USD und auch der Umsatz lag mit 22,32 Mrd. USD über dem Marktkonsens von 22,01 Mrd. USD.

Aus chartechnischer Sicht stürmt der Dow-Jones-Titel heute an die letzten Zwischenhochs vom Februar und März, welche bei 167,03 bis 167,94 USD eine Widerstandszone bilden. Ein Ausbruch darüber würde Potenzial in Richtung 173,65 und darüber 181,50 USD freisetzen. Absicherungen bieten sich entweder unter dem Tief der heutigen Impulskerze oder konservativer unter dem Tief der Vorwoche bei 156,53 USD an.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 82,58 91,12 95,85 Ergebnis je Aktie in USD 5,51 9,48 10,20 KGV 30 18 16 Dividende je Aktie in USD 3,98 4,20 4,43 Dividendenrendite 2,38 % 2,51 % 2,65 % *e = erwartet

Johnson & Johnson-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)